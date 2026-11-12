Đánh bom xe giữa ban ngày khiến đại tá Không quân Nga thiệt mạng

Các điều tra viên làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ nổ tại quận Pushkinsky, thành phố St. Petersburg ngày 12/11/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo truyền thông Ukraine, hình ảnh video cho thấy cảnh sát quân sự đã phong tỏa khu vực xảy ra vụ việc tại quận Pushkinsky, trong khi các điều tra viên và chuyên gia pháp y tiến hành khám nghiệm hiện trường. Một chiếc SUV màu xanh đậm bị hư hại do sức ép vụ nổ nằm trên con đường vương vãi các mảnh vỡ, bên cạnh một chiếc xe buýt chở khách dường như không có người và cũng có dấu hiệu bị hư hại.

Ủy ban Điều tra Nga ra tuyên bố cho biết: "Các cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự liên quan đến hành vi sát hại một quân nhân thuộc lực lượng vũ trang".

Nga từng cáo buộc Ukraine đứng sau các vụ ám sát trước đây nhằm vào những quan chức quân sự cấp cao và những người có liên quan đến chiến dịch quân sự của Nga.

Trong một số vụ việc, các nguồn tin Ukraine đã nhận trách nhiệm, trong khi ở những vụ khác, Ukraine bác bỏ cáo buộc. Phía Ukraine hiện chưa đưa ra bình luận về vụ nổ ngày 12/11.

Ngày 27/8, một binh sĩ cũng thiệt mạng trong vụ nổ ô tô tại cùng quận thuộc Saint Petersburg. Trong những tháng gần đây, các vụ đánh bom xe khác cũng xảy ra tại Moskva và Crimea.

Liên quan đến vụ sát hại ngày 12/11, báo điện tử Fontanka đưa tin một nghi phạm nam 31 tuổi đã bỏ trốn khỏi Nga. Theo nguồn tin này, đối tượng đã gài bom dưới gầm xe của đại tá nói trên sau ít nhất một tháng theo dõi.

Fontanka dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết quả bom được vận chuyển vào Nga bằng khinh khí cầu từ các nước Baltic.

Hiện các nguồn tin chính thức chưa xác nhận danh tính người thiệt mạng cũng như nghi phạm trong vụ việc.