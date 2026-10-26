Đánh giá cán bộ bằng KPI

Đánh giá CB, CCVC theo KPI là phương pháp lượng hóa khối lượng, chất lượng và tiến độ công việc thay cho cách nhận xét định tính chung chung trước đây. Các đánh giá này không chỉ nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ CB, CCVC mà còn mở ra hướng quản trị công việc dựa trên kết quả, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước.

Hướng tới công bằng, hiệu quả

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Xuân Hòa Tạ Quang Trường cho biết: Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về phát động đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm “Đoàn kết - Kỷ cương - Hiệu quả - Bứt phá, xây dựng Đồng Nai phát triển văn minh, hiện đại”, Ban Thường vụ Đảng ủy xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị khi đăng ký thực hiện các nội dung thi đua phải bám sát mục tiêu, nhiệm vụ của nghị quyết, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Ưu tiên các nội dung liên quan đến cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; quản lý đất đai, trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng; phát triển hạ tầng giao thông, chỉnh trang nông thôn mới nâng cao...

Cán bộ xã Xuân Hòa xuống tận cơ sở hỗ trợ giáo xứ Tân Ngãi thực hiện các quy định pháp luật về đất đai, xây dựng.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Xuân Hòa yêu cầu Bí thư các chi bộ, Đảng bộ; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm duyệt bản đăng ký KPI (chỉ số đánh giá hiệu quả công việc) hằng tháng của CB, CCVC thuộc thẩm quyền quản lý; không phê duyệt các nội dung đăng ký chung chung, hình thức hoặc đăng ký nhiệm vụ dưới mức yêu cầu. Việc đánh giá CB, CC ở xã Xuân Hòa không chỉ theo quý mà theo tháng. Từ việc đánh giá theo KPI, tinh thần làm việc của CB, CCVC xã Xuân Hòa chuyển biến tích cực, làm việc không kể giờ giấc, bất kể ban đêm hay ngày nghỉ, công việc cần và dân cần là CB, CC Xuân Hòa có mặt.

Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Xuân Hòa Đào Đức Quý chia sẻ: Ngày nghỉ ai cũng muốn sum vầy với gia đình và giải quyết công việc cá nhân, nhưng từ tháng 7-2026 đến nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Xuân Hòa mở cửa cả sáng Chủ nhật để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Mô hình này được thực hiện xuất phát từ nhu cầu của công nhân, người lao động, nông dân và những người thường xuyên đi làm xa nếu trong khung giờ hành chính không thể sắp xếp công việc để đến giao dịch thì ngày nghỉ, CB vẫn chờ dân đến giải quyết thủ tục hành chính cho dân.

Còn theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trảng Dài Phan Quang Tuấn, việc đánh giá CB lãnh đạo, quản lý của phường theo KPI được thực hiện hằng quý. Việc đánh giá theo KPI đã tạo chuyển biến tích cực từ nhận xét chung sang xem xét nhiệm vụ, sản phẩm, số lượng, tiến độ và chất lượng công việc.

Không cào bằng trong đánh giá

Đồng chí Phan Quang Tuấn cho biết: Trước khi đánh giá KPI phải xây dựng được kế hoạch, không hợp thức hóa kế hoạch KPI sau khi công việc đã thực hiện. Nếu trong kỳ phát sinh nhiệm vụ mới hoặc có điều chỉnh do yêu cầu công tác, cần cập nhật thì có xác nhận, lưu vết của đơn vị. Cuối kỳ chỉ đối chiếu kết quả với kế hoạch ban đầu và những cập nhật hợp lệ. Không phải nhiệm vụ nào cũng có giá trị như nhau. Có việc thường xuyên, theo quy trình ổn định; có việc mới, phức tạp, phải phối hợp nhiều cơ quan và chịu trách nhiệm pháp lý cao. Vì vậy, cần tiếp tục nghiên cứu, chuẩn hóa danh mục sản phẩm hoặc công việc chuẩn; quy định rõ điều kiện áp dụng từng hệ số, căn cứ xác định và thẩm quyền xác nhận.

