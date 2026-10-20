Đánh giá bằng KPI: Ai làm được việc mới giao trọng trách

Giao trọng trách cho người làm tốt; đào tạo, rèn luyện cán bộ có triển vọng; thay thế người không đáp ứng yêu cầu theo quy định, là điều được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh khi phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 4.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV. Ảnh: TTXVN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đồng thời khẳng định, nhiệm vụ chiến lược của đất nước là căn cứ lựa chọn, sử dụng, phát triển đội ngũ cán bộ. Vì thế, trên cơ sở tổng kết Nghị quyết số 26, Trung ương thông qua nghị quyết mới về cán bộ và công tác cán bộ.

Trong đó, yêu cầu đặt ra là cán bộ cấp chiến lược phải biết dự báo, lựa chọn ưu tiên, quy tụ đội ngũ, xử lý vấn đề liên ngành, liên vùng; cán bộ cơ sở phải nắm chắc địa bàn, giải quyết công việc, phục vụ Nhân dân. Đồng thời chuẩn bị nguồn kế cận nhiều lớp; quan tâm cán bộ trẻ, cán bộ nữ, người dân tộc thiểu số, cán bộ khoa học, kỹ thuật; phát triển đội ngũ lãnh đạo, quản lý và chuyên gia chuyên sâu…

Đánh giá cao quyết định của Trung ương trong việc thông qua Nghị quyết về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng (Ban Tổ chức Trung ương) cho rằng, Đại hội XIV của Đảng đã đề ra mục tiêu chiến lược, đưa nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045.

Để hiện thực hóa mục tiêu chiến lược trên trong bối cảnh thời gian từ nay đến năm 2045 không còn nhiều, thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành triển khai nhiều quyết sách quan trọng có tầm nhìn 100 năm, như tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, sáp nhập tỉnh thành, phát triển khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế tư nhân. Đây đều là những việc mới, khó, phức tạp, chưa có tiền lệ, đòi hỏi đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, có tinh thần hành động, dám nghĩ, dám làm và làm ra kết quả cao.

"Cán bộ là gốc, mọi sự thành bại đều có nguyên nhân từ công tác cán bộ mà ra", ông Hà bày tỏ.

Ông Nhị Lê, nguyên Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản cũng cho rằng, khi Đảng lãnh đạo toàn dân tộc bước qua những khúc quanh vĩ đại của lịch sử, bài học về cán bộ luôn là bài học mang tính xương máu. Vì thế, yêu cầu của kỷ nguyên mới đang đặt lên vai đội ngũ cán bộ những sứ mệnh vô cùng nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang.

Đặt trong bối cảnh đó, theo ông Nhị Lê, kỷ nguyên mới không có chỗ cho lối làm việc theo kiểu "cán bộ đông nhưng không mạnh". Với cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược, theo ông, trước hết phải là một nhà tư tưởng, một nhà chiến lược có tầm nhìn xa trông rộng xu thế phát triển của thời đại để định vị và hành động phù hợp với địa phương và đất nước trong bức tranh toàn cầu.

Tầm nhìn chiến lược ở đây không phải là những khẩu hiệu suông, những dự án "vẽ" trên giấy, mà là khả năng hoạch định và tổ chức thực thi chính sách dựa trên nền tảng khoa học, phù hợp và hiệu quả.

Nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Nhị Lê. Ảnh: Như Ý.

Để đáp ứng yêu cầu phát triển, ông Nhị Lê nhấn mạnh cán bộ cần bản lĩnh với tinh thần 6 "dám" (dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt hành động vì lợi ích chung); không tiến thân bằng sự khôn ngoan lọc lõi, bằng sự luồn cúi, mà khẳng định giá trị bằng những kết quả thực tế làm thay đổi diện mạo và vị thế của quê hương, đất nước.

Về đánh giá cán bộ, theo ông Nhị Lê, cần nhìn vào kết quả làm được, như: Kinh tế - xã hội của địa phương, ngành đó có tăng trưởng bền vững không? Các chỉ số cụ thể như GRDP, thu ngân sách, thu hút đầu tư, chỉ số cải cách hành chính (PAPI, PCI) thay đổi thế nào từ khi cán bộ đó nhận nhiệm vụ? Những "điểm nghẽn" tồn tại kinh niên từ nhiệm kỳ trước có được khơi thông, giải quyết dứt điểm không?

“Cán bộ ở vị trí nào thì phải có sản phẩm tương ứng với vị trí đó. Không có sản phẩm đột phá, không có kết quả định lượng cụ thể thì không thể xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, ông Nhị Lê nói.

Nghị quyết Phiên họp thường kỳ tháng 9, Chính phủ yêu cầu các địa phương là cực tăng trưởng, có quy mô kinh tế lớn, nhất là Hà Nội, TPHCM phát huy mạnh mẽ tiềm năng, lợi thế, tạo động lực và sức lan tỏa, đóng góp cao hơn cho tăng trưởng cả nước. Trong ảnh: Thủ tướng Lê Minh Hưng kiểm tra dự án chống ngập ở TP.HCM vào ngày 13/10.

Để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, thời gian qua, Chính phủ đã quyết định giao "KPI": Mục tiêu tăng trưởng GRDP cụ thể cho từng địa phương.

