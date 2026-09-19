Đánh bom và xả súng tại trụ sở cảnh sát Pakistan, ít nhất 31 người thiệt mạng

Vụ tấn công kinh hoàng bắt đầu chiều 18/9 (giờ địa phương) khi một kẻ đánh bom liều chết lái chiếc xe chở đầy chất nổ lao thẳng vào khu phức hợp cảnh sát Old Police Lines. Ngay sau vụ nổ, một nhóm tay súng đã xông vào khu nhà, nhắm mục tiêu vào các sĩ quan cảnh sát và gia đình họ khi họ đang tập trung cầu nguyện tại một nhà thờ Hồi giáo bên trong khuôn viên.

Người dân tập trung tại hiện trường vụ tấn công liều chết nhắm vào một cơ sở cảnh sát ở Kohat, Pakistan. Ảnh Reuters.

Mục tiêu của cuộc tấn công là khu phức hợp cảnh sát tại Kohat – một thị trấn với khoảng 220.000 dân thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa. Đây là trụ sở cảnh sát cấp quận, nơi đặt văn phòng của nhiều đơn vị trọng yếu như Cục Chống khủng bố, đơn vị đặc nhiệm và một số lực lượng khác.

Chia sẻ với báo giới ngày 19/9, một quan chức cảnh sát cấp cao Pakistan cho biết: "Tính đến thời điểm hiện tại, ít nhất 31 người, bao gồm 16 nhân viên cảnh sát, đã thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương trong vụ tấn công".

Theo nguồn tin này, tình hình vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn. "Nhiều phiến quân hiện vẫn đang cố thủ trong khu vực của đơn vị đặc nhiệm thuộc khu phức hợp. Các cuộc đấu súng với chúng đã kéo dài từ đêm qua và hiện chưa thể xác định chính xác có bao nhiêu tên đang lẩn trốn", vị quan chức nói thêm.

Cơ quan y tế quận Kohat vào cuối ngày 18/9 cũng xác nhận trong số hơn 100 người bị thương, phần lớn là lực lượng cảnh sát và nhiều nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch.

Nhóm phiến quân địa phương Ittehad-ul-Mujahideen Pakistan - một phe phái có liên hệ mật thiết với phong trào Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP, hay còn gọi là Taliban tại Pakistan) - đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Những hình ảnh từ hiện trường cho thấy mức độ tàn phá nghiêm trọng với những đống gạch vụn, đất đá và các bức tường đổ nát. Lực lượng quân đội mang theo súng trường tấn công đang được triển khai để canh gác nghiêm ngặt khu phức hợp, trong khi hàng dài xe cứu thương túc trực trên con phố gần đó để hỗ trợ nạn nhân.

Vụ việc xảy ra chỉ một ngày sau khi một quả bom cài ven đường nhắm vào đoàn xe của lực lượng an ninh ở quận Hangu tây bắc nước này, cướp đi sinh mạng của 6 binh sĩ. Trong khi đó, lực lượng cảnh sát và quân đội chính phủ cũng đã tiến hành các cuộc đột kích hôm 17/9, tiêu diệt 10 phiến quân bị tình nghi là thành viên của TTP.

Làn sóng bạo lực tại tỉnh Khyber Pakhtunkhwa và tỉnh biên giới phía nam Balochistan đang có chiều hướng gia tăng. Pakistan đã nhiều lần cáo buộc sự gia tăng của các vụ tấn công này xuất phát từ các nhóm phiến quân ẩn náu tại nước láng giềng Afghanistan - điều mà chính quyền Taliban tại Kabul luôn bác bỏ