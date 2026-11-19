Trung tướng Vũ Cương Quyết chủ trì buổi đánh giá. Ảnh: TK

Dự buổi đánh giá có: Trung tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Hội đồng Giáo sư ngành Khoa học quân sự; đại biểu Cục Khoa học quân sự (Bộ Quốc phòng), Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử (Bộ Công an). Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng; Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, các Cục và đại diện các đơn vị, phòng trực thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Học viện Biên phòng và các đồng chí thành viên Ban Chủ nhiệm.

Bổ sung luận cứ khoa học cho công tác phối hợp ở khu vực cửa khẩu

Đề tài gồm 3 chương, làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn, hoạt động phối hợp và dự báo và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp của Bộ đội Biên phòng Việt Nam với lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia bảo đảm an ninh, trật tự ở khu vực cửa khẩu trong tình hình mới.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn phát biểu ý kiến tại buổi đánh giá. Ảnh: TK

Phát biểu ý kiến tại buổi đánh giá, các đại biểu đều thống nhất đánh giá đề tài có giá trị khoa học, làm rõ cơ sở chính trị, pháp lý và đề xuất được những nội dung mới trong hoạt động phối hợp của Bộ đội Biên phòng Việt Nam với lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia bảo đảm an ninh, trật tự ở khu vực cửa khẩu trong tình hình mới. Đồng thời, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp của Bộ đội Biên phòng Việt Nam với lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia bảo đảm an ninh, trật tự ở khu vực cửa khẩu trong tình hình mới. Theo các đại biểu, những giải pháp đề tài đưa ra sát thực tiễn, đồng bộ, khả thi và phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ hoạt động phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự ở khu vực cửa khẩu trong tình hình mới.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát biểu tại buổi đánh giá. Ảnh: TK

Kết quả nghiên cứu bổ sung và làm sâu sắc thêm lý luận về công tác phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự ở khu vực cửa khẩu của Bộ đội Biên phòng. Đề tài cung cấp luận cứ khoa học để Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng nghiên cứu, đề ra các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới. Kết quả nghiên cứu cũng có thể dùng làm tài liệu nghiên cứu, giảng dạy, huấn luyện trong các nhà trường Quân đội.

Ban nghiên cứu đã lựa chọn đúng nội dung, phương án ứng dụng và hướng dẫn cụ thể cách vận dụng kết quả nghiên cứu phù hợp với điều kiện, khả năng và tình hình hiện nay. Tài liệu, tư liệu và kết quả nghiên cứu có liên quan được sử dụng trong đề tài đảm bảo khách quan, trung thực. Quá trình thực hiện đề tài tuân thủ quy định của pháp luật.

Hoàn thiện đề tài để đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ Quốc phòng

Tại buổi đánh giá, Hội đồng khoa học đã bỏ phiếu, nhất trí xếp lại đề tài ở mức Đạt và xác định đề tài đủ điều kiện đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ Quốc phòng.

Quang cảnh buổi đánh giá. Ảnh: TK

Sau khi nghe Ban Chủ nhiệm báo cáo kết quả nghiên cứu, ý kiến nhận xét của các ủy viên phản biện, ủy viên Hội đồng và ý kiến của các đại biểu, Trung tướng Vũ Cương Quyết kết luận đề tài là công trình nghiên cứu độc lập, nghiêm túc, nội dung luận giải chặt chẽ, logic và có chất lượng tốt, có những đóng góp mới về lý luận và thực tiễn. Đề tài đã đạt được mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu đã đề ra. Đề nghị Ban Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu, chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện kết quả nghiên cứu của đề tài theo kết luận của Hội đồng.

Trung tướng Vũ Trung Kiên phát biểu tại buổi đánh giá. Ảnh: TK

Phát biểu tại buổi đánh giá, Trung tướng Vũ Trung Kiên cảm ơn các thành viên Hội đồng đã nghiên cứu kỹ và đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết cho đề tài. Đồng chí nhấn mạnh tính cấp thiết của việc nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự ở khu vực cửa khẩu trong tình hình hiện nay.

Trung tướng Vũ Trung Kiên cho biết kết quả nghiên cứu thể hiện sự nỗ lực và quá trình làm việc công phu, nghiêm túc của Ban Chủ nhiệm đề tài. Trước buổi đánh giá, Ban Chủ nhiệm đã giao các phòng, ban, đơn vị tổ chức hội thảo, lấy ý kiến từ thực tiễn để các giải pháp đề xuất sát với yêu cầu công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở khu vực cửa khẩu.

Trung tướng Vũ Trung Kiên khẳng định, Ban Chủ nhiệm sẽ tiếp thu ý kiến của Hội đồng để chỉnh sửa, hoàn thiện đề tài. Đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được góp ý để kết quả nghiên cứu có thể vận dụng vào thực tiễn.