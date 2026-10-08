Đánh giá cấp cơ sở đề tài khoa học cấp Bộ Quốc phòng của Trường Sĩ quan Thông tin

Ngày 8-10, tại Trường Sĩ quan Thông tin, Binh chủng Thông tin liên lạc tổ chức hội nghị đánh giá cấp cơ sở kết quả nghiên cứu đề tài khoa học xã hội và nhân văn quân sự cấp Bộ Quốc phòng: “Phát huy nhân tố chính trị - tinh thần của bộ đội thông tin liên lạc trong tình hình mới”.

Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Công Sơn - nguyên Phó Chính ủy Học viện Lục quân, Chủ tịch Hội đồng khoa học chủ trì hội nghị.

Đề tài do Trường Sĩ quan Thông tin chủ trì thực hiện; Đại tá, Thạc sĩ Vũ Duy Hải - Chính ủy nhà trường làm Chủ nhiệm. Đề tài tập trung nghiên cứu, làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về nhân tố chính trị - tinh thần của bộ đội thông tin liên lạc trong tình hình mới; đánh giá thực trạng, các yếu tố tác động đến việc phát huy nhân tố chính trị - tinh thần. Trên cơ sở đó, đề tài đề xuất các giải pháp nhằm củng cố bản lĩnh chính trị, niềm tin, ý chí quyết chiến, quyết thắng của bộ đội thông tin liên lạc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống.

Đại tá, Thạc sĩ Vũ Duy Hải báo cáo kết quả nghiên cứu.

Tại hội nghị, sau khi nghe chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả nghiên cứu, các thành viên hội đồng tập trung thảo luận, phản biện, làm rõ một số vấn đề cơ bản về phát huy nhân tố chính trị - tinh thần của Bộ đội Thông tin liên lạc trong tình hình mới; đồng thời đóng góp ý kiến, đề nghị chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung nhằm tiếp tục hoàn thiện đề tài.

Thành viên hội đồng tham gia nhận xét, phản biện.

Hội đồng đánh giá đề tài được triển khai nghiên cứu chặt chẽ, công phu, nghiêm túc, hoàn thành mục tiêu, nội dung nghiên cứu; có đầy đủ sản phẩm chính, sản phẩm trung gian theo quy định. Kết quả nghiên cứu có giá trị khoa học, thực tiễn, cung cấp luận cứ khoa học phục vụ nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện chủ trương, chính sách xây dựng, phát huy nhân tố chính trị - tinh thần của Bộ đội Thông tin liên lạc.

Hội đồng thống nhất đánh giá đề tài đủ điều kiện báo cáo nghiệm thu cấp Bộ Quốc phòng theo quy định.