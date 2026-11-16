Đánh cược sinh mạng khi đi bộ trên cao tốc

El Nino được dự báo tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh đến khoảng tháng 2/2027, khiến nền nhiệt trên cả nước cao hơn trung bình nhiều năm, không khí lạnh hoạt động yếu và lượng mưa tại nhiều khu vực thiếu hụt. Diễn biến này làm gia tăng nguy cơ khô hạn, thiếu nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất và xâm nhập mặn, đặc biệt tại khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ.