Đánh bạn học, phát tán nội dung trên mạng xã hội

Theo Công an tỉnh Vĩnh Long, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, phát hiện 2 tài khoản mạng xã hội Facebook "DV Đi Chợ Thuê" và "Tuyền nè" đăng tải nội dung liên quan đến vụ đánh nhau giữa 2 nhóm học sinh.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp Công an phường Long Đức xác minh làm rõ vụ việc.

Kết quả xác minh ban đầu, chiều 19/9, tại cổng Trường THCS Trần Phú, xảy ra vụ việc học sinh đánh nhau do mâu thuẫn trong giao tiếp, sinh hoạt và học tập.

Trường THCS Trần Phú.

Nhóm 4 người gồm: P.H.T. (SN 2012, học sinh lớp 9/1), V.N.N. (SN 2012, học sinh lớp 9/5), T.T.T. (SN 2012, học sinh lớp 9/2, cả 3 là học sinh Trường THCS Trần Phú) và T.B.K. (đã nghỉ học) dùng tay, chân và nón bảo hiểm đánh vào người H.H.T. (SN 2013, học sinh lớp 8/4, Trường THCS Trần Phú), gây thương tích nhẹ và đã được đưa đến thăm khám, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh.

Cơ quan Công an phối hợp Ban Giám hiệu Trường THCS Trần Phú tiến hành mời phụ huynh và các em học sinh cùng những người có liên quan làm việc, xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan Công an đã làm rõ, mời 2 chủ tài khoản mạng xã hội Facebook đăng tải nội dung trên là: H.C.T. (SN 1984, ngụ phường Long Đức) và H.T.N.T. (SN 1996, ngụ xã Hưng Điền, tỉnh Tây Ninh, mẹ ruột của H.H.T.).

Qua làm việc, H.C.T. thừa nhận do bức xúc khi chứng kiến vụ việc nên đăng tải lên mạng xã hội.

Còn H.T.N.T. (mẹ ruột của H.H.T.), mục đích đăng tải thông tin vụ việc lên mạng xã hội để kêu gọi mọi người chia sẻ thông tin để cơ quan chức năng vào cuộc. Sau khi làm việc, cả hai đã tự nguyện tháo gỡ bài đăng, cam kết không tái phạm.