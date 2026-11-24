Trước đối thủ được đánh giá cao hơn, CAHN nhập cuộc tự tin và chủ động triển khai lối chơi tấn công. Đội chủ nhà sớm tạo ra những cơ hội đáng chú ý. Phút 9, Stefan Mauk bị phạm lỗi trong vòng cấm, giúp CAHN được hưởng phạt đền. Tuy nhiên, trên chấm 11m, Alan lại đưa bóng đi chệch khung thành, bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số.

Sau tình huống này, trận đấu diễn ra với thế trận đôi công. Vissel Kobe cũng có cơ hội nguy hiểm nhưng không thể tận dụng thành công. Đáng chú ý, phút 24, thủ môn Nguyễn Filip dính chấn thương và phải rời sân, nhường vị trí cho Vũ Thành Vinh. Đây là tổn thất không nhỏ với đội chủ nhà trong bối cảnh CAHN đang gặp khó khăn về lực lượng.

Dù vậy, CAHN vẫn duy trì được thế trận và có bàn thắng khai thông bế tắc ở phút 45. Từ đường chọc khe tinh tế của Alan, Stefan Mauk thoát xuống, vượt qua sự truy cản của hàng phòng ngự đối phương trước khi tung cú dứt điểm quyết đoán vào góc gần, đánh bại thủ môn Arai.

CAHN (áo đỏ) có một trận đấu tuyệt hay trước đại diện Nhật Bản tối 24/11.

Bàn thắng giúp CAHN bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước 1-0. Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên Vissel Kobe phải nhận bàn thua tại AFC Champions League Elite 2026/27 sau 4 lượt trận toàn thắng trước đó.

Ngay đầu hiệp 2, CAHN tiếp tục tạo sức ép và nhân đôi cách biệt ở phút 49. Từ đường căng ngang của Hoàng Văn Toản, Brayan Perea bật cao đánh đầu buộc thủ môn Arai phải đẩy bóng ra. Tiền đạo người Colombia nhanh chóng tiếp ứng bằng cú đánh đầu bồi, đưa bóng qua vạch vôi khung thành đội khách.

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CAHN khởi đầu không suôn sẻ khi Alan bỏ lỡ cơ hội trên chấm phạt đền

Tuy nhiên, lợi thế hai bàn của CAHN không được duy trì lâu. Phút 53, thủ môn Vũ Thành Vinh mắc sai lầm trong tình huống chuyền bóng, tạo điều kiện để Jean Patric đoạt bóng và ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Vissel Kobe.

Không để đối thủ có thêm cơ hội tạo sức ép, CAHN nhanh chóng đáp trả. Phút 57, Alan tiếp tục có đường chọc khe thuận lợi để Brayan Perea phá bẫy việt vị, thoát xuống đối mặt thủ môn Arai rồi dứt điểm hiểm hóc vào góc xa, hoàn tất cú đúp và nâng tỷ số lên 3-1.

Một loạt cơ hội sau đó cũng bị bỏ lỡ đáng tiếc.

Thủ thành số 1 Nguyễn Filip phải rời sân sớm vì chấn thương.

Nhưng nỗ lực không biết mệt mỏi của đại diện Việt Nam cũng được đền đáp với 3 bàn thắng.

Một chiến thắng mãn nhãn của đoàn quân HLV Polking.

Trong khoảng thời gian còn lại, Vissel Kobe nỗ lực đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, hàng phòng ngự CAHN với sự chỉ huy của Đoàn Văn Hậu đã chơi tập trung, hóa giải những đợt tấn công của đội khách. Thậm chí, đội chủ nhà còn có thêm cơ hội gia tăng cách biệt nếu Đinh Thanh Bình và Alan thể tận dụng thành công những cơ hội trong hiệp 2.

Không thể không nhắc tới vai trò của Văn Hậu. Thủ quân đội chủ nhà đã có một trận đấu tuyệt hay khi lên công về thủ liên tục góp công lớn cho chiến thắng của CAHN.

Chung cuộc, CAHN giành chiến thắng 3-1 trước Vissel Kobe. Kết quả này không chỉ mang lại 3 điểm quan trọng cho đại diện Việt Nam mà còn chấm dứt mạch toàn thắng của đội bóng Nhật Bản tại AFC Champions League Elite 2026/27.

Chiến thắng này càng có ý nghĩa khi đặt trong bối cảnh CAHN đang đối mặt với lịch thi đấu dày đặc và lực lượng có nhiều "sứt mẻ". Bất chấp những khó khăn, đại diện Việt Nam vẫn giành chiến thắng, đồng thời thể hiện khả năng tổ chức lối chơi, sự hiệu quả trong các pha phối hợp tấn công và bản lĩnh trước đối thủ vốn được đánh giá vượt trội.