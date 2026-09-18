Đánh bại U23 Philippines 2-0, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

18/09/2026 15:18

foul Hết giờ, U23 Việt Nam giành chiến thắng quan trọng

Sau nhiều pha hãm thành thiếu chuẩn xác, U23 Việt Nam cuối cùng cũng giải quyết được đối thủ trong hiệp 2. Đội giành chiến thắng 2-0 và coi như đặt một chân vào tứ kết.

ảnh: Minh Hưng

18/09/2026 15:15

goal VÀO

86': Không lâu sau khi thoát thua thần kỳ, U23 Việt Nam đã có bàn thứ 2. Ngọc Mỹ và Lê Phát ban bật khéo léo. Lê Phát tung ra cú sút đưa bóng đập khung gỗ nhưng anh kịp có mặt đánh đầu bồi. 2-0 cho U23 Việt Nam.

ảnh: Minh Hưng

18/09/2026 15:12

report Quá may mắn cho U23 Việt Nam

84': Reyes tung ra cú sút căng, bóng đập chân hậu vệ Việt Nam rồi tìm đến vị trí của Rublico. Từ cự ly chỉ vài mét và khung thành gần như bỏ trống nhưng tiền vệ Philippines lại đưa bóng ra ngoài. Cơ hội không thể tốt hơn của U23 Philippines.

18/09/2026 15:06

report Không vào

80': Quang Vinh đón bóng trước rìa vòng cấm. Anh khéo léo xoay người dứt điểm. Bóng đi sát sạt cột dọc.

ảnh: Minh Hưng

18/09/2026 15:02

goal VÀOOO

74': Cuối cùng thì sau nhiều nỗ lực, U23 Việt Nam đã ghi bàn. Đức Anh phất bóng rất hay từ phần sân nhà để Thanh Nhàn thoát xuống. Anh tâng bóng đầy nhạy cảm hạ thủ môn U23 Philippines. 1-0 cho U23 Việt Nam.

ảnh: Minh Hưng

18/09/2026 14:59

report Vẫn chưa được

71': Đức Anh treo bóng từ cánh trái, bên trong Ngọc Mỹ dứt điểm giữa vòng vây của hàng thủ áo xanh. Anh không thể thắng được thủ môn Philippines.

18/09/2026 14:59

report Văn Thuận đang dẫn dắt các đợt tấn công

64': Văn Thuận cầm bóng khá mềm mại. Anh đang phối hợp cùng Minh Phúc và Ngọc Mỹ để tìm cách tiếp cận vòng cấm Philippines.

18/09/2026 14:46

report Sức ép của U23 Việt Nam là rất tốt

57': Xuân Bắc vừa đột nhập vòng cấm, đón đường chọc khe của đồng đội. Tiếc rằng anh chưa thể dứt điểm. Nhưng dù sao thì bài phối hợp này cũng cho thấy sức sống mới nơi hàng công U23 Việt Nam.

18/09/2026 14:40

report Không vào!

53': Thanh Nhàn đi bóng táo bạo trước vòng cấm rồi tung cú sút căng bằng chân trái. Lực bóng là rất căng. Tiếc rằng bóng đi sạt sạt mép ngoài cột dọc.

18/09/2026 14:35

report Quá nguy hiểm

48': Sandro Reyes đi bóng một mạch áp sát vòng cấm rồi tung ra cú đá hướng tới góc hiểm. Rất may là thủ môn Văn Bình đã xuất sắc. U23 Việt Nam đang thiếu đi sự tập trung.

18/09/2026 14:34

foul Hiệp 2 bắt đầu

18/09/2026 14:18

report Hết hiệp 1, một hiệp đấu nhiều tiếc nuối của U23 Việt Nam

Đội đã tạo ra thế trận tốt, uy hiếp liên tục nhưng vẫn chưa chữa được "bệnh" kém duyên. Ít nhất 2 cơ hội đã bị U23 Việt Nam bỏ qua.

18/09/2026 14:14

report U23 Philippines cũng tăng tốc

43': Các pha lên bóng từ biên của U23 Philippines đang là rất tốt, họ đã tạo ra ít nhiều sóng gió lên khung thành U23 Việt Nam.

ảnh: Minh Hưng

18/09/2026 14:10

report U23 Việt Nam tạt bóng liên tục

37': Từ cánh trái hay cánh phải, U23 Việt Nam đang tạt bóng liên tục. Đội tiếp cận cầu môn đối thủ bằng thứ bóng đá là sở trường của Philippines nên đến cuối hiệp 1, đối thủ đang chống đỡ tốt.

ảnh: Minh Hưng

18/09/2026 14:01

report Quá thiếu may mắn

31': Quốc Việt đã có cơ hội quý như vàng khi đồng đội tạt bóng vào như đặt và thủ môn Philippines cũng đã lỡ trớn. Tiếc rằng pha đánh đầu của anh lại đi ra ngoài trong gang tấc.

18/09/2026 13:55

report U23 Việt Nam vẫn chưa chỉn chu ở các pha bóng cuối

25': Các đường triển khai của đội là có ý tưởng nhưng khi tiếp cận sát vòng cấm, đội chưa thể tung ra được những pha xử lý có chất lượng. Quốc Việt hay Phi Hoàng đều đang khiến cơ hội trôi đi khá lãng phí.