Theo TS Nguyễn Tiến Dĩnh- nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, kết quả thực hiện mục tiêu này chính là thước đo quan trọng để đánh giá cán bộ, đặc biệt là vai trò của cán bộ lãnh đạo quản lý theo tiêu chí OKR - Mục tiêu và kết quả then chốt về phát triển kinh tế, tăng trưởng, ổn định xã hội…

Ông Nguyễn Tiến Dĩnh bày tỏ, hiện nay, khi áp dụng phương thức đánh giá qua KPI/OKR, sẽ tạo sự khác biệt trong đánh giá cán bộ, từ chủ yếu định tính (trước đây) sang định lượng, bởi theo quy định hiện nay, 70% số điểm trong thang điểm 100 được tính bằng kết quả công việc, 30% còn lại là tinh thần, thái độ, ý thức làm việc.

TS Nguyễn Tiến Dĩnh. Ảnh: PV.

“Việc lấy định lượng làm thước đo chính giúp phản ánh một cách thực chất, khách quan và đầy đủ hơn về hiệu suất làm việc của cán bộ, công chức cũng như cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”, ông Dĩnh nói và cho rằng, hiện nay, hầu hết các bộ, ngành, địa phương đều áp dụng đánh giá theo tháng, theo quý, qua đó, phản ánh đúng kết quả thực tế, tránh tình trạng đánh giá thiên về định tính.

Thông qua kết quả đánh giá KPI, OKR, theo ông Dĩnh, là căn cứ quan trọng để xác định cán bộ có hoàn thành nhiệm vụ không, hoàn thành ở mức độ nào; cũng là căn cứ để thực hiện các khâu khác trong đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp, quy hoạch cán bộ, theo hướng “vì việc tìm người, đúng người, đúng việc, đúng năng lực, sở trường”.

Theo nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, hiện nay, công tác cán bộ được thực hiện trên quan điểm “vì việc tìm người” chứ không phải “vì người tìm việc”.

Dựa trên yêu cầu của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương thì phải bố trí cán bộ đáp ứng được các yêu cầu đó.

“Bố trí đúng người thì không những phát huy được năng lực, tâm huyết, phẩm chất của người lãnh đạo, quản lý mà còn góp phần thúc đẩy cơ quan, đơn vị, địa phương phát triển, tạo ra niềm tin và động lực phấn đấu”, ông Dĩnh nói.

Từ bài học thực tế, theo ông, giao KPI tăng trưởng cho các địa phương là cần thiết, tạo sức ép, buộc người đứng đầu phải hành động, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung để hoàn thành được mục tiêu.

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Đánh giá cán bộ bằng KPI/OKR giúp nhận diện ai làm được việc, ai để công việc đình trệ, ai không đáp ứng yêu cầu cần được xem xét, bố trí lại. Ảnh minh họa

Theo ông Lê Quốc Lý, trong bối cảnh mới, cán bộ, công chức, viên chức trong bộ máy phải là những người giỏi, những người tiên phong, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Những người yếu kém phải được thay thế. Mọi cơ quan, đơn vị phải thực sự hoạt động hiệu quả để góp phần đưa đất nước phát triển.

PGS.TS Lê Quốc Lý, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cũng cho rằng, đánh giá cán bộ qua tiêu chí KPI/OKR sẽ giúp nhận rõ năng lực và sự đóng góp của từng cán bộ trong công việc, chấm dứt tình trạng đánh giá chung chung, cảm tính; giúp cấp có thẩm quyền nhìn nhận về năng lực cán bộ để có các biện pháp cần thiết.

“Nhà nước cần cán bộ có năng lực và dám xả thân làm việc, không cần những cán bộ dựa dẫm, thiếu năng lực. Đã đến lúc thay thế cán bộ thiếu năng lực khỏi bộ máy. Thà ít mà tinh còn hơn đông mà yếu”, ông Lý nhấn mạnh.

Theo ông Lê Quốc Lý, trong bối cảnh mới, cán bộ, công chức, viên chức trong bộ máy phải là những người giỏi, những người tiên phong, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Những người yếu kém phải được thay thế. Mọi cơ quan, đơn vị phải thực sự hoạt động hiệu quả để góp phần đưa đất nước phát triển.

PGS.TS Lê Quốc Lý. Ảnh: PV.

Chấm điểm Bí thư Thành ủy với 32 chỉ tiêu Tại hội nghị tiếp xúc cử tri ngày 22/9, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho biết, việc đánh giá cán bộ được thực hiện bằng bộ chỉ số lượng hóa kết quả do máy tính chấm điểm hàng ngày, bắt đầu từ người đứng đầu. Với Bí thư Thành ủy, được đánh giá theo 32 chỉ tiêu; Chủ tịch UBND thành phố được đánh giá theo 24 chỉ tiêu. “Hằng tháng, hằng quý công khai hết toàn bộ kết quả thực hiện nhiệm vụ từ những người đứng đầu thành phố. Do vậy, cả hệ thống chính trị không ai đứng ngoài cuộc việc này; người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải chịu trách nhiệm về kết quả công việc của đơn vị mình”, ông Trần Đức Thắng nêu.