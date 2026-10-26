Danh ca Giao Linh U80 nhớ thương chồng quá cố, chuẩn bị sẵn hậu sự cho mình

5 năm vẫn hụt hẫng vì người chồng gắn bó 35 năm qua đời

Danh ca Giao Linh.

- Hơn 60 năm ca hát, điều gì níu giữ Giao Linh với ánh đèn sân khấu ở tuổi U80?

Tôi biết ơn Ơn Trên và Tổ nghiệp cho mình sức khỏe để tiếp tục đứng trên sân khấu. Tuổi tác ít nhiều ảnh hưởng đến giọng hát, may mắn sự truyền cảm, nhiệt huyết trong tôi vẫn còn.

Ngày mới đi hát, tôi không bao giờ nghĩ có thể đứng trên sân khấu đến tuổi 40. Vậy mà giờ sắp bước sang tuổi 80, khán giả vẫn yêu thương và muốn nghe tôi hát.

Tôi nhớ có lần gặp ca sĩ Hoàng Oanh trong một chương trình ở hải ngoại, bạn nói với tôi: “Giao Linh ơi, mình phải cố gắng đi hát đi!”. Tôi hỏi tại sao, bạn trả lời rằng khán giả đã lớn tuổi, nhiều người không còn nữa.

Câu nói ấy khiến tôi bật cười nhưng cũng nặng lòng. Tôi hiểu mình cần tranh thủ thời gian còn có thể để gặp gỡ, tri ân công chúng đã yêu thương, mến mộ.

- Bà chăm sóc sức khỏe ra sao?

Tôi từng bị nhồi máu cơ tim, may mắn vượt qua. Khi phát bệnh, tôi chỉ cảm thấy mệt, khó thở mà không nghĩ đến vấn đề tim mạch. Tôi được đưa đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, sau đó các bác sĩ tiến hành đặt stent động mạch vành.

Khi đó, tim tôi chỉ hoạt động khoảng 40%, phần còn lại đã bị tổn thương nghiêm trọng. Bác sĩ nói nếu chậm thêm khoảng nửa tiếng, có thể tôi đã không qua khỏi.

Trước đây, tôi không biết giữ gìn bản thân, có đêm chạy đến 3, 4 điểm diễn. Chỉ khi phải nhập viện cấp cứu, tôi mới nhận ra sức khỏe quý giá đến nhường nào.

Tôi dành nhiều thời gian tập thể dục, ăn uống điều độ và duy trì nếp sống khoa học. Nhờ vậy, đến nay chân cẳng vẫn khỏe, không gặp vấn đề đáng kể. Trong lần khám tim ở Canada gần nhất, bác sĩ cho biết tình trạng của tôi ổn định.

Danh ca Giao Linh nhớ thương khôn nguôi người chồng 35 năm gắn bó đã khuất.

- 5 năm kể từ ngày người chồng gắn bó 35 năm qua đời, cuộc sống của bà hẳn nhiều thay đổi?

Từ ngày ông xã mất, tôi thật sự hụt hẫng. Anh ra đi quá bất ngờ chỉ sau một cơn đau. Khi còn sống, anh lo chu toàn cho tôi mọi thứ, từ bữa cơm, viên thuốc đến từng bộ trang phục. Mỗi chuyến đi diễn dù xa hay gần anh đều ở bên chăm sóc tôi.

Mỗi lần đi xa, anh thường mang theo rất nhiều băng cassette của vợ. Tôi thắc mắc hỏi sao không mang những thứ giá trị khác mà chỉ mang băng đĩa. Anh nói đó là linh hồn, là niềm vui của mình. Giờ nghĩ lại, tôi càng trân trọng những điều giản dị ấy. Hai vợ chồng có biết bao kỷ niệm gắn bó từ cuộc sống đến âm nhạc.

Từ ngày thiếu vắng anh, tôi phải tập làm quen với mọi thứ một mình. Có lần đi diễn ở nước ngoài, tôi lang thang trong sân bay mà lòng đau thắt. Tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày phải lẻ loi trong những chuyến đi như thế.

Mỗi lần đi hát, tôi đều cầu nguyện anh phù hộ để công việc thuận lợi. Anh rất yêu nghề của tôi và luôn động viên: “Em đi hát được thương nhiều lắm. Khi xuất hiện trước khán giả, điều đầu tiên là phải tôn trọng họ”. Tôi luôn ghi nhớ lời dặn dò ấy như một cách giữ anh ở bên mình mãi mãi.

Clip danh ca Giao Linh chia sẻ nỗi nhớ người chồng quá cố

- Đâu là niềm vui với bà ở hiện tại?

