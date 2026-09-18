Đánh cồng nâng hạng, mở cánh cửa mới cho thị trường vốn Việt Nam

Nâng hạng, hướng tới thị trường vốn hiện đại, minh bạch

Tối 18/9, tại Hà Nội, Bộ Tài chính phối hợp với FTSE Russell tổ chức Hội nghị “Việt Nam chính thức tham gia vào rổ chỉ số toàn cầu - FTSE Russell Global Equity Index Series (FTSE GEIS)”.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, đây là dấu mốc lịch sử quan trọng đối với thị trường tài chính Việt Nam.

﻿Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn. Ảnh: Đức Minh

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn chia sẻ 3 nhóm giải pháp mà Việt Nam tập trung triển khai thời gian qua, gồm: nâng cao chất lượng quản trị và kỷ luật thị trường, tăng cường hiệu lực, hiệu quả xử lý vi phạm; tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài, cải thiện khả năng tiếp cận thị trường theo chuẩn mực quốc tế; đồng thời hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho các mô hình thị trường và sản phẩm mới, phù hợp với xu hướng phát triển của thị trường vốn hiện đại.

Theo Bộ trưởng, đây là những bước tiến quan trọng để phát triển thị trường chứng khoán theo hướng hiện đại, hiệu quả, minh bạch và phù hợp với các chuẩn mực quốc tế.

Tuy nhiên, lãnh đạo Bộ Tài chính nhấn mạnh “nâng hạng không phải là đích đến cuối cùng mà là một bước tiến mới”, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với thị trường và cơ quan quản lý.

“Chúng tôi sẵn sàng lắng nghe, chủ động tiếp thu các thông lệ quốc tế và tiếp tục cải cách mạnh mẽ hơn nữa”, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn khẳng định.

Tăng sự hiện diện của Việt Nam trước nhà đầu tư toàn cầu

Bà Fiona Bassett - Giám đốc điều hành FTSE Russell - đánh giá việc thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng là cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển và hội nhập của thị trường vốn.

Theo bà Bassett, Việt Nam được đưa vào các chỉ số tham chiếu toàn cầu của FTSE Russell là sự ghi nhận những tiến bộ của thị trường và mức độ hội nhập ngày càng sâu hơn với thị trường vốn quốc tế.

Điều này đồng thời giúp Việt Nam tăng mức độ hiện diện trước cộng đồng đầu tư toàn cầu và có thể thúc đẩy sự tham gia của dòng vốn quốc tế theo thời gian. Hiện, có hơn 22.000 tỷ USD tài sản trên toàn cầu sử dụng các chỉ số của FTSE Russell làm tham chiếu.

Bộ trưởng Tài chính thực hiện nghi thức đánh cồng. Ảnh: SSC.

Ông Iain Grant Frew - Đại sứ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam - cũng đánh giá việc Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng là một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển thị trường vốn.

Cột mốc nâng hạng không chỉ ghi nhận những cải cách Việt Nam đã thực hiện, mà còn tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo của thị trường vốn, mở rộng cơ hội thu hút đầu tư và tăng cường kết nối với thị trường tài chính quốc tế. Vương quốc Anh cam kết tiếp tục đồng hành với Việt Nam trong quá trình này.

Tại hội nghị, ông Duncan Burns - Giám đốc phụ trách Quản lý đầu tư và Cổ phiếu toàn cầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại Vanguard - nói rằng lịch sử cho thấy các thị trường gia nhập những bộ chỉ số lớn thường có cơ hội tăng mức độ hiện diện, mở rộng sự tham gia của nhà đầu tư, cải thiện khả năng tiếp cận vốn và hội nhập sâu hơn vào hệ thống tài chính toàn cầu.