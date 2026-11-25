Video: BYD Sealion 5 DM-i ra mắt Việt Nam với 2 phiên bản Essential và Premium.

BYD Sealion 5 DM-i 2026 tại Việt Nam được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, sở hữu công nghệ DM-i Super Hybrid thế hệ thứ 5 mới nhất từ BYD đem đến kỉ lục tiết kiệm nhiên liệu với mức 0,8 L/100 km khi pin đầy và 3,7 L/100 km ở trạng thái cạn pin (theo chuẩn NEDC) cùng kích thước bề thế hàng đầu phân khúc.

Giá niêm yết của Essential và Premium lần lượt là 739 triệu và 789 triệu đồng. Hiện nay, BYD Việt Nam đang có chính sách ưu đãi 80 triệu đồng kèm quà tặng bộ sạc cầm tay và bộ chuyển đổi V2L cho 1.000 khách hàng đặt cọc kể từ ngày ra mắt chính thức 21/10/2026 cho đến hết ngày 30/11/2026. Như vậy, 1.000 xe đầu tiên chỉ có giá 659 triệu đồng đối với bản tiêu chuẩn và 709 triệu đồng với bản cao cấp.

BYD Sealion 5 DM-i tại Việt Nam - chiếc SUV PHEV ngập công nghệ và đáng tiền.

BYD Sealion 5 và tất cả xe BYD tại Việt Nam được áp dụng chính sách bảo hành 6 năm hoặc 150.000 km (tùy điều kiện đến trước), cùng bảo hành pin, mô-tơ điện và bộ điều khiển mô-tơ điện lên đến 8 năm hoặc 160.000 km.

Trước khi ra mắt thị trường, BYD Sealion 5 có thể khiến người dùng liên tưởng đến Sealion 6, nhưng đây là hai sản phẩm có định hướng khác nhau. Sealion 5 tập trung vào nhóm khách hàng cần một chiếc SUV gia đình vừa đủ lớn, có khả năng chạy điện trong phần lớn hành trình đô thị nhưng không bị giới hạn bởi phạm vi hoạt động của một mẫu xe thuần điện. Đây chính là lợi thế cơ bản của PHEV, đặc biệt với những người có chỗ đậu xe và có thể sạc tại nhà. Mỗi ngày có thể tận dụng phần năng lượng điện trong bộ pin để đi làm, đưa đón con hoặc di chuyển trong thành phố, trong khi động cơ xăng vẫn sẵn sàng đảm nhiệm những chuyến đi xa mà không phải phụ thuộc hoàn toàn vào mạng lưới trạm sạc.

Giá niêm Sealion 5 Essential và Premium lần lượt là 739 triệu và 789 triệu đồng. Hiện nay, BYD Việt Nam đang có chính sách ưu đãi 80 triệu đồng kèm quà tặng bộ sạc cầm tay và bộ chuyển đổi V2L cho 1.000 khách hàng đặt cọc đầu tiên.

BYD đang đặt Sealion 5 vào một vị trí khá thú vị bởi chiếc xe không cố trở thành một mẫu SUV thể thao thuần túy. Thay vào đó, công thức của xe tập trung vào ba yếu tố gồm không gian, công nghệ và hiệu quả vận hành. Sealion 5 có hệ thống DM-i hiệu quả, khoang cabin rộng và danh sách trang bị dài, hệ truyền động của xe mang lại một trải nghiệm gần với xe điện hơn nhiều mẫu PHEV truyền thống. Đây cũng là lý do PHEV thường phù hợp với nhóm khách hàng đang muốn chuyển từ xe xăng sang xe điện nhưng chưa sẵn sàng từ bỏ sự linh hoạt của động cơ đốt trong.

Kích thước dẫn đầu phân khúc

Ngoại hình Sealion 5 không đi theo hướng quá cầu kỳ mà tập trung tạo cảm giác chắc chắn, hiện đại và tương đối dễ tiếp cận với số đông.

BYD Sealion 5 2026 dùng ngôn ngữ thiết kế "Dragon Face" của BYD.

