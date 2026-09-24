Đánh giá cán bộ phải gắn với vị trí việc làm, năng lực và sản phẩm công việc

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, mục tiêu của đợt kiểm tra, giám sát lần này nhằm tiếp tục triển khai các quyết định, kế hoạch của Bộ Chính trị; đồng thời rà soát tình hình thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị từ đầu năm 2025 đến nay.

Thủ tướng Lê Minh Hưng, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 222 của Bộ Chính trị chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng. Ảnh: ĐÀM THANH

Nội dung trọng tâm của đợt kiểm tra, giám sát tập trung vào công tác cán bộ và việc triển khai các khâu đột phá về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

TP Hải Phòng giữ vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, thương mại, quốc phòng an ninh; trong đó, quy mô GRDP của thành phố chiếm gần 6% tổng quy mô kinh tế cả nước, đứng thứ 3 toàn quốc. Thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 khoảng 13%; bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt 13%-14%. Để thực hiện mục tiêu này, Thủ tướng đề nghị TP Hải Phòng tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương, nghị quyết của Trung ương về công tác cán bộ; đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm; nâng cao chất lượng đánh giá, bố trí, sắp xếp và sử dụng cán bộ đúng người, đúng việc.

Thủ tướng ghi nhận TP Hải Phòng đã tập trung mở rộng không gian phát triển, tạo các động lực tăng trưởng mới, hình thành khu kinh tế chuyên biệt, khu kinh tế ven biển phía Nam và khu thương mại tự do. Trong 9 tháng đầu năm 2026, có 6 khu công nghiệp được thành lập; 9 khu công nghiệp khởi công; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 91/151 dự án; hơn 2.400 căn nhà ở xã hội được hoàn thành, vượt kế hoạch đề ra…

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: ĐÀM THANH

Thủ tướng đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đổi mới hơn nữa việc quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Trung ương. Việc triển khai phải gắn với chương trình hành động, phân công rõ nhiệm vụ, thời hạn hoàn thành, thường xuyên kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả.

Trong công tác cán bộ, Thủ tướng yêu cầu phải rà soát chất lượng, bố trí và sử dụng đội ngũ, trước hết ở cấp xã, phường. Việc rà soát phải căn cứ đặc điểm, khối lượng công việc và yêu cầu phát triển của từng địa bàn, đặc biệt chú trọng năng lực, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ sở. Thủ tướng cũng đề nghị thành phố cụ thể hóa tiêu chí đánh giá cán bộ theo vị trí việc làm, năng lực và sản phẩm công việc; gắn kết quả cá nhân với kết quả của cơ quan, đơn vị. Kết quả đánh giá phải được sử dụng trong quy hoạch, đào tạo, điều động, bổ nhiệm và sàng lọc cán bộ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng lưu ý, cần xác định những lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư nước ngoài phù hợp với định hướng phát triển của thành phố. Việc thu hút đầu tư phải gắn với nâng cao năng lực doanh nghiệp trong nước, tạo điều kiện để doanh nghiệp trong nước tham gia sâu vào chuỗi cung ứng của doanh nghiệp nước ngoài; tiếp tục phát huy lợi thế cảng biển, phát triển cảng biển xanh, thông minh, trung tâm logistics quốc tế, tăng cường kết nối giao thông và liên kết vùng.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, đồng chí Lê Ngọc Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng cho biết, ngay sau hội nghị, thành phố chỉ đạo các bộ phận liên quan xây dựng chương trình hành động và khẩn trương tổ chức thực hiện; đưa chỉ đạo của Thủ tướng về phát triển kinh tế - xã hội trong 3 tháng cuối năm và những năm tiếp theo vào kế hoạch hành động, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu được giao.