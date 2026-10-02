Đánh giá cán bộ phải thường xuyên, thực chất, lấy sản phẩm cụ thể làm thước đo

Quang cảnh Hội nghị.

Hội nghị tiến hành đánh giá, xếp loại cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trong quý III/2026 theo Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW ngày 22/5/2026 của Ban Tổ chức Trung ương, trên nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.

Trọng tâm là đánh giá năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật; phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Hội nghị.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh dự Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường nhấn mạnh, công tác đánh giá cán bộ phải bảo đảm thực chất, công khai, minh bạch, khách quan, phản ánh đúng năng lực, trách nhiệm và kết quả công tác của từng cá nhân. Qua đánh giá, cần kịp thời chỉ rõ những hạn chế, tồn tại để cán bộ tiếp tục khắc phục, hoàn thiện, nâng cao năng lực và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, vai trò tiên phong, gương mẫu; đổi mới tư duy, phương pháp làm việc, chủ động, sáng tạo, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm.

Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng đánh giá cán bộ theo hướng thường xuyên, thực chất; lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ và sản phẩm cụ thể làm thước đo, gắn với trách nhiệm của từng cá nhân, nhất là người đứng đầu.