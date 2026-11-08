Danh ca Minh Cảnh giã từ sân khấu ở tuổi 86

NSND Minh Vương và NS Minh Cảnh song ca bài ca cổ "Tình nước" trong đêm giã từ sân khấu tổ chức tối 7-11, tại Nhà hát Bến Thành. Ảnh: THANH HIỆP

Ở tuổi 86, dù sức khỏe không tốt, ông bước ra sân khấu, cất giọng ca như một lời cảm tạ gửi đến khán giả mộ điệu cải lương. Cách đây 3 năm, cũng tại sân khấu này, ông đã diễn một live show hoành tráng.

NSND Trọng Hữu và NS Minh Cảnh thể hiện bài ca cổ "Quán nửa khuya" trong đêm giã từ sân khấu tối 7-11, tại Nhà hát Bến Thành. Ảnh: THANH HIỆP

Trong chương trình, nghệ sĩ Minh Cảnh song ca cùng NSND Minh Vương bài ca cổ Tình nước, rồi kết hợp với NSND Trọng Hữu trong bài ca cổ Quán nửa khuya. Giọng ca ở tuổi 86 có thể không như những năm tháng sung sức, nhưng sự hiện diện của ông trên sân khấu mang ý nghĩa riêng: khán giả được gặp lại người nghệ sĩ đã cùng họ đi qua nhiều chặng đường của nghệ thuật cải lương.

Ca sĩ Phương Dung góp tiếng hát trong chương trình giã từ sân khấu của nghệ sĩ Minh Cảnh, bà chúc ông có nhiều sức khỏe, luôn là điểm tựa tinh thần cho thế hệ trẻ trên sân khấu cải lương. Ảnh: THANH HIỆP

Nghệ sĩ Minh Cảnh được khán giả yêu quý qua lối ca vọng cổ hơi dài, được nhắc đến với câu vọng cổ dài 53 chữ, cùng sáng tạo đưa hò Huế vào bài vọng cổ. Những tìm tòi đó góp phần mở rộng cách thể hiện bài ca, để lớp nghệ sĩ sau có thêm chất liệu tiếp nối và phát triển.

Chị em nghệ sĩ Thanh Hằng, Thanh Ngọc biểu diễn ca khúc "Thương hoài hai tiếng cải lương" của nhạc sĩ Cao Minh Thu. Ảnh: THANH HIỆP

Đêm diễn còn có sự góp mặt của các NSND: Thanh Tuấn, Trọng Hữu, Thanh Điền, Trọng Phúc; NSƯT: Phượng Hằng, Cẩm Tiên, Minh Minh Tâm, Tú Sương, Vũ Luân, Võ Minh Lâm; nghệ sĩ: Bích Hạnh, Linh Tâm, Thanh Hằng, Thanh Ngọc; cùng các ca sĩ Phương Dung, Ngọc Sơn...

NSND Thanh Tuấn thể hiện vai A Khắc Chu Sa trong vở "Người tình trên chiến trận" - một vai diễn để đời của ông. Ảnh: THANH HIỆP

NS Minh Cảnh chia sẻ sự hạnh phúc khi có dịp để cám ơn khán giả, tạ ơn Tổ nghiệp đã cho mình cơ hội gắn bó với sân khấu. Ông dành toàn bộ doanh thu bán vé để làm thiện nguyện, trao quà cho các nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn.

“Lời chào giã từ sân khấu của nghệ sĩ Minh Cảnh sẽ đọng mãi trong ký ức khán giả cải lương sau đêm diễn ý nghĩa này. Ông đã có một đêm diễn đáng nhớ vì công chúng vẫn còn mến mộ ông”, NSND Minh Vương chia sẻ.