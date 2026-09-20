Đánh bại Toronto FC, St. Louis City chính thức giành vé vào vòng 1/16

📊 Xem thống kê chi tiết trận St. Louis City 3-1 Toronto FC: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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St. Louis City3 - 1Toronto FCKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

St. Louis City tiếp đón Toronto FC.

13'St. Louis City lấn lướt sau tiếng còi khai cuộc

Sau gần 15 phút thi đấu, St. Louis City nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận với tỷ lệ cầm bóng vượt trội 68% - 32% so với Toronto FC. Đội chủ nhà liên tục tạo sức ép bằng 2 quả phạt góc và 2 cú dứt điểm trúng đích, buộc thủ thành đối phương phải có 2 pha cứu thua để giữ tỷ số 0-0.

23'Thẻ vàng đầu tiên cho W. Zimmerman bên phía Toronto FC

Phút 23, trọng tài đã phải rút thẻ vàng cảnh cáo trung vệ W. Zimmerman của Toronto FC sau một tình huống phạm lỗi. Thế trận trên sân CITYPARK đang diễn ra khá chặt chẽ với tỷ số 0-0, khi đội khách nỗ lực ngăn chặn sức ép từ phía St. Louis City.

25'St. Louis City kiểm soát bóng vượt trội

Trôi qua phút 25, St. Louis City đang là đội nắm giữ thế chủ động khi kiểm soát bóng 59% - 41% trước Toronto FC. Đội chủ nhà tạo ra áp lực tương đối liên tục với tỷ lệ dứt điểm 3 - 2 và phạt góc 3 - 0, buộc thủ môn đối phương đã phải có 0 - 2 lần cứu thua.

28'C. Wallem bên phía St. Louis City nhận thẻ vàng

Phút 28, trọng tài đã phải rút thẻ vàng cảnh cáo C. Wallem sau pha phạm lỗi của cầu thủ bên phía St. Louis City. Thế trận trên sân CITYPARK đang diễn ra khá căng thẳng khi tỷ số vẫn là 0-0, dù đội chủ nhà đang chiếm ưu thế kiểm soát bóng.

37'St. Louis City kiểm soát hoàn toàn thế trận

Tiến về cuối hiệp một, St. Louis City duy trì thế trận áp đảo với thời lượng kiểm soát bóng lên tới 66% - 34% so với Toronto FC. Đội chủ nhà liên tục gây sức ép và tạo ra tỷ lệ phạt góc 3 - 0, đồng thời có 2 lần dứt điểm trúng đích khiến thủ môn đối phương phải vất vả cứu thua.

41'C. Holse mở tỷ số cho St. Louis City

Phút 41, C. Holse dứt điểm chính xác đưa St. Louis City vươn lên dẫn trước 1-0 sau đường chuyền thuận lợi của A. Matan. Bàn thắng phản ánh sự áp đảo của đội chủ nhà, và nếu giữ tỷ số này, St. Louis City sẽ chắc suất giành vé vào vòng 1/16.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

46'St. Louis City làm mới hàng công ngay đầu hiệp hai

Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, St. Louis City quyết định làm mới đội hình khi tung S. Becher vào sân thế chỗ cho S. Jeong. Nắm lợi thế dẫn trước 1-0 cùng thế trận áp đảo, ban huấn luyện đội chủ nhà dường như muốn duy trì sức ép nhằm bảo toàn cách biệt.

50'St. Louis City áp đảo thế trận

Bước sang phút 50, St. Louis City vẫn nắm hoàn toàn quyền chủ động với thời lượng cầm bóng lên tới 68% - 32%. Đội chủ nhà liên tục gây sức ép khi áp đảo về số pha dứt điểm trúng đích 3 - 0 cùng tỷ lệ phạt góc 4 - 0, khiến Toronto FC gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm đường tiếp cận khung thành đối phương.

54'T. Totland nhân đôi cách biệt cho St. Louis City

Phút 54, T. Totland tỏa sáng nâng tỷ số lên 2-0 cho St. Louis City trước Toronto FC. Nếu giữ nguyên kết quả này, St. Louis City sẽ nắm chắc tấm vé vào vòng 1/16 với vị trí an toàn trong nhóm đầu bảng.

57'Toronto FC thay đổi nhân sự ở hàng phòng ngự

Phút 57, Toronto FC quyết định đưa N. Gomis vào sân để thế chỗ W. Zimmerman. Trong bối cảnh đã nhận 1 thẻ vàng từ hiệp một và đội nhà đang bị dẫn 0-2, việc rút Zimmerman có thể xem là phương án điều chỉnh cần thiết nhằm làm mới hệ thống phòng ngự.

