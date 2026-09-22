Đánh giá cấu hình OnePlus N6 Lite: Chip Unisoc T7250, pin 7000mAh và độ bền chuẩn quân đội

Hãng công nghệ OnePlus vừa chính thức giới thiệu mẫu điện thoại OnePlus N6 Lite tại thị trường Ấn Độ, bổ sung thêm lựa chọn mới vào dải sản phẩm dòng N6 bên cạnh các model N6 và N6x. Mẫu smartphone 4G này gây chú ý lớn khi sở hữu viên pin dung lượng lên tới 7000mAh, màn hình tần số quét cao 120Hz cùng các chứng nhận bảo vệ phần cứng vượt trội trong phân khúc giá chưa tới 5 triệu đồng.

OnePlus N6 Lite ra mắt

Thiết kế bền bỉ và độ hoàn thiện đạt chuẩn quân đội

Về ngoại hình, OnePlus N6 Lite sở hữu thiết kế tương đối đầm tay với độ dày thân máy 8.95mm và trọng lượng 215 gram. Mức khối lượng này hoàn toàn tương xứng với một thiết bị tích hợp viên pin dung tích lớn. Máy đem lại hai tùy chọn màu sắc cho người dùng gồm Đen Midnight cổ điển và Xanh Neo Green trẻ trung.

Đáng chú ý, chiếc điện thoại giá rẻ của OnePlus đạt chuẩn kháng bụi, kháng nước IP64 kết hợp cùng chứng nhận độ bền tiêu chuẩn quân đội MIL-STD-810H. Đây là trang bị hiếm thấy trong phân khúc phổ thông, giúp bảo vệ linh kiện bên trong trước các tác động va đập và môi trường khắc nghiệt hàng ngày. Cảm biến vân tay của thiết bị cũng được tích hợp ở cạnh bên để thuận tiện cho thao tác mở khóa.

Các tính năng chính của điện thoại

Màn hình 120Hz mượt mà và nền tảng xử lý Unisoc T7250

Mặt trước của OnePlus N6 Lite là màn hình LCD kích thước 6.75 inch, hỗ trợ tần số quét 120Hz cho chuyển động hình ảnh mượt mà khi cuộn trang hoặc giải trí. Màn hình đạt độ sáng tối đa 900 nits ở chế độ sáng cao (High Brightness Mode), hỗ trợ cải thiện khả năng hiển thị khi sử dụng ngoài trời.

Cung cấp sức mạnh cho máy là vi xử lý Unisoc T7250, kết hợp dung lượng RAM 4GB và bộ nhớ lưu trữ 64GB. Mặc dù bộ nhớ trong chỉ ở mức cơ bản, người dùng hoàn toàn có thể mở rộng không gian lưu trữ tài liệu, hình ảnh thông qua khe cắm thẻ nhớ microSD chuyên dụng.

Hệ thống camera và nguồn năng lượng 7000mAh vượt trội

Về khả năng quang học, máy trang bị camera đơn phía sau với độ phân giải 13MP, sử dụng cảm biến OmniVision OV13B10 đáp ứng tốt nhu cầu ghi hình cơ bản. Phía trước là camera selfie 5MP phục vụ cuộc gọi video và chụp ảnh chân dung hàng ngày.

Điểm nhấn then chốt của OnePlus N6 Lite nằm ở viên pin dung lượng 7000mAh, bảo đảm thời gian vận hành bền bỉ nhiều ngày liền mà không cần nạp lại năng lượng liên tục. Máy hỗ trợ sạc nhanh có dây 15W qua cổng giao tiếp USB Type-C, đồng thời tích hợp tính năng sạc ngược có dây với công suất 5W để chia sẻ năng lượng cho các thiết bị ngoại vi. Ngoài ra, máy vẫn duy trì giắc cắm tai nghe 3.5mm truyền thống.

Thông số kỹ thuật chi tiết của OnePlus N6 Lite

Giá bán và định vị thị trường

Tại Ấn Độ, OnePlus N6 Lite được niêm yết với mức giá 16,999 INR (tương đương khoảng 4.6 triệu đồng) cho phiên bản duy nhất sở hữu 4GB RAM và 64GB bộ nhớ trong. Về kết nối mạng, máy hỗ trợ hai khe SIM chuẩn 4G, kết nối Wi-Fi băng tần kép, Bluetooth 5.2 và định vị GPS.

Nhìn chung, với việc tập trung tối đa vào viên pin khủng 7000mAh, màn hình mượt mà 120Hz và lớp vỏ đạt chuẩn độ bền khắt khe, OnePlus N6 Lite định vị là phương án phù hợp cho người dùng cần một thiết bị liên lạc ổn định, pin dùng dài lâu trong tầm giá phổ thông.