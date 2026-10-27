Đánh cô giáo để 'bênh cháu', người bà bị phạt 11,25 triệu đồng

Ngày 26.10, Công an xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau, thông tin việc xử phạt bà N.T.M. 11,25 triệu đồng sau hành vi vào Trường Mầm non Năm Căn đánh, xé áo cô giáo. Các hành vi bị xử lý gồm gây mất an ninh, trật tự công cộng; xúc phạm danh dự, nhân phẩm; gây tổn hại sức khỏe người khác nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Sự việc xảy ra sáng 1.10, khi bà M. đến lớp của cháu nội vì cho rằng cháu bị giáo viên đánh. Theo trình báo của nữ giáo viên, việc hành hung diễn ra trước mặt trẻ nhỏ và những người có mặt tại trường.

Nhà trường làm việc với các giáo viên chứng kiến vụ việc. Ảnh: MXH

Từ một nghi ngờ đến hành vi gây tổn thương

Trao đổi ngày 26.10, lãnh đạo xã Năm Căn cho biết qua xác minh không có việc cô giáo đánh học sinh. Các bên đã được mời làm việc, hòa giải; phía có thiếu sót đã nhận lỗi.

Điểm đáng suy nghĩ nằm ở khoảng cách giữa điều người lớn tin và điều được xác minh. Lo con, cháu bị đối xử không đúng là tâm lý có thể hiểu. Nhưng sự lo lắng ấy cần được chuyển thành yêu cầu làm rõ sự việc, thay vì trở thành lý do để một người tự cho mình quyền trừng phạt người khác.

Gia đình có quyền hỏi, phản ánh và yêu cầu nhà trường bảo vệ trẻ. Giáo viên cũng phải được bảo vệ trước việc xúc phạm, hành hung. Hai yêu cầu ấy cùng phục vụ một môi trường giáo dục an toàn; đặt chúng đối lập nhau chỉ khiến bất đồng khó được giải quyết.

Trong vụ việc này, cô giáo cho biết bị đau người, áo bị rách; sự việc dừng lại khi những người có mặt can ngăn. Tổn thương vì thế không kết thúc ở một cuộc tranh cãi giữa người lớn. Nó đã đi vào không gian vốn dành cho việc chăm sóc và dạy trẻ.

Bảo vệ trẻ bắt đầu bằng cách người lớn giải quyết bất đồng

Khi trẻ kể một chuyện khiến gia đình bất an, việc cần làm là lắng nghe, ghi nhận những chi tiết cụ thể và trao đổi với người có trách nhiệm. Một cuộc làm việc có thông tin về thời gian, địa điểm, người chứng kiến sẽ giúp việc xác minh tiến triển hơn một cuộc đối đầu trong lớp.

Nhà trường cũng cần có nơi tiếp nhận phản ánh đủ rõ, để phụ huynh biết gặp ai và khi nào được trả lời. Nếu một nghi ngờ bị bỏ mặc, sự bất an có thể tăng lên. Nếu mọi bất đồng đều bị đưa thẳng vào lớp học, giáo viên và trẻ nhỏ lại trở thành những người chịu sức ép.

Bài học từ Năm Căn không phải là khuyên phụ huynh im lặng khi lo con bị tổn thương. Điều cần giữ là cách hành động: bảo đảm an toàn cho trẻ, yêu cầu xác minh và xử lý trên căn cứ. Tình thương không cần được chứng minh bằng việc làm nhục một người khác, nhất là ngay trước mắt những đứa trẻ mà người lớn muốn bảo vệ.