Tôi chủ yếu sống ở TPHCM, thỉnh thoảng ra nước ngoài thăm gia đình. Điều quan trọng nhất lúc này là giữ gìn sức khỏe, trân trọng người thân. Ca hát giờ là đam mê, cách tôi đáp lại ân tình khán giả hơn là chuyện tiền bạc hay danh tiếng.

Tôi tự tìm niềm vui, chăm sóc bản thân và tận hưởng khoảng thời gian riêng. Tôi thích sống một mình, có khi cả tháng không bước xuống khỏi chung cư.

Thay vì vào viện dưỡng lão hay sống với con cháu, tôi chọn ở với vợ chồng người cháu. Các cháu chăm sóc chu đáo, còn tôi chủ động trong sinh hoạt hằng ngày mà không cảm thấy trở thành gánh nặng cho người thân.

Không mong cầu, đã chuẩn bị hậu sự ở tuổi U80

Giao Linh vẫn sống trong căn hộ ở Quận 7 (cũ), nơi lưu giữ những kỷ niệm về người chồng quá cố.

- Nỗi sợ của người già đôi khi không phải bệnh tật hay cái chết, mà là nỗi lo trí nhớ chính mình dần phai mờ và những người xung quanh lãng quên. Bà đối diện điều ấy ra sao?

Từ khi chồng mất, tôi sống tại căn hộ ở Quận 7 (cũ), TPHCM. Đây là nơi ông đích thân lựa chọn và trang trí cho tôi khi còn sống. Nhiều người khuyên tôi bán đi để tìm chỗ khác thuận tiện hơn nhưng tôi từ chối. Căn nhà chứa đựng biết bao kỷ niệm của hai vợ chồng. Khi nhớ về quá khứ, tôi có một nơi để trở về, cảm nhận những gì cả hai đã trải qua.

Tuổi tác và thời gian khiến con người dần quên đi mọi thứ, ngay cả những người hay chuyện ta từng nghĩ là quan trọng nhất. Tôi chỉ muốn ôm ấp vài kỷ niệm như niềm hạnh phúc riêng để tự an ủi.

- Một bà lão 77 tuổi đối diện ra sao với những lời khen chê, nhất là khi không ít lời lẽ thiếu thiện chí đến từ những người đáng tuổi con cháu mình?

Tôi không rành các nền tảng mạng xã hội, cũng không biết sử dụng Facebook. Tuy nhiên khi nghe lời nhận xét về mình, tôi vẫn chạnh lòng.

Tôi hiểu nghệ sĩ được nhiều người yêu mến đến đâu cũng khó tránh khỏi ý kiến trái chiều. Có người theo dõi, hiểu mình suốt nhiều năm, có người chỉ tình cờ xem một đoạn trình diễn rồi đưa ra đánh giá.

Tôi cố gắng đón nhận mọi chuyện nhẹ nhàng, không để lời bình luận ảnh hưởng quá nhiều đến tinh thần.

- Điều gì giúp bà giữ được sự bình thản ở hiện tại?

Từ nhỏ đến giờ, tôi vốn không mong cầu nhiều, ít khi đặt kỳ vọng quá lớn để rồi thất vọng. Nhìn lại, tôi thấy mình đã có những năm tháng đẹp, đi hát được yêu thương và có người bạn đời hết lòng chăm lo, đồng hành.

Tôi chỉ tiếc ngày trước không chịu khó chụp ảnh lưu giữ kỷ niệm. Chồng từng nói: “Em đó, mai mốt anh mất rồi, không còn ai làm hình ảnh cho em nữa đâu”. Khi ấy tôi không nghĩ nhiều, giờ nhớ lại mới thấy tiếc. Dẫu sao chuyện đã qua không thể thay đổi, tôi chọn đón nhận mọi thứ nhẹ nhàng, không để bản thân day dứt quá lâu.

- Bà đã chuẩn bị cho ngày cuối đời?

Tôi hiểu thời gian không chờ đợi ai. Một ngày nào đó, tôi cũng phải ra đi để đoàn tụ với ông xã. Tôi đã mua một mảnh đất tại nghĩa trang ở Quận 9 làm nơi an nghỉ sau này. Tôi muốn tự lo liệu những việc có thể làm trước để khi ra đi, người thân không phải bận lòng.

Tôi mong con cháu, các em và bạn bè luôn hạnh phúc, bình an, có cuộc sống riêng tốt đẹp. Chỉ mong mọi người nhớ đến mình, biết đến một cô ca sĩ từng hát bằng tất cả tình yêu, sự chân thành gửi đến cuộc đời, vậy là đủ.

Danh ca Giao Linh hát "Lòng mẹ"

Ảnh, clip: HK, NVCC