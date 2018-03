Dành cho những ai chưa biết về Oh Yeon Seo - bạn gái vừa công khai của Kim Bum

Chỉ cách đây không lâu, nàng Tam tạng Oh Yeon Seo còn là mối tình đầu của Oh Gong Lee Seung Gi. Chẳng những vậy, trước khi dính tin đồn hẹn hò cùng Kim Bum, nữ diễn viên xinh đẹp đã vô cùng 'quen mặt' với khán giả màn ảnh Hàn.

Ngày 29/3, báo Hàn đồng loạt khui tin mỹ nam Vườn sao băng Kim Bum bị bắt gặp hẹn hò cùng nữ diễn viên Oh Yeon Seo. Ngay sau đó, phía công ty chủ quản đã lên tiếng xác nhận mối quan hệ yêu đương giữa hai người. Làng giải trí xứ Kim Chi xuất hiện thêm một cặp “trai tài gái sắc” được khán giả vô cùng yêu mến, ủng hộ.

Kim Bum - Oh Yeon Seo: Cặp đôi mới của làng giải trí Hàn.

Oh Yeon Seo sinh năm 1987, từng debut dưới vai trò thành viên nhóm nhạc nữ LUV (năm 15 tuổi) trước khi chính thức theo đuổi con đường diễn xuất chuyên nghiệp. Với ngoại hình xinh đẹp, dịu dàng, cô đảm nhận vai nữ chính trong nhiều bộ phim nổi tiếng như My Husband Got a Family (2012), Jang Bo-ri is Here! (2014), Shine or Go Crazy (2015) và Please Come Back, Mister (2016),… Mới đây nhất, nữ diễn viên trở lại màn ảnh nhỏ sánh vai cùng mỹ nam Lee Seung Gi ở tác phẩm của đài tvN - Hwayugi và được khán giả đón nhận nồng nhiệt.

Bắt đầu sự nghiệp từ khá sớm, thế nhưng con đường thành công của Oh Yeon Seo không mấy dễ dàng. Giấc mơ trở thành ca sĩ thần tượng kết thúc chóng vánh chỉ sau 6 tháng ra mắt LUV, người đẹp quyết định “đá chéo sân” chạm ngõ điện ảnh. Tuy nhiên, những vai diễn nhỏ ban đầu của cô cũng không được nhiều khán giả biết đến. Thậm chí, Oh Yeon Seo đã có những 7 năm chỉ toàn đóng vai phụ, chưa một lần được “chọn mặt gửi vàng” giao vai chính trong bất kỳ một tác phẩm nào.

Dù khó khăn trong nghiệp diễn, Oh Yeon Seo lần này vẫn quyết tâm theo đuổi đam mê đến cùng. May mắn mỉm cười với cô qua vai nữ chính đầu tiên trong phim điện ảnh A Blood Pledge. Oh Yeon Seo thành công tạo dấu ấn và gây sự chú ý nhỏ trong mắt công chúng.

Tưởng chừng như ánh hào quang đã đến gần, thế nhưng mãi đến 3 năm sau, Best New Actress (Diễn viên mới xuất sắc nhất) tại MBC Drama Awards năm 2012. mới lại được xuất hiện với vai trò nữ chính trên màn ảnh nhỏ. Nắm bắt thật chắc cơ hội lần này, cô nàng đã thật sự tỏa sáng với hình tượng nàng dâu cá tính Na Gong Joo trong Here Comes Mr. Oh. Vai diễn thành công đem về cho cô danh tiếng cùng giải thưởng Best New Actress (Diễn viên mới xuất sắc nhất) tại MBC Drama Awards năm 2012.

Oh Yeon Seo thủ vai chính trong Here Comes Mr. Oh.

