Đánh bom rồi xả súng vào xe cứu thương tại Pakistan, hàng chục người thương vong

Vụ việc bắt đầu khi một kẻ đánh bom liều chết dùng xe kéo chở thuốc nổ đâm vào chốt kiểm soát cảnh sát và hải quan chống buôn lậu Aman Mela trên tuyến đường DI Khan-Quetta, gần ranh giới giữa hai tỉnh Khyber Pakhtunkhwa và Balochistan. Vụ nổ phá hủy phần lớn chốt kiểm soát và làm sập một ngôi nhà gần đó, khiến nhiều cảnh sát, nhân viên hải quan và người dân thiệt mạng.

Người dân quay từ xa vụ tấn công. Video: X/KreatelyMedia

Trong số các nạn nhân ban đầu có 6 cảnh sát, 2 quan chức hải quan, 2 phụ nữ và một em bé 2 tuổi. Khi xe cứu thương chở người bị thương đến bệnh viện, các tay súng tiếp tục xả súng vào phương tiện, khiến hai nhân viên cứu hộ thuộc lực lượng Rescue 1122 thiệt mạng.

Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi gọi vụ tấn công xe cứu thương là "hành vi tàn bạo tồi tệ nhất", đồng thời khẳng định tỉnh Khyber Pakhtunkhwa đang "ở tuyến đầu" trong cuộc chiến chống khủng bố.

Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), tổ chức phiến quân bị Pakistan cấm hoạt động và được chính quyền nước này gọi là Fitna-ul-Khawarij, nhận trách nhiệm về vụ đánh bom liều chết.

Hiện trường sau khi vụ tấn công xảy ra. Video: X/KreatelyMedia

Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari lên án vụ tấn công và yêu cầu các cơ quan y tế tập trung nguồn lực cứu chữa người bị thương. Thủ tướng Shehbaz Sharif cũng gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và khẳng định: "Chính phủ quyết tâm xóa bỏ hoàn toàn chủ nghĩa khủng bố khỏi đất nước".

Vụ tấn công xảy ra một ngày sau khi ông Sharif phát biểu tại phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, trong đó ông cảnh báo về các hoạt động khủng bố xuyên biên giới từ Afghanistan.

Ông cho biết, Pakistan đã tổn thất gần 100.000 sinh mạng và chịu thiệt hại kinh tế hơn 150 tỷ USD trong cuộc chiến chống khủng bố, đồng thời kêu gọi chính quyền Taliban có "hành động quyết liệt, có thể kiểm chứng" để ngăn các nhóm phiến quân sử dụng lãnh thổ Afghanistan làm bàn đạp tấn công Pakistan.

Bạo lực tại Khyber Pakhtunkhwa gia tăng kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Chính phủ Pakistan và TTP sụp đổ vào tháng 11/2022. Ngày 18/9, một vụ tấn công nhằm vào khu vực cảnh sát cũ ở Kohat khiến 23 người chết và khoảng 100 người bị thương.

Theo Viện Nghiên cứu Khủng bố và Xung đột Pakistan (PICSS), Khyber Pakhtunkhwa ghi nhận 54 vụ tấn công khủng bố trong tháng 8, tăng 50% so với 36 vụ của tháng 7.