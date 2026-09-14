Đánh bại Torino 2-0, AS Roma leo lên nhì bảng Serie A, đẩy chủ nhà xuống nhóm dưới

📊 Xem thống kê chi tiết trận Torino 0-2 AS Roma: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-torino-0-2-as-roma-n-pisilli-toa-sang-as-roma-gianh-tron-3-diem-464788.html

Torino0 - 2AS RomaKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Torino tiếp đón AS Roma.

12'Torino chủ động kiểm soát bóng

Sau hơn 10 phút đầu trận, Torino đang nhập cuộc đầy tự tin khi nắm quyền kiểm soát bóng nhỉnh hơn với thời lượng 57% - 43% trước AS Roma. Dù thế trận giằng co thể hiện qua tỷ số phạt góc 1 - 1, đội khách lại chơi có phần quyết liệt hơn để giảm hưng phấn của đối thủ, dẫn đến số lần phạm lỗi là 0 - 3.

24'AS Roma lấn lướt về cơ hội hãm thành

Trải qua nửa đầu hiệp một, dù Torino nhỉnh hơn đôi chút về thời lượng kiểm soát bóng (53% - 47%), thế trận tấn công lại hoàn toàn thuộc về AS Roma. Đội khách liên tục gây sức ép và đã tạo ra tỷ số dứt điểm áp đảo 0 - 4 cùng số phạt góc 1 - 3, trong khi Torino vẫn đang loay hoay tìm kiếm pha dứt điểm đầu tiên của trận đấu.

36'Thế trận giằng co chặt chẽ

Trôi dần về cuối hiệp một ở phút 36, trận đấu vẫn diễn ra rất giằng co với tỷ số 0-0. Dù Torino nhỉnh hơn đôi chút về thời lượng kiểm soát bóng (53% - 47%), AS Roma lại vượt trội ở các tình huống cố định với số phạt góc 1 - 4. Tuy vậy, các pha hãm thành của cả hai đều thiếu độ sắc sảo khi tổng số pha dứt điểm chỉ dừng ở mức 3 - 4 và chưa bên nào tạo ra được khác biệt thực sự.

40'D. Malen phá vỡ thế bế tắc cho AS Roma

Phút 40, D. Malen đã tỏa sáng đúng lúc để ghi bàn mở tỷ số, đưa AS Roma vươn lên dẫn trước 0-1 ngay trên sân của Torino. Bàn thắng quan trọng giúp đội khách cụ thể hóa ưu thế dứt điểm và nếu giữ tỷ số này, họ sẽ tạm vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

46'Torino điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai

Ngay sau giờ nghỉ ở phút 46, Torino quyết định làm mới đội hình khi tung A. Cacciamani vào sân thế chỗ cho R. Belghali. Đội chủ nhà cần một sự thay đổi để tìm kiếm phương án gỡ hòa sau khi để AS Roma dẫn trước 0-1 trong hiệp thi đấu đầu tiên.

46'Torino điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai

Ngay sau giờ nghỉ ở phút 46', Torino quyết định làm mới đội hình khi tung D. Braganca vào sân thay thế cho G. Gineitis. Đội chủ nhà đang nỗ lực tìm kiếm sự đột biến nhằm xoay chuyển tình thế sau khi bị AS Roma dẫn trước 0-1 trong hiệp thi đấu đầu tiên.

50'AS Roma duy trì lợi thế dẫn bàn

Bước sang phút 50, Torino nỗ lực cầm bóng nhỉnh hơn với 55% - 45% để tìm kiếm bàn gỡ, nhưng AS Roma mới là đội tạo ra nhiều pha hãm thành nguy hiểm hơn. Đội khách đang kiểm soát tốt thế trận nhờ sự sắc bén trên hàng công với thống kê dứt điểm vượt trội 3 - 7 và hưởng phạt góc 1 - 4 để bảo toàn khoảng cách dẫn trước 1-0.

57'AS Roma thay người chiến thuật

Phút 57, AS Roma quyết định làm mới đội hình khi tung R. Mora vào sân thế chỗ cho M. Soule. Với lợi thế dẫn trước 0-1, đội khách nhiều khả năng muốn tăng cường thể lực để bảo toàn tỷ số, qua đó tạm giữ vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Serie A.

