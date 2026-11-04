Đánh giá cán bộ bằng KPI: Trọng chất lượng, rõ trách nhiệm

KPI giúp các kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1 nắm chắc các đầu việc để tránh bỏ sót trong quá trình giải quyết án.

Rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm

Tại Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1, đánh giá theo KPI đang được triển khai gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng cán bộ. Với chị Nguyễn Thùy Dương, kiểm sát viên, cán bộ Văn phòng Tổng hợp của đơn vị, sự thay đổi trước hết thể hiện ở cách tổ chức công việc hằng ngày. Chị chủ động lập kế hoạch, theo dõi tiến độ và phân bổ thời gian cho từng nhiệm vụ. Chị Dương chia sẻ: KPI tạo ra áp lực nhất định, nhưng cũng là công cụ nhắc việc, giúp bản thân chủ động hơn, hạn chế tình trạng chậm trễ, quá hạn.

Ông Nguyễn Lưu Tuân, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1, cho biết: Đơn vị cụ thể hóa từng nhiệm vụ theo nguyên tắc rõ việc, rõ thời hạn, rõ người chủ trì, rõ sản phẩm đầu ra và rõ thẩm quyền phê duyệt. Việc đánh giá được gắn với nhiệm vụ thực tế của từng bộ phận, từng vị trí việc làm, từ tiến độ xử lý hồ sơ đến chất lượng báo cáo, đề xuất và kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Nhờ đó, trong 10 tháng năm 2026, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1 đã hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu, kế hoạch năm. Nổi bật, đơn vị xác định 54 vụ án điểm, đạt tỷ lệ 9,3%, vượt chỉ tiêu đề ra 4,3%; thực hiện kiểm sát 100% hoạt động điều tra của cơ quan điều tra và tổ chức 100 phiên tòa rút kinh nghiệm.

Không chỉ tại các cơ quan chuyên môn, việc đánh giá theo KPI cũng đang được triển khai ở các xã, phường trên địa bàn tỉnh. Trong bối cảnh nhiệm vụ ở cấp xã ngày càng nhiều, yêu cầu xác định rõ trách nhiệm, thời gian thực hiện và kết quả cần đạt đặt ra cụ thể hơn đối với mỗi cán bộ, công chức, viên chức.

Bà Lê Thị Thúy Nguyên, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Trạch, cho rằng: Ngoài công việc tại cơ quan, cán bộ còn trực tiếp xuống cơ sở triển khai các cơ chế, chính sách đến người dân. Việc đánh giá theo KPI tuy tạo áp lực nhất định về thời gian, nhưng dù có hay không có KPI, mỗi cán bộ vẫn phải thực hiện nhiều nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Từ thực tế công tác ở cơ sở có thể thấy, không phải nhiệm vụ nào cũng dễ dàng lượng hóa bằng số lượng. Bên cạnh những công việc có thể xác định rõ đầu việc, thời hạn và sản phẩm đầu ra, còn có nhiệm vụ đòi hỏi khảo sát thực tế, phối hợp nhiều bộ phận hoặc xử lý các vấn đề phát sinh từ địa bàn. Vì vậy, tiêu chí đánh giá cần tính đến tính chất, mức độ phức tạp và điều kiện thực hiện từng nhiệm vụ, tránh áp dụng máy móc.

Ở góc độ lãnh đạo, quản lý, bà Hà Thị Hường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hợp Thành, cho biết: Thời gian đầu triển khai đánh giá bằng KPI, cán bộ còn bỡ ngỡ, nhưng sau một thời gian, việc thực hiện dần đi vào ổn định. Phương pháp này giúp làm rõ hơn chức trách, nhiệm vụ, thời gian và tiến độ thực hiện công việc của từng cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời tạo thuận lợi cho công tác lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền và các đơn vị.

Đánh giá thực chất, phù hợp với từng vị trí việc làm

Qua khảo sát tại một số cơ quan, đơn vị và xã, phường trên địa bàn tỉnh cho thấy, điểm chung trong quá trình triển khai KPI là hướng trách nhiệm của mỗi cán bộ vào những nhiệm vụ cụ thể. Khi công việc được xác định rõ, tiến độ được theo dõi thường xuyên và kết quả được xem xét cụ thể, cơ quan, đơn vị có thêm cơ sở nhận diện những khâu còn hạn chế, từ đó điều chỉnh phương thức tổ chức thực hiện.

Cán bộ xã Hợp Thành thường xuyên đi cơ sở, nắm bắt tình hình thực tế để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chính trị.

Tuy nhiên, KPI không thể thay thế việc đánh giá toàn diện cán bộ. Một nhiệm vụ hoàn thành đúng hạn chưa đồng nghĩa với chất lượng đã đáp ứng yêu cầu. Tương tự, số lượng công việc hoàn thành cũng chưa phản ánh đầy đủ tính chất, mức độ phức tạp và hiệu quả thực tế của từng nhiệm vụ. Do đó, tiêu chí đánh giá cần gắn với chức trách, vị trí việc làm và yêu cầu chuyên môn, đồng thời linh hoạt theo đặc thù nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Với những công việc có thể lượng hóa, các chỉ tiêu cụ thể giúp theo dõi tiến độ và kết quả thuận lợi hơn. Đối với nhiệm vụ đòi hỏi đánh giá chất lượng, khả năng xử lý tình huống hoặc trách nhiệm phối hợp, việc xem xét phải căn cứ vào yêu cầu thực tế, không thể chỉ dựa trên số lượng sản phẩm.

Thực tiễn triển khai tại Thái Nguyên cũng cho thấy một số hạn chế cần khắc phục. Ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương, việc thực hiện nguyên tắc “6 rõ” và “1 việc - 1 đầu mối” chưa thực sự đồng bộ. Có công việc chưa xác định rõ người chịu trách nhiệm chính, nhiệm vụ và thời hạn hoàn thành chưa cụ thể; sự phối hợp giữa các bộ phận có lúc chưa chặt chẽ. Đáng chú ý, tại một số nơi, tinh thần trách nhiệm và tính chủ động của cán bộ chưa cao, ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng thực hiện nhiệm vụ.

Bởi vậy, yêu cầu đặt ra trong triển khai đánh giá cán bộ theo KPI không đơn thuần là xác định mỗi người hoàn thành bao nhiêu nhiệm vụ, mà quan trọng hơn là công việc được thực hiện như thế nào, chất lượng ra sao và hiệu quả đến đâu. Coi trọng tiến độ nhưng không xem nhẹ chất lượng, gắn trách nhiệm cá nhân với yêu cầu thực tế của từng vị trí việc làm chính là hướng tiếp cận cần thiết để nâng cao tính thực chất trong đánh giá cán bộ, hướng tới mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc.