Đánh giá 3 thế hệ iPhone Pro Max giảm giá sâu đáng mua nhất khi iPhone 18 Pro Max ra mắt

Sự xuất hiện của thế hệ iPhone 18 Pro đã tạo nên biến động lớn trên thị trường thiết bị đã qua sử dụng, mở ra cơ hội sở hữu các dòng máy cao cấp tiền nhiệm với mức ngân sách hợp lý. Thay vì đầu tư chi phí lớn cho thiết bị mới nhất, việc lựa chọn các mẫu flagship đời trước mang lại tỷ lệ hiệu năng trên giá thành vượt trội nhờ cấu hình mạnh mẽ và độ bền bỉ dài lâu.

iPhone 16 Pro Max: Trải nghiệm công nghệ cao cấp và chip A18 Pro

Đứng đầu danh sách lựa chọn là iPhone 16 Pro Max cũ với mức giá tham khảo dao động từ 22 đến 28 triệu đồng tùy thuộc vào tình trạng ngoại hình và dung lượng lưu trữ. Thiết bị ghi nhận mức giảm giá rõ rệt ngay khi thế hệ 18 ra mắt, tạo cơ hội tiếp cận dòng máy sở hữu những công nghệ tiên tiến nhất từ Apple.

Về mặt kỹ thuật, sản phẩm tích hợp nút bấm Camera Control vật lý hỗ trợ thao tác nhiếp ảnh chuyên sâu, kết hợp cùng màn hình viền siêu mỏng tối ưu không gian hiển thị. Sức mạnh xử lý của vi xử lý A18 Pro đảm bảo vận hành ổn định các thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI) phức tạp trong nhiều năm tiếp theo, là phương án thích hợp cho người dùng muốn trải nghiệm công nghệ mới với chi phí tối ưu.

iPhone 15 Pro Max: Bước ngoặt vật liệu Titanium và kết nối Type-C

Ở phân khúc cân bằng giữa chi phí và công năng, iPhone 15 Pro Max cũ có mức giá tham khảo từ 18,9 đến 24 triệu đồng. Đây được đánh giá là phiên bản mang tính bước ngoặt của Apple khi chính thức chuyển đổi sang khung viền Titanium siêu bền nhẹ và tích hợp cổng sạc Type-C tiêu chuẩn toàn cầu.

Bên trong máy, vi xử lý A17 Pro duy trì hiệu năng dồi dào, đáp ứng trọn vẹn các tác vụ từ hệ sinh thái Apple Intelligence. Điểm cộng lớn khác về phần cứng là cụm camera tele hỗ trợ zoom quang học 5x sắc nét, đảm bảo chất lượng chụp xa ổn định và duy trì độ mượt mà từ 3 đến 4 năm sử dụng.

iPhone 14 Pro Max: Thiết kế Dynamic Island với mức giá dễ tiếp cận

Dành cho nhu cầu tối ưu ngân sách tối đa, iPhone 14 Pro Max cũ hiện có giá bán tham khảo trong khoảng 13,9 đến 17,4 triệu đồng. Sản phẩm đóng vai trò là cột mốc khởi đầu cho thiết kế Dynamic Island đặc trưng cùng màn hình ProMotion tần số quét 120Hz mượt mà.

Màn hình của máy duy trì khả năng hiển thị rõ nét và rực rỡ ngay cả trong điều kiện ánh sáng mạnh ngoài trời. Sức mạnh từ con chip A16 Bionic vẫn đáp ứng mượt mà các ứng dụng đồ họa nặng mà không gặp tình trạng suy giảm hiệu năng, trở thành lựa chọn phổ biến trong nhóm thiết bị phân khúc tầm trung cận cao cấp.

So sánh thông số và mức giá tham khảo giữa các thế hệ

Tùy thuộc vào ngân sách và mục đích sử dụng thực tế, mỗi thế hệ Pro Max tiền nhiệm đều mang lại những giá trị phần cứng vượt trội, giúp người dùng vừa tiếp cận được công nghệ cao cấp vừa giải quyết hiệu quả bài toán kinh tế.