Năm 2014 được coi là một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Oh Yeon Seo, khi cô nhận lời thủ vai chính trong phim Jang Bo Ri is Here. Bộ phim về đề tài tình cảm gia đình thu được phản hồi tốt từ khán giả với 37% rating, trở thành phim ăn khách nhất màn ảnh nhỏ năm 2014. Cùng với cả ekip làm phim, Oh Yeon Seo liên tục nhận “tiếng thơm” vì đóng vai chính, đồng thời thắng giải Nữ diễn viên xuất sắc tại 7th Korea Drama Awards.

Thừa thắng xông lên, sau khi Jang Bo Ri is Here kết thúc, Oh Yeon Seo liên tục đổ bộ màn ảnh nhỏ với nhiều dự án phim đặc sắc cả ở hiện đại và cổ trang như Shine or Go Crazy, Come Back Mister, Cheese in the Trap, … Thế nhưng, điều đáng buồn là ngay cả khi phim chứa các “cây hút fan” như Bi Rain, Jang Hyuk, Lee Min Jung,… nhưng tỉ suất người xem lại không mấy ấn tượng, thậm chí còn có những tập thấp đến thảm hại.

Poster Shine or Go Crazy

Poster Come Back Mister

Bước sang năm 2017, Oh Yeon Seo quyết định thử sức mình ở dự án phim cổ trang mang tên My Sassy Girl, đóng cặp cùng “ông hoàng rating” Moon Joo Won. Vai diễn cô công chúa bướng bỉnh, ngây thơ của Yeon Seo lúc này rơi vào giữa nhiều ý kiến trái chiều. Khán giả cho rằng diễn xuất của cô hơi cường điệu, nhàm chán, cộng thêm ngoại hình ở tuổi 30 quá “nhừ” để nhập vai nhân vật.

Oh Yeon Seo cùng Moon Joo Won trong My Sassy Girl.

Sự trở lại ấn tượng nhất của Oh Yeon Seo phải kể đến vai Tam tạng Jin Sunmi trong Hwayugi (Hoa Du Ký) cùng Lee Seung Gi mới hết sóng cách đây không lâu. Dự án được làm lại từ bộ tiểu thuyết trứ danh Trung Quốc - Tây Du Ký, trong đó, Yeon Seo vào vai hậu duệ có dòng máu hoa sen, với nhiệm vụ thu phục Oh Gong (Lee Seung Gi) và trói buộc trái tim anh bằng chiếc vòng kim cô. Trong hành trình trừ gian diệt ác, bảo vệ thế giới, cả hai bắt đầu nảy sinh tình cảm đặc biệt, cũng là lúc đứng trước lựa chọn một người phải chết.

Hoa Du Ký đánh dấu sự trở lại của Lee Seung Gi sau thời gian vắng bóng màn ảnh nhỏ để lên đường nhập ngũ. Kết hợp với một số lý do, bộ phim luôn là tâm điểm chú ý của khán giả Hàn Quốc cùng nhiều quốc gia khác kể từ khi còn nằm trong trứng nước. Mặc dù xảy ra nhiều sự cố sau khi lên sóng, phim vẫn thành công đưa tên tuổi của dàn diễn viên chính lên nấc thang mới trong sự nghiệp. Kết thúc dự án này, Oh Yeon Seo quyết định chỉ nghỉ ngơi một thời gian ngắn rồi tiếp tục nhận lời tham gia phim truyền hình mới ngay trong năm nay.

Sau tin xác nhận hẹn hò cùng Kim Bum, nhiều khán giả tỏ ra tiếc hùi hụi vì Tam tạng Sunmi đã bỏ rơi Oh Gong Lee Seung Gi để đi theo tình mới. Thế nhưng đùa vui là vậy, hầu hết vẫn gửi lời chúc phúc đến cặp đôi “trai tài gái sắc” của làng giải trí xứ Kim Chi. Mặc dù cả hai chỉ mới bắt đầu quan hệ không lâu, người hâm mộ mong rằng bước tiến mới trong tình cảm sẽ giúp Kim Bum - Yeon Seo có thêm may mắn, thuận lợi và thành công hơn nữa trong sự nghiệp.

Ngọc Trang