63'Toronto FC tăng cường nhân sự tìm kiếm bàn gỡ

Phút 63, Toronto FC thực hiện quyền thay đổi người khi Z. Monlouis được tung vào sân thế chỗ D. Etienne. Đang bị dẫn trước 0-2, đội khách buộc phải có những điều chỉnh nhằm tìm kiếm sự khởi sắc trên sân Energizer Park.

63'Toronto FC tăng cường nhân sự tìm bàn gỡ

Phút 63, Toronto FC thực hiện sự thay đổi người nhằm tìm kiếm hy vọng khi J. Osorio được tung vào sân thế chỗ của N. Dorsch. Trong tình thế đang bị dẫn trước 0-2, đội khách buộc phải làm mới đội hình để cải thiện thế trận trên sân Energizer Park.

63'Toronto FC tăng cường hàng công tìm bàn gỡ

Phút 63, Toronto FC thực hiện sự thay đổi nhân sự khi T. Corbeanu được tung vào sân thế chỗ M. Cimermancic. Đang bị dẫn trước 0-2, đội khách buộc phải làm mới đội hình nhằm hy vọng xoay chuyển cục diện trận đấu.

63'St. Louis City hoàn toàn làm chủ trận đấu

Bước sang phút 63, St. Louis City vẫn đang duy trì thế trận áp đảo toàn diện trước Toronto FC khi nắm tới 68% - 32% thời lượng kiểm soát bóng. Đội chủ nhà liên tục dồn ép và tạo ra cách biệt vượt trội về số pha dứt điểm trúng đích 6 - 0, khiến đối thủ gần như không có cơ hội phản kháng.

68'S. Becher gia tăng cách biệt lên 3-0 cho St. Louis City

Phút 68, S. Becher ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 cho St. Louis City. Bàn thắng này tiếp tục phản ánh thế trận áp đảo toàn diện của đội chủ nhà trên sân Energizer Park khi họ hoàn toàn kiểm soát cuộc chơi trước Toronto FC.

73'F. Fall nhận thẻ vàng cảnh cáo

Phút 73, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo F. Fall sau một tình huống phạm lỗi. Dù đang dẫn 3-0 trên sân Energizer Park, St. Louis City vẫn cần duy trì sự tập trung và tránh những pha bóng quyết liệt không cần thiết ở giai đoạn cuối trận.

74'A. Coello nhận thẻ vàng ở phút 74

Phút 74, đến lượt A. Coello bên phía Toronto FC phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Khi đội nhà đang bị dẫn 0-3 và lép vế hoàn toàn trước St. Louis City, những pha vào bóng nóng nảy phản ánh rõ sự bất lực của các cầu thủ khách.

75'Toronto FC tăng cường nhân sự trên hàng công

Phút 75, Toronto FC có sự điều chỉnh nhân sự khi L. Morgan được tung vào sân thế chỗ J. Sargent. Trong thế trận đang bị dẫn 0-3 và lép vế hoàn toàn về thế trận, đội khách hy vọng sự xuất hiện của làn gió mới sẽ giúp họ tìm kiếm bàn thắng danh dự.

75'St. Louis City hoàn toàn áp đảo

Bước sang phút 75, St. Louis City vẫn duy trì thế trận vượt trội hoàn toàn với thời lượng cầm bóng lên tới 65% - 35%. Đội chủ nhà dồn ép nghẹt thở khi tung ra tới 14 - 3 pha dứt điểm, trong đó vượt trội với số lần trúng đích 8 - 0, khiến Toronto FC chỉ biết gồng mình phòng ngự.

78'St. Louis City làm mới nhân sự tuyến giữa

Phút 78, St. Louis City thực hiện quyền thay đổi nhân sự khi D. Polvara được tung vào sân để thế chỗ C. Wallem. Với việc đang dẫn trước 3-0, sự điều chỉnh này có thể nhằm mục đích duy trì sự chắc chắn và tiếp thêm nguồn năng lượng cho khu trung tuyến trong phần còn lại của trận đấu.

79'St. Louis City rút trụ cột nghỉ ngơi

Phút 79, St. Louis City tiến hành điều chỉnh nhân sự khi D. Edelman được tung vào sân để thế chỗ cho A. Matan. Với cách biệt an toàn 3-0 cùng thế trận áp đảo, đội chủ nhà đang chủ động giảm tải cho các vị trí trọng yếu nhằm bảo toàn trọn vẹn kết quả.

85'St. Louis City rút Rafael Navarro nghỉ ngơi

Phút 85, St. Louis City thực hiện quyền thay đổi người khi Rafael Navarro được rút ra nghỉ, nhường chỗ cho D. Downs. Với lợi thế dẫn trước 3-0, đội chủ sân Energizer Park chủ động điều chỉnh nhân sự để giữ sức trong những phút cuối trận.