57'AS Roma làm mới hàng công với S. Castro

Phút 57, AS Roma thực hiện quyền thay đổi nhân sự khi S. Castro được tung vào sân để thế chỗ cho D. Malen. Đội khách đang dẫn trước 0-1 và việc điều chỉnh này có thể nhằm duy trì sức ép trên hàng công để bảo vệ trọn vẹn 3 điểm.

59'Torino điều chỉnh tuyến giữa nhằm tìm bàn gỡ

Phút 59, Torino có sự thay đổi nhân sự khi E. Ilkhan được tung vào sân để thế chỗ cho K. Fitz-Jim. Đội chủ nhà đang phải bám đuổi với tỷ số 0-1 trước AS Roma và rất cần một làn gió mới để cải thiện thế trận tấn công.

61'M. Hermoso nhận thẻ vàng vì lỗi kéo người

Phút 61, hậu vệ M. Hermoso bên phía AS Roma phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống cố tình kéo người. Đội khách đang nỗ lực bảo toàn cách biệt mong manh 0-1, kết quả nếu giữ nguyên sẽ giúp AS Roma tạm vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 9 điểm.

62'AS Roma bảo toàn lợi thế dẫn bàn

Bước qua phút 62, Torino nỗ lực dâng cao với tỷ lệ kiểm soát bóng 57% - 43% nhưng vẫn chưa tìm được đường vào khung thành đối phương. AS Roma thi đấu chặt chẽ để bảo toàn tỷ số 0-1, đồng thời duy trì sự nguy hiểm ở các pha phản công với số pha dứt điểm vượt trội 4 - 8.

64'AS Roma làm mới tuyến giữa với M. Kone

Phút 64, AS Roma quyết định có sự thay đổi nhân sự khi M. Kone được tung vào sân để trám vị trí của B. Cristante. Trong bối cảnh đang dẫn trước 0-1, đội khách cần thêm nguồn năng lượng ở khu trung tuyến nhằm duy trì lợi thế mong manh trên sân của Torino.

64'AS Roma rút Dybala khỏi sân

Phút 64, AS Roma thực hiện quyền thay đổi người khi M. De Roon được tung vào sân để trám chỗ cho P. Dybala. Nước đi này có thể nhằm gia cố tuyến giữa và bảo toàn cách biệt mong manh 0-1 trước áp lực từ phía Torino.

72'N. Pisilli nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 72, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo N. Pisilli bên phía AS Roma sau tình huống cản ngã đối phương trái luật. Đội khách đang phải chơi tập trung và liên tiếp nhận thẻ để bảo toàn lợi thế dẫn 0-1 mong manh.

73'Torino làm mới đội hình ở phút 73

Phút 73, ban huấn luyện Torino quyết định rút N. Fortini ra nghỉ để nhường chỗ cho R. Rodriguez. Đội chủ nhà đang nỗ lực tìm kiếm sự đột biến nhằm xoay chuyển tình thế khi vẫn bị AS Roma dẫn trước 0-1.

74'AS Roma nỗ lực bảo toàn lợi thế mong manh

Bước sang phút 74, Torino chủ động cầm bóng nhỉnh hơn với tỷ lệ 55% - 45% nhằm tìm kiếm bàn gỡ, nhưng AS Roma mới là bên tạo ra nhiều cơ hội bắn phá hơn khi dẫn 6 - 10 về số pha dứt điểm cùng tỷ số phạt góc vượt trội 1 - 6. Đội khách sẵn sàng chơi áp sát quyết liệt để ghìm chân đối thủ, qua đó bảo vệ cách biệt dẫn 0-1 trước sức ép từ đội chủ nhà.

83'Torino tăng cường hàng công với D. Zapata

Phút 83, Torino thực hiện sự thay đổi nhân sự khi tung D. Zapata vào sân thay cho R. Mandragora. Đang bị AS Roma dẫn trước 0-1 ngay trên sân nhà, đội bóng thành Turin buộc phải dồn lực tìm kiếm bàn gỡ trong những phút thi đấu ít ỏi còn lại.

