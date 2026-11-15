Đánh cược cơ nghiệp vào con dúi, cầy hương

Khu đất rộng gần 500m2 của gia đình ông Ngân Văn Yêu (46 tuổi) là nơi duy trì mô hình nuôi dúi, cầy hương kết hợp chăn nuôi lợn, mang lại nguồn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Những dãy chuồng nuôi dúi, cầy hương được xây dựng thành từng ô riêng biệt, đánh số để tiện theo dõi. Mọi công việc chăm sóc đàn vật nuôi, từ cho ăn, vệ sinh chuồng trại đến theo dõi quá trình sinh trưởng, chủ yếu do hai vợ chồng ông tự làm thay vì thuê người.

Theo ông Yêu, trước đây thu nhập của gia đình chủ yếu dựa vào việc lên rừng hái măng và chăn nuôi nhỏ lẻ nên cuộc sống khó khăn. Cuối năm 2023, qua tìm hiểu trên mạng, ông nhận thấy dúi và cầy hương có thể phù hợp với điều kiện địa phương nên quyết định thử sức, nhưng không có vốn nên quyết định bán căn nhà sàn đang ở.

Căn nhà sàn được bán với giá hơn 700 triệu đồng, vợ chồng ông Yêu quyết định dành hơn 500 triệu đồng xây dựng chuồng trại, mua con giống và các thiết bị phục vụ chăn nuôi.

Những ngày đầu, do chưa có kinh nghiệm, đàn dúi chưa thích nghi với môi trường nuôi nhốt, một số con mắc bệnh rồi chết, khiến gia đình mất 3 cặp giống. Không nản chí, ông Yêu tìm đến các cơ sở chăn nuôi để học hỏi, đồng thời tranh thủ buổi tối xem video, đọc tài liệu trên mạng, tự điều chỉnh chuồng trại và cách chăm sóc.

Sau gần 3 năm gây dựng, đàn vật nuôi của gia đình đã phát triển lên hơn 70 con dúi và gần 30 con cầy hương. Theo ông Yêu, mỗi loài có yêu cầu chăm sóc riêng, trong đó chuồng nuôi cầy hương phải bảo đảm sạch sẽ, thông thoáng. Gia đình còn đầu tư bình tích điện để duy trì quạt thông gió khi xảy ra mất điện, hạn chế ảnh hưởng đến đàn vật nuôi.

Để tiết kiệm chi phí, gia đình tận dụng nguồn thức ăn sẵn có tại địa phương, cùng với kết hợp nuôi lợn với nấu rượu men lá, lấy bã rượu làm thức ăn cho đàn lợn.

Ngoài dúi, cầy hương, gia đình hiện duy trì khoảng 40 con lợn cùng đàn gà, vịt. Riêng nguồn thu từ chăn nuôi lợn và nấu rượu mỗi năm mang lại khoảng 100 triệu đồng.

Với dúi và cầy hương, gia đình bước đầu có thêm nguồn thu từ bán con giống và con thương phẩm. Theo ông Yêu, từ mô hình chăn nuôi thành công bước đầu của gia đình, nhiều hộ ban đầu chỉ mua một cặp về nuôi thử, sau khi thấy phù hợp lại quay trở lại mua thêm để gây đàn. Đến nay đã có thêm 3 hộ dân ở xã tìm đến học hỏi kinh nghiệm, bắt đầu nuôi thử hai loài vật này với kỳ vọng thoát nghèo ngay trên chính mảnh đất của mình.

Phó Chủ tịch UBND xã Yên Khương Trần Quốc Khánh cho biết: Chính quyền địa phương đang phối hợp với lực lượng kiểm lâm hướng dẫn người dân thực hiện các quy định về nuôi động vật hoang dã, bảo đảm nguồn gốc con giống và điều kiện chăn nuôi. Việc nhân rộng mô hình được định hướng thận trọng, phù hợp với khả năng đầu tư của từng hộ, tránh phát triển theo phong trào, qua đó giúp đồng bào vươn lên thoát nghèo, làm giàu.

“Địa phương có quỹ đất sản xuất nông nghiệp hạn chế, phần lớn diện tích là đất lâm nghiệp. Vì vậy, việc tìm kiếm những mô hình sinh kế phù hợp với điều kiện thực tế có ý nghĩa thiết thực”, ông Khánh cho biết thêm.