Đánh giá cán bộ thực chất, gắn với vị trí việc làm và hiệu quả công việc

Đồng chí Trần Cẩm Tú và đồng chí Lê Minh Hưng đồng chủ trì hội nghị sáng 23-9. Ảnh: VIẾT CHUNG

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 221 và đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đồng chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú ghi nhận những nỗ lực, kết quả đạt được của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ trong lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị theo hướng chủ động, bài bản, đồng bộ, gắn chặt với tổ chức thực hiện.

Công tác cán bộ được lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, chặt chẽ, cơ bản bảo đảm nguyên tắc, thẩm quyền, quy trình, quy định; chú trọng gắn năng lực, sở trường của cán bộ với yêu cầu, tiêu chuẩn vị trí việc làm, chức danh, chức vụ và nhiệm vụ được giao.

Đối với những tồn tại, hạn chế được chỉ ra, đồng chí Thường trực Ban Bí thư đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ có giải pháp rõ ràng, lộ trình cụ thể để khắc phục kịp thời, hiệu quả.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 221, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Nhấn mạnh công tác cán bộ là khâu then chốt trong xây dựng Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu phát hiện, lựa chọn, bố trí đúng người, đúng việc; cán bộ phải có năng lực, bản lĩnh và điều kiện thực hiện nhiệm vụ; hiệu quả công việc phải được đánh giá thực chất, quyền lực phải được kiểm soát chặt chẽ. Đồng thời, nâng cao chất lượng quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bố trí, sử dụng cán bộ.

Đồng chí đề nghị tập trung đánh giá cán bộ theo hướng thực chất, gắn với vị trí việc làm, nhóm chức danh, sản phẩm, hiệu quả cụ thể và mức độ đóng góp; tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực trong tất cả các khâu của công tác cán bộ, từ quy hoạch, đánh giá, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử đến thực hiện chế độ, chính sách.

Cùng với đề cao trách nhiệm người đứng đầu, cần tăng cường giám sát thường xuyên để phòng ngừa sai phạm từ sớm, từ xa; kịp thời kiểm tra, xử lý suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Tiếp tục rà soát, giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức do sắp xếp tổ chức bộ máy, bảo đảm đúng đối tượng, trình tự theo quy định.

Đoàn kiểm tra, giám sát ghi nhận, tiếp thu các kiến nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ để nghiên cứu, hoàn thiện báo cáo trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, kết luận.

Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, đồng chí Lê Minh Hưng thống nhất cao với những hạn chế, tồn tại được Đoàn kiểm tra, giám sát chỉ ra; khẳng định sẽ tập trung khắc phục sau hội nghị.

Trong đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ sẽ lãnh đạo đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện; kịp thời quán triệt, nắm chắc, hiểu sâu, làm đúng, triển khai quyết liệt các nghị quyết, kết luận, chủ trương, đường lối của Đảng; tập trung thể chế hóa nhanh chóng, đồng bộ các chủ trương, đường lối mới trên các lĩnh vực.

Đồng thời, làm tốt công tác cán bộ, phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên và trách nhiệm người đứng đầu, nhất là bí thư cấp ủy; có biện pháp mạnh để đánh giá đúng, kịp thời bố trí, thay thế cán bộ thuộc thẩm quyền; chú trọng quy hoạch, thu hút, trọng dụng nhân tài, chuyển đổi số và hoàn thiện hệ thống dữ liệu về công tác cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Lê Minh Hưng khẳng định Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, khẩn trương cụ thể hóa thành nhiệm vụ, giải pháp và tổ chức thực hiện thực chất, đúng tiến độ.