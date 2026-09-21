Đánh giá, chấm điểm công tác xây dựng pháp luật: Phải phản ánh đúng thực chất, tạo động lực cải thiện

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh nhấn mạnh việc xây dựng một cơ chế theo dõi, đánh giá và đo lường kết quả thực hiện nhiệm vụ một cách thực chất, khách quan, công bằng và minh bạch là hết sức cần thiết. KPI về công tác xây dựng pháp luật được đặt trong chính yêu cầu đó. Đây là một công cụ quản trị, giúp theo dõi tiến độ, nhận diện vấn đề, làm rõ trách nhiệm, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ và phục vụ tốt hơn công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Theo Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh, Bộ Tài liệu trước hết là công cụ hướng dẫn nghiệp vụ thống nhất, giúp các Bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan, đơn vị có liên quan hiểu rõ hơn về các tiêu chí, chỉ số, phương pháp, quy trình và cách thức thực hiện đánh giá, chấm điểm. Đồng thời Bộ Tài liệu cũng nhằm góp phần bảo đảm việc triển khai Đề án được thực hiện thống nhất, minh bạch, khách quan và công bằng, phù hợp với đặc thù của công tác xây dựng pháp luật.

Đặc biệt, trong quá trình thí điểm, Bộ Tài liệu không phải là sản phẩm bất biến. Đây là một công cụ được tiếp tục kiểm nghiệm, đánh giá và hoàn thiện thông qua thực tiễn. Theo Quyết định số 1205/QĐ-TTg, việc thí điểm được thực hiện từ kỳ đánh giá quý III năm 2026 đến hết kỳ đánh giá quý III năm 2027. Đây là khoảng thời gian quan trọng để triển khai, kiểm nghiệm và hoàn thiện phương thức đánh giá mới này.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh phát biểu khai mạc Hội thảo.

Những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, những vấn đề chưa được dự liệu đầy đủ; những tiêu chí, phương pháp cần điều chỉnh cũng như khả năng ứng dụng công nghệ số trong theo dõi, đánh giá sẽ là những căn cứ quan trọng để Bộ Tư pháp tổng hợp, nghiên cứu và đề xuất hoàn thiện cơ chế đánh giá, chấm điểm trong giai đoạn tiếp theo.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong quá trình triển khai cần nhìn nhận KPI với tinh thần thực chất, xây dựng và hướng tới cải thiện, coi kết quả đánh giá không chỉ là kết quả cuối cùng của một kỳ chấm điểm, mà còn là thông tin để nhận diện những khâu còn hạn chế, những nguyên nhân của việc chậm tiến độ hoặc chưa bảo đảm chất lượng, từ đó chủ động khắc phục và nâng cao hiệu quả công tác xây dựng pháp luật.

“Tôi đặc biệt đề nghị các ý kiến tại Hội thảo không chỉ tập trung vào việc “chấm bao nhiêu điểm” mà quan trọng hơn là trao đổi về việc đo lường như thế nào để phản ánh đúng thực chất, tạo động lực cải thiện và nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật” - Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh nêu rõ.

Toàn cảnh Hội thảo.

Tại Hội thảo, các đại biểu tham dự đã tập trung trao đổi, thảo luận những vấn đề trực tiếp phục vụ việc triển khai chấm điểm trên cơ sở Đề án và Bộ Tài liệu hướng dẫn. Cụ thể là: cách tiếp cận và tổ chức thực hiện Bộ Tài liệu; việc chuẩn bị cho kỳ đánh giá, chấm điểm quý III năm 2026; cơ chế phối hợp, trao đổi và xử lý trong quá trình đánh giá; những vấn đề cần lưu ý trong quá trình áp dụng thực tế; tiếp tục hoàn thiện Bộ Tài liệu trong quá trình thí điểm…

Bộ Tài liệu đã được Bộ Tư pháp nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện trên cơ sở yêu cầu của Đề án, ý kiến của các Bộ, cơ quan, chuyên gia, nhà khoa học và kinh nghiệm trong quá trình xây dựng. Đây là cơ sở để các Bộ, cơ quan triển khai thống nhất, đặc biệt là chuẩn bị cho kỳ đánh giá, chấm điểm quý III năm 2026 - kỳ đánh giá đầu tiên của Đề án thí điểm.