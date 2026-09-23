Danh ca Lionel Richie dừng lưu diễn vì phẫu thuật tim

Lionel Richie đang tạm thời rời sân khấu để nghỉ ngơi và hồi phục sau khi trải qua ca phẫu thuật điều trị rung nhĩ. Thông tin được người đại diện của nam ca sĩ xác nhận với ABC News hôm 22/9.

Theo đại diện của Lionel Richie, ca phẫu thuật đã diễn ra thuận lợi. “Bác sĩ nói mọi việc đều diễn ra hoàn hảo”, người này cho biết, đồng thời tiết lộ nam ca sĩ 77 tuổi hiện trong tình trạng sức khỏe ổn định.

“Lionel đang rất khỏe nhưng sẽ nghỉ ngơi một thời gian và sẽ sớm trở lại sân khấu”, đại diện của giọng ca Hello nói thêm.

Rung nhĩ (AFib) là một dạng rối loạn nhịp tim phổ biến, xảy ra khi các tín hiệu điện trong tim hoạt động hỗn loạn, khiến tâm nhĩ rung thay vì co bóp theo nhịp bình thường để đưa máu xuống các buồng tim phía dưới. Theo Tổ chức Tim mạch Hoa Kỳ, tình trạng này có thể được kiểm soát bằng nhiều phương pháp, tùy trường hợp, bao gồm sử dụng thuốc, can thiệp y tế hoặc thay đổi lối sống.

Đây không phải lần đầu Lionel Richie gặp vấn đề sức khỏe trong thời gian thực hiện chuyến lưu diễn gần đây. Nam ca sĩ bắt đầu chuỗi đêm diễn toàn quốc cùng nhóm Earth, Wind & Fire từ đầu mùa hè. Tuy nhiên, ngay trong đêm mở màn vào cuối tháng 6, ông đã gặp vấn đề sức khỏe trên sân khấu, buộc hai buổi biểu diễn sau đó phải được hoãn lại.

Đến cuối tháng 8, Lionel Richie tiếp tục khiến người hâm mộ lo lắng khi chủ động nhập viện để kiểm tra sức khỏe. Một nguồn tin thân cận với chuyến lưu diễn khi đó nói với ABC News rằng nam ca sĩ nhập viện vì “thận trọng tối đa”. Tuy nhiên, thông tin cụ thể về tình trạng sức khỏe của ông không được tiết lộ.

Việc Lionel Richie phải tạm nghỉ diễn ra khi lịch trình của ông vẫn còn nhiều hoạt động. Theo thông tin được đăng tải trên website cá nhân, nam ca sĩ dự kiến có ba buổi biểu diễn vào cuối tháng 9 và đầu tháng 10 tại San Francisco, Columbus và Chicago.

Hiện chưa rõ những buổi diễn này có được điều chỉnh hay không sau ca phẫu thuật. Tuy nhiên, đại diện của Lionel Richie khẳng định ông đang hồi phục tốt và dự kiến sớm trở lại sân khấu.

Ở tuổi 77, Lionel Richie vẫn duy trì lịch hoạt động âm nhạc đáng kể. Với hàng loạt ca khúc nổi tiếng như Hello, All Night Long hay Say You, Say Me, ông là một trong những nghệ sĩ có sự nghiệp kéo dài nhiều thập kỷ và vẫn thường xuyên xuất hiện trước công chúng.