Sealion 5 dùng ngôn ngữ thiết kế "Dragon Face" của BYD. Đầu xe có một dải crôm nằm ngang nối liền hai cụm đèn, phía dưới là lưới tản nhiệt dạng tổ ong và hốc gió hai bên viền đen. Đèn pha LED có chức năng tự động bật/tắt, đèn định vị ban ngày LED và tính năng Follow Me Home. Bản Premium có thêm hiệu ứng đèn chào mừng khi mở khóa xe và gạt mưa tự động.

Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.735 x 1.860 x 1.710 mm, chiều dài cơ sở 2.712 mm, khoảng sáng gầm 175 mm. BYD cho biết đây là kích thước thuộc nhóm lớn nhất phân khúc C-SUV. Chiều dài cơ sở trên 2,7 m là yếu tố chính quyết định không gian để chân ở hàng ghế sau. Bán kính quay vòng tối thiểu 5,8 m. Gương chiếu hậu chỉnh và gập điện trên cả 2 bản, bản Premium có thêm thanh giá nóc và đèn cảnh báo điểm mù trên gương.

Sealion 5 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.735 x 1.860 x 1.710 mm, chiều dài cơ sở 2.712 mm, khoảng sáng gầm 175 mm. BYD cho biết đây là kích thước thuộc nhóm lớn nhất phân khúc C-SUV.

Cả 2 phiên bản Essential và Premium của BYD Sealion 5 đều dùng mâm hợp kim 18 inch hai tông màu, lốp 225/60 R18. Thành lốp dày (tỉ lệ 60) giúp xe êm hơn khi qua ổ gà, gờ giảm tốc so với lốp mỏng thường thấy trên các mẫu SUV theo hướng thể thao.

Nội thất tối giản đậm chất công nghệ

Nếu ngoại thất của Sealion 5 thiên về sự dễ tiếp cận thì khoang lái lại thể hiện rõ hơn cách BYD muốn cạnh tranh bằng công nghệ. Khoang lái của xe thiết kế theo hướng tối giản, tông xám chủ đạo. Theo BYD, vật liệu keo và da ghế đều thân thiện với môi trường nên khoang lái của mẫu xe này có mùi rất dễ chịu. Xe dùng vô-lăng 3 chấu bọc da chỉnh cơ 4 hướng, cần số điện tử đặt trên cột lái thay vì ở bệ trung tâm, nhờ vậy khu vực giữa hai ghế trước có thêm chỗ để đồ.

Nếu ngoại thất của Sealion 5 thiên về sự dễ tiếp cận thì khoang lái lại thể hiện rõ hơn cách BYD muốn cạnh tranh bằng công nghệ. Khoang lái của xe thiết kế theo hướng tối giản.

Màn hình giải trí trung tâm của bản Premium có kích thước 12,8 inch, bản Essential là 10,1 inch. Hệ thống DiLink hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, điều khiển giọng nói tiếng Việt hai vùng (nhận lệnh từ cả ghế lái và ghế phụ), kết nối 4G và cập nhật phần mềm qua mạng (OTA).

Bệ trung tâm có khay sạc không dây 15W (chỉ có trên bản Premium). Mỗi hàng ghế có cổng USB Type-C và Type-A. Xe dùng chìa khóa thẻ NFC, có thể mở khóa bằng điện thoại qua Bluetooth và khởi động từ xa qua ứng dụng BYD.

Màn hình giải trí trung tâm của bản Premium có kích thước 12,8 inch, bản Essential là 10,1 inch. Hệ thống DiLink hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây...

Ghế lái bản Essential chỉnh cơ 6 hướng, ghế phụ chỉnh cơ 4 hướng. Bản Premium có ghế lái chỉnh điện 6 hướng, ghế phụ chỉnh điện 4 hướng và thông gió cho hai ghế trước giúp lưng không bị bí khi ngồi lâu trên da, rất phù hợp với khí hậu nóng ở Việt Nam.

Bản Premium còn có kính cách âm 2 lớp nhằm gia tăng khả năng cách âm môi trường. Cả 2 bản đều có lọc bụi mịn PM2.5. Hàng ghế sau có cửa gió điều hòa riêng và ISOFIX để lắp ghế trẻ em. Khoang hành lý có dung tích 530 lít, tăng lên 1.482 lít khi gập hàng ghế sau theo tỉ lệ 40:60. Bản Premium có cốp điện tạo lợi thế khi cần mang theo vali, xe đẩy trẻ em hoặc đồ dùng cho những chuyến dã ngoại cuối tuần.

