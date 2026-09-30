Đánh bại Việt Nam, Chanathip nói điều đầy tự hào về tuyển Thái Lan

Đá chính và thi đấu trọn vẹn 90 phút trong cuộc đọ sức trên sân Si Jalak Harupat (Bandung) tối ngày 29/9, Chanathip Songkrasin thể hiện vai trò nhạc trưởng xuất sắc ở tuyến giữa Thái Lan. Trả lời phỏng vấn sau trận, tiền vệ mang áo số 18 dành sự trân trọng lớn cho thầy trò HLV Kim Sang-sik.

"Đã khoảng 5 năm tôi mới lại có dịp chạm trán tuyển Việt Nam. Mấy năm qua, tôi vẫn luôn theo dõi sự tiến bộ của họ và thực sự ngưỡng mộ những gì đội bóng này làm được. Chiến thắng hôm nay mang lại cảm giác vô cùng tuyệt vời, nhất là khi Việt Nam đang sở hữu chuỗi 27 trận bất bại liên tiếp. Đó là thành quả từ sự nỗ lực không ngừng nghỉ và tôi rất biết ơn các đồng đội vì đã chiến đấu đến những giây cuối cùng", Chanathip chia sẻ.

Chanathip thi đấu cực hay trước đội tuyển Việt Nam. Ảnh: FA Thailand

Dù không trực tiếp ghi bàn hay kiến tạo, tiền vệ sinh năm 1993 vẫn để lại dấu ấn đậm nét nhờ khả năng cầm nhịp và phân phối bóng. Đội trưởng tuyển Thái Lan khẳng định thắng lợi chung cuộc của tập thể mới là mục tiêu tối thượng.

Chanathip nhấn mạnh: "Mục tiêu lớn nhất của chúng tôi là đánh bại Việt Nam. Việc cá nhân tôi nổ súng hay kiến tạo không quan trọng bằng kết quả cuối cùng. Toàn đội đã cống hiến hơn 100% sức lực, chuẩn bị cực kỳ chu đáo và tuân thủ nghiêm ngặt đấu pháp mà ban huấn luyện đề ra".

Sự kỷ luật giúp Thái Lan mở tỷ số sớm nhờ siêu phẩm sút xa của Sarach Yooyen ở phút 10, trước khi đứng vững trước các đợt hãm thành của Việt Nam và tung đòn kết liễu ở phút bù giờ 90+3. Kết quả này giúp Thái Lan có 6 điểm sau hai lượt trận và chắc chắn đứng đầu bảng B. Việt Nam hiện đứng thứ hai với 3 điểm, trong khi Philippines và Bangladesh cùng có 1 điểm.

Đội tuyển Thái Lan đánh bại Việt Nam 2-0 trong khuôn khổ bảng B FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: FA Thailand

Theo điều lệ giải, thành tích đối đầu được ưu tiên khi các đội bằng điểm. Vì vậy, Thái Lan đã chắc chắn giành quyền vào chung kết trước khi bước vào lượt trận cuối. Chanathip cho biết sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng khả năng tuân thủ đấu pháp là nền tảng giúp đội nhà giành chiến thắng.

“Chúng tôi đã tuân thủ chiến thuật của HLV và chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu này. Tất cả đều hiểu rõ nhiệm vụ của mình. Điều quan trọng nhất là kết quả cuối cùng và hôm nay toàn đội đã hoàn thành mục tiêu”, Chanathip nói.

Chanathip hướng tới trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 cùng tuyển Thái Lan. Ảnh: FA Thailand

Chiến thắng trước Việt Nam giúp Thái Lan tiếp tục duy trì thành tích toàn thắng tại bảng B, đồng thời tạo đà thuận lợi khi gần như đội tuyển này chắc chắn bước vào trận đấu cuối cùng. Với Chanathip cùng các đồng đội, màn trình diễn tại Bandung cũng cho thấy họ vẫn là đối thủ đáng chú ý nhất trong cuộc đua đến chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026.