Đánh gỉ sắt tại nhà, bệnh nhân 76 tuổi bị dây thép văng vào mắt

Bệnh nhân là P.X.L., 76 tuổi, ngụ tại Gia Viễn, Ninh Bình, được người nhà đưa đến Bệnh viện Mắt Hoa Lư trong tình trạng mắt phải đau nhức, máu chảy nhiều kèm thị lực suy giảm nhanh chóng. Qua khai thác bệnh sử, bệnh nhân bất ngờ bị dị vật bắn thẳng vào mắt khi đang đánh gỉ sắt tại nhà. (Đánh gỉ sắt bằng chổi thép (chổi cước) là phương pháp cơ học phổ biến giúp loại bỏ nhanh gỉ sét, mảng bám và sơn cũ trên bề mặt kim loại).

Tại bệnh viện, bệnh nhân được bác sĩ Trịnh Thế Sơn (Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp - Quản lý chất lượng) thăm khám. Bệnh nhân được chẩn đoán mắt phải bị vết thương xuyên thấu nhãn cầu có dị vật. Phát hiện dị vật là một sợi dây thép, hình dạng xoắn, xuyên qua mi mắt, giác mạc, kết mạc rìa và phần sâu nhất sát nội mô giác mạc.

Sau khi kiểm tra và xác định mức độ xuyên thấu, bác sĩ nhận định đây là tình trạng cấp cứu, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật xử lý, loại bỏ dị vật để tránh nguy cơ nhiễm trùng, bảo tồn thị lực. Ca phẫu thuật đòi hỏi sự thận trọng đặc biệt bởi mắt phải là mắt duy nhất còn chức năng thị giác của bệnh nhân; mắt trái đã mất chức năng sau một chấn thương trước đó. Các thao tác cần được kiểm soát chính xác để hạn chế tổn thương thêm cho giác mạc, đồng thời kiểm soát nguy cơ rò thủy dịch và nhiễm trùng nội nhãn.

Sau phẫu thuật, dị vật đã được loại bỏ, giác mạc bệnh nhân được bảo tồn và không ghi nhận rò thủy dịch qua vết thương. Bệnh nhân tiếp tục được điều trị chống nhiễm trùng, kết hợp chăm sóc và hỗ trợ phục hồi giác mạc.

Theo bác sĩ Trịnh Thế Sơn: "Chấn thương mắt trong lao động có thể để lại di chứng nặng nề, thậm chí mất thị lực vĩnh viễn. Người lao động cần sử dụng phương tiện bảo hộ mắt phù hợp và tuân thủ quy trình an toàn, đặc biệt khi làm công việc có nguy cơ văng bắn mảnh kim loại, vật sắc nhọn. Khi xảy ra chấn thương, cần đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa mắt, không tự ý lấy dị vật để tránh làm tổn thương nghiêm trọng hơn".