Công nghệ DM-i và trang bị an toàn

BYD Sealion 5 dùng hệ DM-i Super Hybrid thế hệ thứ 5 của BYD. Hệ thống gồm động cơ xăng 1.5L hút khí tự nhiên 4 xi-lanh (98 mã lực, 125 Nm) và mô-tơ điện nam châm vĩnh cửu (khoảng 160 mã lực, 210 Nm). Tổng công suất kết hợp là 214 mã lực (160 kW), xe dẫn động cầu trước.

BYD Sealion 5 dùng hệ DM-i Super Hybrid thế hệ thứ 5 của BYD.

Khác với hybrid thông thường, trên hệ DM-i mô-tơ điện là bộ phận chính kéo xe, động cơ xăng chủ yếu đóng vai trò phát điện, sạc pin và chỉ trực tiếp kéo bánh khi cần, ví dụ lúc chạy tốc độ cao ổn định. Vì vậy cảm giác lái của xe gần với xe điện hơn là xe xăng.

Theo thông tin từ phía BYD, động cơ xăng có hiệu suất nhiệt 46,06%, hệ truyền động điện EHS có hiệu suất tổng thể 92%.

Hệ thống gồm động cơ xăng 1.5L hút khí tự nhiên 4 xi-lanh (98 mã lực, 125 Nm) và mô-tơ điện nam châm vĩnh cửu (khoảng 160 mã lực, 210 Nm). Tổng công suất kết hợp là 214 mã lực (160 kW), xe dẫn động cầu trước.

Sealion 5 có thể tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 8,4 giây (Essential) và 8,5 giây (Premium). Có 3 chế độ lái ECO, Normal và Sport. Hệ thống treo trước MacPherson, treo sau đa liên kết. Khác biệt lớn giữa 2 phiên bản nằm ở pin. Cả 2 đều dùng pin Blade LFP của BYD, nhưng bản Essential có dung lượng 13,08 kWh, chạy thuần điện khoảng 82 km, còn bản Premium dùng pin 18,3 kWh, chạy thuần điện khoảng 110 km (theo chuẩn NEDC).

Trên thực tế, quãng đường thuần điện ngoài đời thường thấp hơn số NEDC, nhưng với nhu cầu đi làm hằng ngày trong thành phố khoảng 30-50 km, người dùng vẫn có thể chạy chủ yếu bằng điện nếu sạc ở nhà mỗi tối. Cả 2 bản đều sạc AC tối đa 3,3 kW. Chỉ bản Premium có sạc nhanh DC 18 kW, theo BYD có thể sạc từ 30% lên 80% trong 35 phút.

Theo công bố của BYD, mức tiêu thụ nhiên liệu Sealion 5 khi pin ở mức thấp (xe chạy như một chiếc hybrid thông thường) là 3,7 lít/100 km. Khi pin đầy, mức tiêu thụ là 1 lít/100 km (Essential) và 0,8 lít/100 km (Premium).

Theo công bố của BYD, mức tiêu thụ nhiên liệu Sealion 5 khi pin ở mức thấp (xe chạy như một chiếc hybrid thông thường) là 3,7 lít/100 km. Khi pin đầy, mức tiêu thụ là 1 lít/100 km (Essential) và 0,8 lít/100 km (Premium); con số này thấp vì phần lớn quãng đường đo được xe chạy bằng điện. Khi đầy cả pin và bình xăng 52 lít, tổng quãng đường di chuyển là 1.150 km (Essential) và 1.200 km (Premium) theo chuẩn NEDC.

Một trang bị khác mang tính đặc trưng của các dòng xe BYD là chức năng V2L. Sealion 5 sở hữu trạm nguồn V2L công suất 3,3 kW, nghĩa là có thể dùng pin của xe làm nguồn điện để cắm các thiết bị như bếp điện, đèn, quạt khi đi cắm trại hoặc khi mất điện.

Khi đầy cả pin và bình xăng 52 lít, tổng quãng đường di chuyển của BYD Sealion 5 là 1.150 km (Essential) và 1.200 km (Premium) theo chuẩn NEDC.

Theo BYD, khung xe Sealion 5 dùng 73% thép cường độ cao. Xe có 6 túi khí tiêu chuẩn, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo và phanh tay điện tử kèm giữ phanh tự động AVH.

