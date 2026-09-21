Đánh giá, chấm điểm công tác xây dựng pháp luật phải thực chất

Ngày 21/9, Bộ Tư pháp phối hợp Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam tổ chức Hội thảo công bố và triển khai Bộ Tài liệu hướng dẫn thực hiện đánh giá, chấm điểm (KPI) về công tác xây dựng pháp luật.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Tư pháp Đặng Hoàng Oanh nhấn mạnh sự cần thiết của việc xây dựng cơ chế theo dõi, đánh giá và đo lường kết quả thực hiện nhiệm vụ một cách thực chất, khách quan, công bằng và minh bạch.

KPI về công tác xây dựng pháp luật được xây dựng trên cơ sở yêu cầu đó, nhằm trở thành công cụ quản trị giúp theo dõi tiến độ, nhận diện vấn đề, làm rõ trách nhiệm, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ, qua đó phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Thứ trưởng Tư pháp Đặng Hoàng Oanh phát biểu khai mạc hội thảo. (Ảnh: TL)

Theo Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh, Bộ Tài liệu trước hết là công cụ hướng dẫn nghiệp vụ thống nhất, giúp các bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan, đơn vị liên quan hiểu rõ các tiêu chí, chỉ số, phương pháp, quy trình và cách thức thực hiện đánh giá, chấm điểm. Qua đó, góp phần bảo đảm việc triển khai Đề án được thực hiện thống nhất, minh bạch, khách quan, công bằng, đồng thời phù hợp đặc thù của công tác xây dựng pháp luật.

Kiểm nghiệm từ thực tiễn, từng bước hoàn thiện phương thức đánh giá mới

Đáng chú ý, trong quá trình thí điểm, Bộ Tài liệu sẽ tiếp tục được kiểm nghiệm, đánh giá và hoàn thiện thông qua thực tiễn triển khai.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh cho rằng, những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện; những vấn đề chưa được dự liệu đầy đủ; các tiêu chí, phương pháp cần điều chỉnh cũng như khả năng ứng dụng công nghệ số trong theo dõi, đánh giá sẽ là những căn cứ quan trọng để Bộ Tư pháp tổng hợp, nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện cơ chế đánh giá, chấm điểm trong giai đoạn tiếp theo.

Thứ trưởng đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ trong quá trình triển khai cần nhìn nhận KPI với tinh thần thực chất, xây dựng và hướng tới cải thiện. Kết quả đánh giá không chỉ là kết quả cuối cùng của một kỳ chấm điểm, mà còn phải trở thành nguồn thông tin giúp nhận diện những khâu còn hạn chế, nguyên nhân dẫn đến chậm tiến độ hoặc chưa bảo đảm chất lượng, từ đó chủ động khắc phục và nâng cao hiệu quả công tác xây dựng pháp luật.

Đo lường để nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: TL)

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận những nội dung trực tiếp phục vụ việc triển khai đánh giá, chấm điểm trên cơ sở Đề án và Bộ Tài liệu hướng dẫn. Trong đó, trọng tâm là cách tiếp cận và tổ chức thực hiện Bộ Tài liệu; công tác chuẩn bị cho kỳ đánh giá, chấm điểm quý III/2026; cơ chế phối hợp, trao đổi và xử lý trong quá trình đánh giá; những vấn đề cần lưu ý khi áp dụng trên thực tế và việc tiếp tục hoàn thiện Bộ Tài liệu trong quá trình thí điểm.

Các ý kiến cũng tập trung vào yêu cầu xây dựng phương thức đo lường bảo đảm phản ánh đúng thực chất, tạo động lực cải thiện và góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật.

Bộ Tài liệu được Bộ Tư pháp nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện trên cơ sở yêu cầu của Đề án, ý kiến của các bộ, cơ quan, chuyên gia, nhà khoa học và kinh nghiệm trong quá trình xây dựng. Theo Quyết định số 1205/QĐ-TTg, việc thí điểm được thực hiện từ kỳ đánh giá quý III/2026 đến hết kỳ đánh giá quý III/2027.