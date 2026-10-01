Đánh giá cao vai trò của Algeria góp phần ổn định thị trường dầu mỏ thế giới

Một góc khu điều hành khai thác trung tâm của mỏ Bir Seba. Ảnh: Ngọc Tú/PV TTXVN tại Algeria

Trong cuộc trả lời phỏng vấn Hãng thông tấn Algeria (APS) mới đây, ông Haitham Al Ghais nhấn mạnh Algeria đã đóng vai trò “mang tính quyết định và lịch sử” trong việc thúc đẩy thỏa thuận được OPEC thông qua cách đây 10 năm, góp phần đưa thị trường dầu mỏ thế giới trở lại trạng thái cân bằng sau một thời gian dài bất ổn.

Theo Tổng Thư ký OPEC, Thỏa thuận Algiers là “viên gạch đầu tiên” đặt nền móng cho Tuyên bố hợp tác giữa OPEC và các nước sản xuất dầu mỏ ngoài OPEC, từ đó hình thành OPEC+. Ông Haitham Al Ghais cho rằng Thỏa thuận Algiers là một điển hình về ngoại giao năng lượng và dầu mỏ, đồng thời là mô hình hợp tác giữa các nước sản xuất dầu mỏ. Thỏa thuận này được hình thành trong bối cảnh thị trường dầu mỏ quốc tế chịu nhiều biến động, giá dầu giảm mạnh và đầu tư vào lĩnh vực dầu khí sụt giảm.

Theo ông, việc OPEC quyết định thúc đẩy đối thoại với các nước sản xuất ngoài tổ chức nhằm tái cân bằng thị trường là bước đi cần thiết và có ý nghĩa quyết định. Algeria, cùng với các thành viên OPEC khác và 10 nước sản xuất dầu mỏ ngoài OPEC vào thời điểm đó, đã đóng vai trò quan trọng trong quá trình này.

Tổng Thư ký OPEC đánh giá cao việc Algeria tiếp tục thúc đẩy đối thoại giữa các quốc gia và duy trì hợp tác thường xuyên, lâu dài giữa OPEC và các nước sản xuất ngoài tổ chức. Algeria hiện tham gia thường xuyên các cơ chế phối hợp của OPEC+, trong đó có các cơ chế giám sát việc thực hiện cam kết, đánh giá diễn biến thị trường và điều chỉnh sản lượng tự nguyện. Ông cho rằng Thỏa thuận Algiers và Tuyên bố hợp tác OPEC+ đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần duy trì lượng dầu dự trữ toàn cầu ở mức phù hợp và thúc đẩy cân bằng thị trường.

Theo Tổng Thư ký OPEC, việc tiếp tục cơ chế hợp tác giữa các nước sản xuất dầu mỏ là cần thiết trong thời gian tới, trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng, đồng thời chịu tác động của các biến động kinh tế, địa chính trị và những thách thức liên quan đến an ninh nguồn cung.

Hợp tác trong khuôn khổ OPEC+ cũng đã được mở rộng sang nhiều lĩnh vực như trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ, nghiên cứu và đối thoại, đặc biệt về các vấn đề năng lượng và khí hậu.

Về triển vọng thị trường năng lượng, ông Haitham Al Ghais dự báo kinh tế thế giới sẽ tiếp tục tăng trưởng ở mức tương đối tích cực, kéo theo nhu cầu dầu mỏ gia tăng. Về dài hạn, nhu cầu năng lượng được dự báo tiếp tục tăng, nhất là trong bối cảnh dân số thế giới dự kiến tiếp tục gia tăng đến năm 2050.

Theo ông, quy mô nền kinh tế thế giới có thể tăng gấp đôi so với hiện nay, chủ yếu nhờ sự phát triển của các nền kinh tế đang phát triển. Trong bối cảnh đó, nhu cầu dầu mỏ toàn cầu được OPEC dự báo đạt khoảng 124 triệu thùng/ngày vào năm 2050, so với khoảng 105 triệu thùng/ngày hiện nay.