Gói hỗ trợ lái ADAS chỉ có trên bản Premium, gồm kiểm soát hành trình thích ứng ACC, phanh khẩn cấp tự động AEB, cảnh báo và hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù cùng các tính năng cảnh báo va chạm. Bản Premium cũng có camera 360 độ với chế độ "nhìn xuyên" gầm xe, giúp thấy được vị trí bánh xe khi đỗ sát lề hoặc đi qua chỗ hẹp.

Gói hỗ trợ lái ADAS trên bản Premium, gồm kiểm soát hành trình thích ứng ACC, phanh khẩn cấp tự động AEB, cảnh báo và hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù...

Bản Essential có ga tự động (cruise control) thông thường, camera lùi và 4 cảm biến đỗ xe phía sau.

Trải nghiệm và đánh giá

Trải nghiệm lái thực tế cho thấy vô lăng của Sealion 5 khá nhẹ nhàng, chính xác và thích hợp cho việc di chuyển trong các đô thị đông đúc như Hà Nội hay TP.HCM. Điểm cộng lớn của mẫu xe này chính là hệ thống phanh tái tạo năng lượng được tối ưu mượt mà, không gây ra cảm giác hụt hẫng hay giật cục khi chuyển đổi giữa phanh điện và phanh đĩa cơ học.

Trải nghiệm lái thực tế cho thấy vô lăng của Sealion 5 khá nhẹ nhàng, chính xác và thích hợp cho việc di chuyển trong các đô thị đông đúc như Hà Nội hay TP.HCM.

Hệ thống treo của xe được thiết lập theo thiên hướng thể thao, đầm chắc. Khi di chuyển trên cung đường bằng phẳng, xe cực kỳ ổn định. Tuy nhiên, khi qua những ổ gà lớn hay gờ giảm tốc, hệ thống giảm xóc có phần hơi cứng và phản hồi lực khá rõ vào khoang cabin. Bù lại, hệ thống treo sau đa liên kết giúp xe giữ thăng bằng cực tốt khi ôm cua ở dải tốc độ cao.

Với bản Essential, xe sở hữu trọng lượng thấp, pin 13,08 kWh vẫn đủ lớn và danh sách trang bị tiêu chuẩn đã khá đầy đủ. Người mua bản này không bị cảm giác phải hy sinh quá nhiều tiện nghi. Nếu ưu tiên giá trị sử dụng trên mỗi đồng tiền và có nhu cầu chạy điện vừa phải, Essential là lựa chọn hợp lý.

Tuy nhiên, Premium mới là phiên bản thể hiện đầy đủ nhất những gì Sealion 5 có thể cung cấp. Bộ pin lớn hơn, ghế chỉnh điện, thông gió ghế lái, cốp điện, camera 360 độ và hàng loạt hệ thống ADAS. Với người dùng gia đình, những nâng cấp này tác động trực tiếp đến sự tiện lợi và an toàn trong quá trình sử dụng.

BYD Sealion 5 DM-i phù hợp nhất với khách hàng muốn một chiếc SUV gia đình rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu, có thể chạy điện trong những hành trình thường nhật nhưng vẫn giữ động cơ xăng để đi xa.

Hơn nữa, bản Premium đặc biệt đáng cân nhắc nếu xe thường xuyên chạy cao tốc, trong khi Essential có thể đã đủ với nhu cầu di chuyển chủ yếu trong đô thị.

Kết luận

BYD Sealion 5 cho thấy PHEV đang trở thành một lựa chọn trung gian ngày càng hấp dẫn. Người mua không còn phải lựa chọn tuyệt đối giữa xe xăng và xe điện. Nếu bạn có thể sạc tại nhà, đây là kiểu xe có thể mang lại hiệu quả sử dụng rất tốt; nếu không có chỗ sạc thường xuyên, lợi thế của PHEV sẽ giảm nhưng chiếc xe vẫn hoạt động như một mẫu hybrid có động cơ xăng hỗ trợ.

BYD Sealion 5 DM-i phù hợp nhất với khách hàng muốn một chiếc SUV gia đình rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu, có thể chạy điện trong những hành trình thường nhật nhưng vẫn giữ động cơ xăng để đi xa. Đây là sản phẩm thiên về tính thực dụng, công nghệ và chi phí vận hành.