Vụ đánh bom xảy ra trong ngày 23/11 đã phá hủy trụ sở chính quyền tỉnh Meta và các tòa nhà xung quanh. (Nguồn: The New York Times)

Theo AFP, người dân đã tìm nơi trú ẩn trong bối cảnh khu vực xảy ra vụ nổ trở nên hỗn loạn, với nhiều đống đổ nát từ các công trình bị hư hại.

Trên mạng xã hội X, Tổng thống De la Espriella cho biết chưa có thông tin về thương vong, đồng thời cáo buộc các đối tượng buôn bán ma túy đứng sau vụ tấn công.

Ông nhấn mạnh: “Các phần tử khủng bố ma túy đang tuyệt vọng vì chúng ta kiên quyết đối đầu với chúng. Chúng tìm cách đe dọa và buộc chúng ta lùi bước để có thể thúc đẩy một tiến trình hòa bình giả tạo khác”.

Nhà lãnh đạo cánh hữu này đã triển khai chiến dịch trấn áp quy mô lớn nhằm vào hoạt động buôn bán ma túy, trong bối cảnh các tay súng thuộc Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) gia tăng các vụ tấn công và bắt cóc trong hai năm qua.

Được Mỹ hậu thuẫn, Tổng thống De la Espriella chỉ trích tiến trình hòa bình trước đây, đồng thời cảnh báo các nhóm ly khai FARC tiếp tục không tuân thủ thỏa thuận hòa bình sẽ phải đối mặt với hậu quả.

Colombia là quốc gia sản xuất cocaine lớn nhất thế giới. Theo một nguồn tin quân sự, hồi đầu tháng này, một tướng cấp cao của Mỹ đã tới Bogota để thảo luận về biện pháp tăng cường hợp tác nhằm kiềm chế hoạt động buôn bán ma túy của các nhóm du kích và nổi dậy tại Colombia, trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ đang phải đối mặt với làn sóng bạo lực tội phạm nghiêm trọng nhất trong một thập kỷ.

(theo AFP)