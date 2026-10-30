Đánh giá cấu hình HONOR X9e s: Pin khủng 8560 mAh và chuẩn bền IP69K tầm giá 10 triệu đồng

HONOR vừa chính thức bổ sung một tân binh đáng chú ý vào danh mục smartphone tầm trung mang tên HONOR X9e s tại thị trường Trung Đông. Thiết bị gây chú ý nhờ viên pin dung lượng lớn 8560 mAh, chuẩn kháng nước bụi IP69K và nền tảng vi xử lý Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 tối ưu năng lượng.

Đây được xem là phiên bản đổi tên từ mẫu điện thoại HONOR Turbo ra mắt trước đó, hướng trực tiếp đến đối tượng người dùng đòi hỏi thời lượng pin dài ngày và độ bền cơ học cao trong mọi môi trường hoạt động.

Thời lượng pin 8560 mAh và công nghệ sạc nhanh 80W

Điểm nhấn kỹ thuật hàng đầu trên HONOR X9e s nằm ở khối pin dung lượng 8560 mAh, con số vượt trội so với mức trung bình 5000 mAh trên hầu hết các mẫu smartphone hiện nay. Mức dung lượng này cho phép thiết bị vận hành liên tục nhiều ngày đối với các tác vụ thông thường mà không cần kết nối nguồn điện thường xuyên.

Để rút ngắn thời gian nạp năng lượng cho viên pin cỡ lớn, nhà sản xuất trang bị công nghệ sạc nhanh công suất 80W. Sự kết hợp này giải quyết bài toán sạc chậm trên các dòng máy pin lớn, mang lại trải nghiệm liền mạch cho người dùng có cường độ sử dụng cao.

Các tính năng chính của HONOR X9e s

Khả năng hiển thị và sức mạnh vi xử lý Snapdragon 6 Gen 4

Mặt trước HONOR X9e s là tấm nền AMOLED kích thước 6.79 inch với độ phân giải FHD+ sắc nét. Màn hình hỗ trợ tần số quét 120Hz giúp các thao tác cuộn vuốt và hiệu ứng chuyển cảnh mượt mà, đồng thời đạt độ sáng tối đa lên tới 1800 nits, đảm bảo khả năng hiển thị rõ ràng ngay cả dưới ánh nắng gắt.

Bên trong khung máy, sức mạnh phần cứng được cung cấp bởi vi xử lý Snapdragon 6 Gen 4 của Qualcomm, đi kèm 8GB RAM và bộ nhớ trong 256GB. Cấu hình này đáp ứng ổn định các nhu cầu xử lý đa nhiệm, giải trí đa phương tiện và chơi các tựa game phổ biến ở mức thiết lập đồ họa thích hợp.

Màn hình AMOLED và các tùy chọn màu sắc của HONOR X9e s

Hệ thống camera và nền tảng phần mềm MagicOS 10

Về khả năng nhiếp ảnh, thiết bị sở hữu cụm camera kép ở mặt lưng với cảm biến chính 50MP bắt nét chi tiết và camera góc siêu rộng 5MP phục vụ nhu cầu chụp phong cảnh hoặc nhóm đông người. Hệ thống máy ảnh đáp ứng tốt nhu cầu ghi hình tài liệu và lưu giữ khoảnh khắc thường nhật.

Hơn nữa, HONOR X9e s được cài đặt sẵn giao diện MagicOS 10 phát triển trên nền tảng hệ điều hành Android 16 ngay khi xuất xưởng. Phần mềm được tinh chỉnh giúp tối ưu hóa phần cứng, quản lý điện năng hiệu quả và đem lại các tính năng thông minh mới nhất.

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của HONOR X9e s

Giá bán và định vị thị trường

Tại thị trường Trung Đông, HONOR X9e s được niêm yết mức giá khởi điểm 1,499 SAR (tương đương khoảng 10.3 triệu đồng) cho tùy chọn bộ nhớ duy nhất 8GB RAM và 256GB dung lượng lưu trữ. Với thiết kế bền bỉ đạt chuẩn IP69K cùng thời lượng pin hàng đầu, đây là lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc cận cao cấp hướng tới độ bền thực dụng.