86'AS Roma bảo toàn lợi thế mong manh

Bước sang phút 86, AS Roma vẫn kiên cường bảo vệ cách biệt dẫn 0-1 trước nỗ lực gia tăng áp lực từ Torino. Dù đội chủ nhà nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 54% - 46%, các vị khách mới là bên tạo ra nhiều sóng gió hơn với tổng cộng 6 - 12 pha dứt điểm cùng 1 - 6 quả phạt góc.

88'AS Roma gia cố nhân sự cuối trận

Phút 88, AS Roma có sự điều chỉnh nhân sự khi D. Rensch được tung vào sân thay cho E. Lulli. Đội khách đang nỗ lực bảo toàn cách biệt 0-1 mong manh trong những phút thi đấu chính thức cuối cùng.

90+3'N. Pisilli nhân đôi cách biệt cho AS Roma

Phút 90+3, N. Pisilli đã tỏa sáng với bàn thắng quý giá giúp AS Roma nâng tỷ số lên 0-2. Pha lập công vào những phút bù giờ dường như đã đặt dấu chấm hết cho hy vọng có điểm của chủ nhà Torino, đồng thời giúp AS Roma tạm giữ vững vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng nếu giữ nguyên kết quả này.

KTKết thúc: Torino 0-2 AS Roma

Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 2.

Cập nhật lúc 01:28 15/09/2026

Chuyến hành quân đến sân vận động Stadio Olimpico di Torino vào lúc 23h30 ngày 14/09/2026 mang ý nghĩa then chốt đối với AS Roma. Đội bóng áo bã trầu đang đứng trước cơ hội lớn để tiếp tục bám đuổi ngôi đầu bảng khi sở hữu phong độ ấn tượng cùng vị thế vượt trội so với đội chủ nhà Torino.

AS Roma nắm cơ hội bám đuổi ngôi đầu

AS Roma bước vào màn so tài này với sự tự tin cao độ nhờ mạch trình diễn thuyết phục. Đội khách hiện giữ vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 9 điểm trọn vẹn, tạo nên sức ép trực tiếp lên đội dẫn đầu cuộc đua.

Sự ổn định của AS Roma thể hiện rõ nét qua phong độ thi đấu gần đây. Họ đã toàn thắng cả 3 trận đấu vừa qua, duy trì hiệu quả tối đa trong lối chơi và tinh thần hưng phấn. Chuyến làm khách sắp tới là dịp để AS Roma tích lũy thêm điểm số quan trọng nhằm hiện thực hóa mục tiêu chiếm lĩnh đỉnh bảng.

Torino nỗ lực tìm kiếm sự ổn định trên sân nhà

Trái ngược với đà thăng hoa của đối thủ, Torino đang trải qua giai đoạn khởi đầu không mấy suôn sẻ. Đội chủ sân Stadio Olimpico di Torino hiện xếp ở vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 3 điểm sau những vòng đấu đầu tiên.

Phong độ gần đây của Torino cho thấy sự hụt hơi rõ rệt. Sau khi giành được 1 chiến thắng, đội bóng này đã phải nhận liên tiếp 2 thất bại ở các trận đấu gần nhất. Việc đón tiếp một đối thủ đang có phong độ cao đặt ra bài toán khó cho ban huấn luyện Torino trong việc củng cố hệ thống phòng ngự và tìm lại sự cân bằng.

Cục diện đối đầu cân bằng và toan tính chiến thuật

Dù có sự chênh lệch về vị trí hiện tại, lịch sử chạm trán gần đây giữa hai câu lạc bộ lại chứng kiến sự cạnh tranh khá quyết liệt. Thống kê trong 5 lần đối đầu gần nhất ghi nhận AS Roma chiếm ưu thế nhẹ với 3 chiến thắng, trong khi Torino cũng có cho mình 2 lần ca khúc khải hoàn và hai đội chưa từng chia điểm.

Lợi thế sân nhà Stadio Olimpico di Torino sẽ là điểm tựa tinh thần để Torino nỗ lực ngăn chặn sức ép từ đối thủ. Tuy nhiên, với màn trình diễn toàn thắng và động lực rõ ràng trong cuộc đua đỉnh bảng, AS Roma được đánh giá nắm giữ nhiều cơ hội kiểm soát thế trận để hướng tới một kết quả thuận lợi.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)