87'St. Louis City hoàn toàn áp đảo

Bước sang phút 87, St. Louis City vẫn làm chủ hoàn toàn cục diện với thời lượng kiểm soát bóng vượt trội 63% - 37%. Sự áp đảo thể hiện rõ qua thống kê dứt điểm 16 - 4, trong đó đội chủ nhà có tới 8 pha trúng đích còn Toronto FC vẫn chưa một lần đưa bóng đi trúng khung thành đối phương.

90'VAR từ chối bàn thắng của St. Louis City

Phút 90, D. Downs đưa được bóng vào lưới nhưng sau khi tham khảo công nghệ video review (VAR), trọng tài đã quyết định không công nhận bàn thắng cho St. Louis City. Dẫu vậy, đội chủ nhà vẫn đang nắm giữ lợi thế dẫn trước 3-0 rất an toàn khi trận đấu bước vào những phút cuối.

90+2'St. Louis City rút C. Holse ra nghỉ ngơi

Phút 90+2, St. Louis City thực hiện sự thay đổi người khi T. Ostrak vào sân thế chỗ C. Holse. Với lợi thế dẫn trước 3-0 quá an toàn ở những phút bù giờ cuối cùng, đội chủ sân Energizer Park coi như đã nắm chắc chiến thắng để giành vé vào vòng 1/16.

90+7'Toronto FC rút ngắn cách biệt ở phút bù giờ

Phút 90+7', Toronto FC bất ngờ tìm được bàn thắng danh dự để rút ngắn cách biệt xuống 1-3 trước St. Louis City. Dẫu vậy, pha lập công muộn màng này khó có thể xoay chuyển cục diện trận đấu, khi đội chủ nhà vẫn nắm chắc chiến thắng để giành trọn vẹn điểm số quan trọng.

KTKết thúc: St. Louis City 3-1 Toronto FC

Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 1.

Cập nhật lúc 09:38 20/09/2026

St. Louis City đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi sở hữu vị trí thứ 5 cùng 41 điểm trên bảng xếp hạng. Màn tiếp đón Toronto FC diễn ra vào lúc 07:30 ngày 20/09/2026 trên sân vận động CITYPARK là tâm điểm chú ý, nơi đội chủ nhà cần khẳng định tham vọng giữ vững vị thế ở nhóm dẫn đầu.

Phong độ ấn tượng của St. Louis City ở nhóm đầu

Đội chủ nhà bước vào cuộc so tài này với sự tự tin rất lớn nhờ chuỗi trận ổn định. Trong 5 trận gần nhất, St. Louis City sở hữu thành tích bất bại với 3 trận thắng và 2 trận hòa. Khả năng tích lũy điểm số đều đặn giúp họ xây chắc vị trí thứ 5 với 41 điểm hiện có.

Sự cân bằng trong lối chơi cùng điểm tựa thánh địa CITYPARK là bàn đạp để St. Louis City tiếp tục áp đặt lối chơi. Đối đầu với một đối thủ có phong độ thất thường, mục tiêu kiểm soát nhịp độ trận đấu và dồn ép ngay từ đầu sẽ là ưu tiên của ban huấn luyện đội bóng.

Toronto FC và bài toán tìm lại sự ổn định

Ở phía bên kia chiến tuyến, Toronto FC thể hiện diện mạo kém ổn định hơn trong giai đoạn vừa qua. Trong 5 lần ra sân gần nhất, đại diện này giành được 2 trận thắng, 2 trận hòa và phải nhận 1 trận thua. Những cú vấp rải rác khiến họ gặp khó khăn trong việc xây dựng sự tự tin tuyệt đối.

Hành quân đến sân khách trước một đối thủ đang có điểm rơi phong độ tốt, Toronto FC buộc phải tính toán kỹ lưỡng về mặt chiến thuật. Một thế trận phòng ngự chủ động và chờ đợi thời cơ phản công có thể là giải pháp tối ưu nhằm giảm bớt sức ép từ các đợt lên bóng của đội chủ nhà.

Tương quan đối đầu và toan tính chiến thuật

Xét trong lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, St. Louis City là bên được hưởng niềm vui trọn vẹn với 1 trận thắng, trong khi Toronto FC chưa có được điểm số nào. Ưu thế tâm lý từ kết quả đối đầu gần nhất tiếp tục mang lại sự hứng khởi cho các cầu thủ St. Louis City.

Cục diện trận đấu hứa hẹn sẽ diễn ra với thế chủ động thuộc về St. Louis City nhờ sự vượt trội về phong độ và lợi thế sân bãi. Nếu duy trì đúng bản lĩnh của đội bóng đang đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng, St. Louis City hoàn toàn có thể nắm quyền tự quyết thế trận trước một Toronto FC vẫn đang loay hoay tìm kiếm sự ổn định.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)