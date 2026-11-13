Đánh giá cao ý nghĩa chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Người phát ngôn Thượng viện Campuchia nhấn mạnh ý nghĩa trọng đại của sự kiện đối với vị thế nước chủ nhà cũng như triển vọng đưa quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia láng giềng phát triển.
Nhân dịp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Pháp ngữ lần thứ 20 tại thủ đô Phnom Penh (Campuchia), ông Chea Thirith, Người phát ngôn Thượng viện Campuchia, đã trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại địa bàn, nhấn mạnh ý nghĩa trọng đại của sự kiện đối với vị thế nước chủ nhà cũng như triển vọng đưa quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia láng giềng phát triển lên tầm cao mới./.
Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/danh-gia-cao-y-nghia-chuyen-cong-tac-cua-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-post1148110.vnp