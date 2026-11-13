Đánh giá cao ý nghĩa chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Với những hoạt động, dự án phát triển cộng đồng và nông thôn nổi bật tại xã Bao La, Tổ chức Good Neighbors International (GNI) là một tổ chức phi chính phủ quốc tế đến từ Hàn Quốc, được đánh giá là một điểm sáng trong công tác đối ngoại nhân dân, huy động nguồn lực quốc tế và hỗ trợ đắc lực cùng địa phương hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.