ảnh: Minh Hưng

18/09/2026 13:47

report U23 Việt Nam đang tấn công liên tục

19': Trong vài phút qua, các cầu thủ áo trắng liên tục hãm thành. Lý Đức, Quốc Cường rồi Phi Hoàng đã thử vận may nhưng chất lượng các cú đá không cao.

18/09/2026 13:44

report Không vàooo

14': U23 Việt Nam tạo ra pha bóng đầy ấn tượng. Ngọc Mỹ và Thanh Nhàn phối hợp bật tường nhạy cảm để tiền đạo của Ninh Bình dứt điểm hiểm hóc. Nhưng thủ môn Guimaraes đã xuất sắc.

18/09/2026 13:39

report U23 Việt Nam chủ yếu tạt bóng

9': U23 Việt Nam đang tiếp cận trận đấu bằng những pha đưa bóng ra cánh rồi tạt vào. Đến lúc này, chất lượng những đường tạt là chưa cao.

ảnh: Minh Hưng

18/09/2026 13:36

report U23 Việt Nam đang kiểm soát tuyến giữa

5': U23 Việt Nam đang kiểm soát bóng tốt, nhưng đội chưa tạo ra được những pha dàn xếp có ý đồ.

ảnh: Minh Hưng

18/09/2026 13:31

foul Trận đấu bắt đầu

ảnh: Minh Hưng

18/09/2026 13:11

report Người hâm mộ Việt Nam có mặt từ sớm, tất cả đều háo hức cổ vũ đội nhà giành chiến thắng

18/09/2026 13:05

report U23 Việt Nam đạt thành tích khá tốt ở Asiad

Trong 4 lần tham dự Á vận hội gần nhất, đội tuyển trẻ Việt Nam thường có kết quả ấn tượng. Trong đó, 3 lần Việt Nam vượt qua vòng bảng, gồm 1 lần vào bán kết. Tại kỳ đại hội gần nhất, Việt Nam đã không thể vượt qua vòng bảng, và đội phải thay đổi ở lần này.

18/09/2026 12:55

report Philippines đang thất thế hoàn toàn so với Việt Nam

Ở cấp độ U23, Philippines gần như chỉ biết thua Việt Nam trong thời gian qua. 4 lần đối đầu gần nhất, họ không thắng được trận nào, thua 3. Tất cả những gì có được chỉ là một trận hòa 0-0 đều.

18/09/2026 12:20

report Đội hình ra sân của U23 Việt Nam

U23 Việt Nam vừa công bố 11 cái tên đá chính. Ngọc Mỹ, Thanh Nhàn tiếp tục được kỳ vọng trong khi Văn Thuận được cất trên ghế dự bị.

Nhìn lại 90 phút mở màn, điểm sáng lớn nhất của đoàn quân áo đỏ chính là khả năng kiểm soát thế trận và liên tục tạo sóng gió lên khung thành đối phương. Dẫu vậy, sự thiếu sắc bén trong khâu dứt điểm đã khiến đội bóng phải trả giá bằng hai điểm đánh rơi.

Nhận thức rõ bài toán hóc búa này trong bối cảnh quỹ thời gian hồi phục vô cùng gấp gáp, ban huấn luyện đã lập tức siết chặt kỷ luật và chỉnh lại “thước ngắm” cho các chân sút. Bất chấp những cơn mưa kéo dài khiến mặt cỏ trơn trượt làm ảnh hưởng đến chất lượng chuyền bóng, toàn đội vẫn duy trì sự tập trung cao độ, hoàn thành trọn vẹn khối lượng giáo án với quyết tâm cao nhất.

Trước cuộc đối đầu sắp tới, HLV Đinh Hồng Vinh đã yêu cầu các học trò nhanh chóng gạt bỏ cảm giác hụt hẫng để dồn toàn bộ tâm trí cho mục tiêu trước mắt. Sự chủ quan tuyệt đối không được phép xuất hiện, bởi U23 Philippines luôn biết cách gây khó dễ bằng lối chơi giàu thể lực và sự hưng phấn.

Màn so tài trên sân Nagoya City Minato vì thế không đơn thuần là trận derby thu nhỏ của bóng đá Đông Nam Á, mà còn là khúc cua bản lề định đoạt cơ hội đi tiếp của bóng đá Việt Nam tại Á vận hội. Bất kỳ một cú vấp nào lúc này cũng sẽ đẩy đội bóng vào thế ngàn cân treo sợi tóc.

Để giành trọn vẹn điểm số, U23 Việt Nam cần duy trì khả năng kiến tạo cơ hội mạch lạc như trận ra quân, nhưng phải nâng cao tối đa sự lạnh lùng và chính xác ở những tình huống cuối cùng. Khi giữ vững được sự tỉnh táo cùng tính kỷ luật nơi hàng phòng ngự, mục tiêu đánh bại đối thủ láng giềng hoàn toàn nằm trong tầm tay của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh.

Đặng Lai

Hoàng Nguyên