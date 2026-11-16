Đánh dấu 25 năm tại Việt Nam, Liên hoan phim châu Âu trở lại với 34 phim tiêu biểu

Năm nay, Liên hoan phim châu Âu (EUFF) đánh dấu 25 năm tổ chức tại Việt Nam. EUFF 2026 sẽ được tổ chức tại Hà Nội (Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, 87 Láng Hạ), TP. Hồ Chí Minh (Galaxy Cinema, 116 Nguyễn Du) và Đà Nẵng (Metiz Cinema, Helio Center, Đường 2/9).

Hai bộ phim mở màn tại Hà Nội (19/11)và TP Hồ Chí Minh (20/11) lần lượt là Điếc (Tây Ban Nha) và Trong từng con sóng (Pháp - Bỉ). Đây là hai câu chuyện xúc động về sức mạnh của tình yêu và sự chân thành trước những bước ngoặt lớn của cuộc đời, về sự gắn kết giữa con người và vạn vật.

Đặc biệt, Trong từng con sóng - phim dài hoạt hình đầu tay của nữ đạo diễn Việt Kiều Nguyễn Phương Mai - công chiếu chính thức tại EUFF trước khi xuất hiện trên Netflix vào tháng 12.

Đạo diễn Trần Anh Hùng thông tin về chùm phim được tuyển chọn cho Liên hoan phim châu Âu - EUFF 2026. Ảnh: Vietnam+

Một loạt phim vừa ra mắt và giành các giải thưởng quan trọng tại Liên hoan phim Cannes 2026 cũng được giới thiệu tới khán giả Việt Nam dịp này, gồm: Quê nhà (Ba Lan, Đức, Italy, Pháp), với giải Đạo diễn xuất sắc nhất; Thốt nhiên (Nhật, Pháp, Bỉ, Đức) - bộ phim mang về giải Nữ diễn viên Xuất sắc nhất cho cả hai nữ chính Virginie Efira và Tao Okamoto; cùng Người gặp thời (Bỉ, Pháp) - Kịch bản xuất sắc nhất. Trong từng con sóng là phim hoạt hình đầu tiên được chọn mở màn cho hạng mục danh giá Tuần lễ Phê bình tại Cannes.

Một điểm đáng chú ý của EUFF năm nay là chùm phim do đạo diễn Trần Anh Hùng tuyển chọn riêng, kết nối khán giả với những kiệt tác điện ảnh châu Âu duy mỹ của các bậc thầy qua nhiều thập kỷ. Đó là: Thánh Ngôn (1955) của Carl Theodor Dreyer, Kẻ móc túi (1959) của Robert Bresson, Cuộc sống ngọt ngào (1960) của Federico Fellini, Những ông hoàng xa lộ (1976) của Wim Wenders, và Rosetta (1999) của anh em đạo diễn Luc và Jean-Pierre Dardenne.

Liên hoan phim châu Âu 2026 giới thiệu 34 bộ phim đa dạng phong cách và sắc thái điện ảnh

Đây là các phim có ý nghĩa và ấn tượng lớn với đạo diễn Trần Anh Hùng; chưa từng xuất hiện chính thức trên màn ảnh rộng tại Việt Nam. Các phim sẽ trình chiếu qua những bản phim được phục chế gần đây qua các dự án của Viện Điện ảnh và hãng phim tại châu Âu.

Đặc biệt, tại một số buổi chiếu, khán giả sẽ có dịp giao lưu và trò chuyện trực tiếp với đạo diễn Trần Anh Hùng về các phim ông lựa chọn giới thiệu.

Bên cạnh các buổi chiếu tại ba thành phố, EUFF giới thiệu chương trình EUFF Online, gồm 10 phim chiếu trực tuyến miễn phí, đưa điện ảnh châu Âu tới khán giả Việt Nam, thông qua những bộ phim gia đình cảm động, mang chiều kích hiện thực xã hội và cả phim hoạt hình cho thiếu nhi.

Chia sẻ về sự đón nhận tích cực của khán giả Việt Nam cho EUFF 2026, Đại sứ EU tại Việt Nam Julien Guerriercho biết: ''Khá nhiều bộ phim đã bán hết vé chỉ trong vòng 15 phút. Chúng tôi rất tự hào khi được đóng góp một phần nhỏ bé cho sự phát triển của nền điện ảnh đương đại - cũng như nền kinh tế sáng tạo nói chung - tại cả EU và Việt Nam”.

Lịch chiếu, chi tiết về các bộ phim, tham khảo trang web www.eeas.europa.eu/euffvn2026_vi.