Cũng theo ông Tuấn, cần nhận thức đúng: Số lượng sản phẩm không đồng nghĩa với hiệu quả công việc. Ví dụ: 2 CB có thể cùng làm 10 báo cáo, nhưng một người chủ yếu lập báo cáo định kỳ theo mẫu; người kia làm ít báo cáo hơn nhưng phải nghiên cứu vụ việc phức tạp, phối hợp nhiều bộ phận và giúp lãnh đạo giải quyết vấn đề. Tương tự, 2 người cùng xử lý 100 hồ sơ đúng hạn nhưng chất lượng khác nhau nếu một người giải quyết đúng ngay từ đầu, người kia để nhiều hồ sơ phải bổ sung, chỉnh sửa. Vì vậy, KPI phải kết hợp số lượng, tiến độ, chất lượng và kết quả thực tế. Tiêu chí đánh giá cần phù hợp với từng nhóm vị trí việc làm, không áp dụng máy móc một công thức cho tất cả.

Theo báo cáo của Ban Tổ chức Thành ủy về thực hiện nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng 9 tháng năm 2026, thực hiện Hướng dẫn số 07-HD/TU, ngày 19-6-2026 của Ban Thường vụ Thành ủy về đánh giá định kỳ hằng quý đối với CB lãnh đạo, quản lý các cấp trong hệ thống chính trị trên địa bàn thành phố. Kết quả đánh giá quý I-2026, đối với 874 CB thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, có 190 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm 21,73%; 682 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 78,03% và 2 đồng chí hoàn thành nhiệm vụ, chiếm 0,24%.

CB thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy xã, phường và tương đương quản lý, có 8.953 đồng chí, trong đó: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 1.243 đồng chí (chiếm 13,88%); hoàn thành tốt nhiệm vụ 7.667 đồng chí (chiếm 85,65%); hoàn thành nhiệm vụ 40 đồng chí (chiếm 0,45%); không hoàn thành nhiệm vụ 3 đồng chí (chiếm 0,02%).

Kết quả đánh giá quý II-2026, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý có 522 đồng chí; trong đó cán bộ thuộc đối tượng được đánh giá, xếp loại là 501 đồng chí. Trong số 501 đồng chí được đánh giá, xếp loại, có 45 đồng chí xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (chiếm 8,98%); 433 đồng chí được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ (chiếm 86,43%) và 23 đồng chí được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ (chiếm 4,59%).

CB thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy xã, phường và tương đương quản lý có 7.122 đồng chí; trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là 834 đồng chí (chiếm 11,71%); hoàn thành tốt nhiệm vụ 6.252 đồng chí (chiếm 87,78%); hoàn thành nhiệm vụ 36 đồng chí (chiếm 0,51%).

Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 4, khóa XIV, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khi nói về công tác CB đã nhắc tới yêu cầu: Dùng kết quả đánh giá để lựa chọn, sàng lọc CB. Phẩm chất, bản lĩnh, thực tài, uy tín phải thể hiện qua kết quả công việc; việc đánh giá phải xét đến độ khó của nhiệm vụ, điều kiện thực hiện và giá trị lâu dài.

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đồng Nai lần thứ 5, diễn ra ngày 2-10 mới đây, khi nói về các nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026, lãnh đạo thành phố đã yêu cầu toàn hệ thống chính trị tập trung cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ năm 2026. Khi đánh giá CB phải bằng sản phẩm, tiến độ, chất lượng và hiệu quả công việc. Hoàn thiện tiêu chí KPI sát từng vị trí, không chấm điểm hình thức, cào bằng. Kịp thời bố trí lại, thay thế theo quy định CB không đáp ứng yêu cầu, trì trệ, né tránh trách nhiệm; đồng thời bảo vệ, khuyến khích CB chủ động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Qua thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và thực tiễn đặt ra đối với công tác quản lý và sử dụng CB hiện nay đó là: Người làm tốt, có năng lực, dám nhận việc khó phải được ghi nhận và tạo cơ hội phát triển. Nếu năm nào cũng đánh giá, xếp loại nhưng người làm tốt và người làm chưa tốt vẫn được sử dụng, đãi ngộ gần như nhau thì KPI khó phát huy hết ý nghĩa. Điều quan trọng nhất, việc đánh giá, xếp loại phải bảo đảm công bằng, minh bạch, không để kết quả đánh giá trở thành công cụ ưu ái người thân quen hoặc loại bỏ người không vừa ý. Đánh giá đúng, thực chất, công tâm, khách quan là động lực của thi đua trong thực hiện nhiệm vụ từng cơ quan, đơn vị...