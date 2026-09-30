Đánh dấu cột mốc quan trọng trong đấu tranh với tội phạm truy nã

Thông qua Tuyên bố chung - cột mốc chiến lược của ASEAN

Hội nghị lãnh đạo cấp cao cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN về hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã do Bộ Công an Việt Nam chủ trì tổ chức ngày 30/9 đã chính thức thông qua Tuyên bố chung.

Đây là văn kiện có ý nghĩa chiến lược và chính trị sâu sắc, thể hiện cam kết mạnh mẽ của các nước thành viên ASEAN trong việc tăng cường hợp tác khu vực, ứng phó với các thách thức liên quan đến tội phạm xuyên quốc gia nói chung và tội phạm truy nã nói riêng.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu khai mạc hội nghị.

Chúng tôi tái khẳng định cam kết và quyết tâm chính trị mạnh mẽ trong công tác phòng, chống tội phạm truy nã và mong muốn tiếp tục duy trì cơ chế Hội nghị lãnh đạo cấp cao cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN về hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã như một cơ chế quan trọng và lâu dài trong thúc đẩy đối thoại, điều phối và tăng cường hợp tác khu vực về đấu tranh với tội phạm truy nã, góp phần hiện thực hóa một khu vực ASEAN an toàn, ổn định và thịnh vượng.

Trích Tuyên bố chung

Việc Tuyên bố chung được các nước ASEAN thông qua đánh dấu một cột mốc quan trọng để định hướng tăng cường hợp tác khu vực trong đấu tranh với tội phạm truy nã.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị các nước ASEAN tích cực phối hợp để triển khai hiệu quả Tuyên bố chung trong thời gian tới.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đề nghị các nước ASEAN tích cực phối hợp để triển khai hiệu quả Tuyên bố chung trong thời gian tới.

Chúng tôi bày tỏ lòng cảm kích chân thành đối với Chính phủ Việt Nam, đặc biệt là Bộ Công an vì sự sắp xếp chu đáo trong công tác tổ chức hội nghị. Hội nghị này đã được tổ chức trên tinh thần hữu nghị và đoàn kết của ASEAN.

Trích Tuyên bố chung

Hiện thực hóa hành lang pháp lý qua Kế hoạch hành động chung

Tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN về nâng cao hiệu quả hợp tác truy bắt tội phạm truy nã đã được thông qua tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 tại Malaysia vào cuối tháng 10/2025. Với vai trò là nước chủ trì đề xuất sáng kiến này, Việt Nam đã xây dựng dự thảo Kế hoạch hành động chung về tăng cường hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã nhằm triển khai hiệu quả Tuyên bố ở cấp khu vực, đi vào chiều sâu, thực chất.

Tại hội nghị, Kế hoạch hành động chung ASEAN về tăng cường hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã (Kế hoạch hành động chung) đã chính thức được thông qua. Đây là văn kiện quan trọng, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để nâng cao hiệu quả hợp tác khu vực trong đấu tranh với tội phạm truy nã, đi vào chiều sâu, thực chất.

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị.

Kế hoạch hành động chung về tăng cường hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã nhằm hướng đến các mục tiêu cụ thể.

Trước hết, Kế hoạch hành động chung khẳng định cam kết kiên định của các nước ASEAN trong hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã quốc tế và phối hợp truy bắt các đối tượng truy nã của các nước ASEAN phạm tội trong nước trốn ra nước ngoài nhằm cụ thể hoá “Tuyên bố của lãnh đạo các nước ASEAN về nâng cao hiệu quả hợp tác truy bắt tội phạm truy nã” (2025).

Quang cảnh hội nghị.

Thúc đẩy nỗ lực hợp tác chung giữa cơ quan thực thi pháp luật các nước thành viên ASEAN để phòng ngừa, đấu tranh, loại trừ tội phạm truy nã và không để tội phạm lấy địa bàn các nước ASEAN là nơi lẩn trốn trên tinh thần không khoan nhượng với tội phạm, góp phần hiện thực hóa một khu vực ASEAN an toàn, ổn định và thịnh vượng.

Kế hoạch hành động chung nhằm thống nhất nhận thức và hành động về nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác trong đấu tranh với tội phạm lợi dụng lãnh thổ nước này để phạm tội tại nước kia; cũng như xác minh, truy bắt, tiếp nhận, dẫn giải đối tượng truy nã trong khu vực ASEAN, góp phần triển khai Kế hoạch hành động ASEAN về đấu tranh tội phạm xuyên quốc gia giai đoạn 2026 - 2035.

Kế hoạch hành động chung hướng tới thiết lập các cơ chế hợp tác chính thức và không chính thức giữa cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN trong khuôn khổ hợp tác song phương, đa phương trên các lĩnh vực ưu tiên về pháp lý; trao đổi thông tin; nâng cao năng lực và nhận thức cộng đồng; thực thi pháp luật; hợp tác với các đối tác đối thoại của ASEAN, các cơ quan của Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế; tương trợ tư pháp hình sự và dẫn độ phù hợp với nội luật và quy định của các nước thành viên ASEAN và pháp luật quốc tế có liên quan đến tội phạm truy nã.

Nhằm đạt được các mục tiêu của kế hoạch này và phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả hơn với tội phạm truy nã, các nước thành viên ASEAN, căn cứ theo nội luật, quy định và chính sách của mỗi quốc gia, được khuyến nghị phối hợp triển khai các chương trình hành động và chiến lược hợp tác cụ thể trên các lĩnh vực: pháp lý, trao đổi thông tin, nâng cao năng lực và nhận thức cộng đồng, thực thi pháp luật, tương trợ tư pháp hình sự và dẫn độ…

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đề nghị cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN tích cực phối hợp với Bộ Công an Việt Nam để triển khai hiệu quả Kế hoạch hành động chung nhằm tiếp tục khẳng định cam kết kiên định trong hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã.