Đánh bại PSV Eindhoven 1-0, RB Leipzig giành trọn ba điểm còn đối thủ trắng tay

📊 Xem thống kê chi tiết trận RB Leipzig 1-0 PSV Eindhoven: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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RB Leipzig1 - 0PSV EindhovenKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

RB Leipzig tiếp đón PSV Eindhoven.

12'RB Leipzig chiếm quyền kiểm soát bóng

Sau hơn 10 phút đầu trận, RB Leipzig chủ động áp đặt thế trận với tỷ lệ cầm bóng vượt trội 63% - 37%. Dù vậy, PSV Eindhoven cho thấy sự nguy hiểm trong các pha phản công khi sở hữu số lần dứt điểm trúng đích nhỉnh hơn 1 - 2 (tổng dứt điểm 2 - 2), nhưng đội khách cũng đã 3 lần bị thổi phạt việt vị.

16'VAR xác nhận phạt đền cho PSV Eindhoven

Phút 16, sau khi công nghệ VAR vào cuộc can thiệp, quyết định thổi phạt đền dành cho PSV Eindhoven đã được giữ nguyên sau tình huống liên quan đến Ruben van Bommel. Đây là cơ hội vô cùng thuận lợi để đại diện Hà Lan tìm kiếm lợi thế lớn ngay trên sân khách.

19'Ivan Perisic bỏ lỡ quả phạt đền đáng tiếc

Cơ hội vàng mở tỷ số đã trôi qua ở phút 19 khi Ivan Perišić không thể thực hiện thành công quả đá phạt đền cho PSV Eindhoven. Dù chiếm thế chủ động và kiểm soát bóng nhỉnh hơn trên sân RB Leipzig, đội khách vẫn chưa thể khai thông thế bế tắc và tỷ số tiếp tục là 0-0.

24'PSV nhỉnh hơn về cơ hội dứt điểm

Nửa đầu hiệp một trôi qua với thế trận giằng co khi tỷ lệ cầm bóng khá cân bằng 49% - 51%, song các vị khách PSV Eindhoven đang tỏ ra sắc bén hơn ở khâu hãm thành. Đội bóng Hà Lan nhỉnh hơn về số pha dứt điểm (3 - 4) cũng như trúng đích (1 - 3), đồng thời tạo ra sức ép liên tục với 0 - 4 quả phạt góc trước khung thành chủ nhà.

36'PSV Eindhoven áp đảo về thế trận

Trôi qua hơn nửa hiệp một, PSV Eindhoven đang là đội làm chủ hoàn toàn thế trận khi kiểm soát bóng tới 62% (so với 38% của RB Leipzig). Đội khách liên tục gây sức ép và áp đảo ở các tình huống cố định với số quả phạt góc lên tới 0 - 6, buộc thủ môn chủ nhà phải có 3 pha cứu thua để giữ vững tỷ số 0 - 0.

43'Sergiño Dest nhận thẻ vàng vì phạm lỗi

Phút 43, hậu vệ Sergiño Dest của PSV Eindhoven phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài sau một pha phạm lỗi. Thế trận trên sân Leipzig Red Bull Arena đang diễn ra giằng co khi hai đội vẫn cầm chân nhau với tỷ số 0-0.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

49'RB Leipzig tích cực bắn phá đầu hiệp hai

Đầu hiệp hai, PSV Eindhoven vẫn là đội chủ động cầm bóng với thời lượng 44% - 56%, nhưng RB Leipzig lại tỏ ra sắc bén hơn ở khâu hãm thành. Đội chủ nhà đã tung ra tới 11 - 5 lần dứt điểm (trúng đích 3 - 3), dù vậy thế cân bằng với tỷ số 0-0 vẫn chưa bị phá vỡ.

61'RB Leipzig làm mới hàng công với Tidiam Gomis

Phút 61', RB Leipzig quyết định có sự thay đổi nhân sự khi Tidiam Gomis được tung vào sân thế chỗ Rômulo José Cardoso da Cruz. Trong bối cảnh tỷ số vẫn đang là 0-0 dù đội chủ nhà tung ra tới 16 cú dứt điểm so với 9 của PSV Eindhoven, sự điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ đem lại nét khởi sắc cho mặt trận tấn công.

62'PSV cầm bóng áp đảo nhưng Leipzig bắn phá dồn dập

Bước sang phút 62, thế trận vẫn giằng co quyết liệt với tỷ số 0-0 khi PSV Eindhoven chiếm ưu thế kiểm soát bóng (43% - 57%) và nhỉnh hơn về số phạt góc (4 - 7). Dù vậy, RB Leipzig lại tỏ ra sắc sảo ở các tình huống hãm thành với tổng số pha dứt điểm vượt trội 12 - 8, khiến hàng thủ đội khách phải căng mình chống đỡ.

75'Brajan Gruda khai thông thế bế tắc cho Leipzig

Phút 75, Brajan Gruda tỏa sáng đúng lúc để ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho RB Leipzig. Pha lập công quý giá giúp đội chủ sân Leipzig Red Bull Arena phá vỡ thế giằng co và vươn lên dẫn trước PSV Eindhoven trong hiệp hai.

75'RB Leipzig dồn ép tìm bàn thắng

Bước sang phút 75, RB Leipzig gia tăng áp lực hòng phá vỡ thế bế tắc khi vượt trội hoàn toàn về số pha dứt điểm với 19 - 9 (trúng đích 6 - 5). Dù vậy, PSV Eindhoven vẫn kiểm soát bóng nhỉnh hơn với 54% và giữ vững mành lưới trong thế trận giằng co không bàn thắng.

76'RB Leipzig làm mới tuyến giữa

Phút 76, RB Leipzig thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Rocco Reitz được tung vào sân thế chỗ Brajan Gruda. Ngay sau khi mở tỷ số 1-0, đội chủ nhà nhanh chóng bổ sung nguồn năng lượng mới nhằm duy trì thế trận kiểm soát.

77'PSV Eindhoven điều chỉnh nhân sự sau bàn thua

Phút 77, PSV Eindhoven quyết định làm mới đội hình khi rút Lutsharel Geertruida rời sân để nhường chỗ cho Ryan Flamingo. Động thái thay đổi nhân sự này diễn ra ngay sau khi đại diện Hà Lan bị dẫn 0-1, nhằm tìm kiếm sự khởi sắc cho lối chơi trong những phút còn lại.

77'PSV Eindhoven điều chỉnh nhân sự

Phút 77, PSV Eindhoven tiến hành thay đổi đội hình khi Yarek Gasiorowski được tung vào sân thế chỗ Filip Kostić. Đội khách buộc phải có những tính toán mới nhằm tìm kiếm bàn gỡ sau khi để đối thủ vượt lên dẫn trước 1-0.

81'VAR can thiệp, quyết định với David Raum bị thay đổi

Phút 81, công nghệ VAR một lần nữa vào cuộc tại sân Red Bull Arena và trọng tài đã đưa ra quyết định thay đổi phán quyết ban đầu liên quan đến David Raum của RB Leipzig. Diễn biến căng thẳng ở những phút cuối trận tiếp tục đẩy kịch tính lên cao khi đội chủ nhà đang nỗ lực bảo toàn lợi thế 1-0.

81'Antonio Nusa nhận thẻ vàng vì phạm lỗi

Phút 81, trọng tài đã rút thẻ vàng cảnh cáo Antonio Nusa của RB Leipzig sau một pha phạm lỗi. Đội chủ nhà đang phải căng mình bảo toàn lợi thế dẫn trước 1-0 trong những phút cuối đầy căng thẳng trên sân Leipzig Red Bull Arena.

84'PSV Eindhoven làm mới hàng công muộn màng

Phút 84, PSV Eindhoven quyết định rút Ruben van Bommel rời sân để nhường chỗ cho Ayoni Santos. Đang bị RB Leipzig dẫn trước 1-0 trong thế trận cầm bóng nhỉnh hơn (54%), đại diện Hà Lan dồn toàn lực tìm kiếm bàn gỡ ở những phút cuối.

84'PSV Eindhoven làm mới tuyến giữa ở phút 84

Phút 84, PSV Eindhoven quyết định làm mới nhân sự khi rút Sven Mijnans ra nghỉ và tung Mikkel Bro Hansen vào sân. Trong bối cảnh đang bị dẫn 0-1, đội khách nỗ lực tìm kiếm sự đột biến để thay đổi cục diện trong những phút thi đấu chính thức ít ỏi còn lại.

85'Armando Obispo nhận thẻ vàng ở phút 85

Phút 85, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo trung vệ Armando Obispo của PSV Eindhoven sau một tình huống phạm lỗi nguy hiểm. Đội khách đang phải chịu sức ép lớn khi trận đấu trôi dần về những phút cuối trên sân Leipzig Red Bull Arena.

86'RB Leipzig tăng cường nhân sự tuyến giữa

Phút 86, RB Leipzig thực hiện sự thay đổi người khi Nicolas Seiwald được tung vào sân thế chỗ Ridle Baku. Đội chủ nhà dường như muốn làm mới tuyến giữa nhằm bảo vệ trọn vẹn cách biệt mong manh 1-0 trước sức ép từ PSV Eindhoven.

86'RB Leipzig tăng cường phòng ngự cuối trận

Phút 86, RB Leipzig thực hiện điều chỉnh nhân sự khi rút Ezechiel Banzuzi ra nghỉ và tung Lukas Klostermann vào sân. Khi đang dẫn trước 1-0 ở những phút cuối, động thái này nhiều khả năng nhằm củng cố sự chắc chắn cho hệ thống phòng ngự của đội chủ nhà.

87'RB Leipzig bảo toàn cách biệt mong manh

Bước sang phút 87, dù PSV Eindhoven kiểm soát bóng nhiều hơn với 55% so với 45% của đội chủ nhà, RB Leipzig mới là bên tỏ ra sắc bén hơn hẳn trong các pha phản công. Đội bóng nước Đức đã tung ra tới 19-9 pha dứt điểm (trúng đích 6-5) để liên tục đặt khung thành đối phương vào tình trạng báo động và bảo vệ vững chắc tỷ số 1-0.

KTKết thúc: RB Leipzig 1-0 PSV Eindhoven

Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 03:55 14/10/2026

RB Leipzig đang tìm cách bám sát nhóm dự cúp châu lục, nhưng bảng xếp hạng cho thấy họ còn nhiều việc phải làm: đội chủ nhà đứng hạng 32 với 0 điểm. Cơ hội để thu hẹp khoảng cách đến vào lúc 02:00 ngày 14/10/2026, khi PSV Eindhoven, đội đang xếp hạng 19 với 1 điểm, đến Leipzig Red Bull Arena.

RB Leipzig cần một cú hích để bám sát nhóm đầu

Ở vị trí thứ 32 và chưa có điểm nào, RB Leipzig chịu sức ép rõ rệt trong cuộc đua. Muốn bám sát nhóm dự cúp châu lục, đội bóng cần những kết quả tích cực ngay trên sân nhà.

Phong độ gần đây của đội chủ nhà chưa thực sự ổn định. Trong 5 trận gần nhất, RB Leipzig thắng 2 trận và thua 3 trận. Trận thắng mới nhất là điểm sáng, nhưng đan xen sau đó là những thất bại khiến chuỗi kết quả thiếu liền mạch.

PSV Eindhoven mang theo phong độ tốt

PSV Eindhoven bước vào trận với tâm lý thoải mái hơn. Đội khách thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất, một chuỗi kết quả đáng nể xét trên mặt bằng chung.

Hiện PSV Eindhoven đứng hạng 19 với 1 điểm, hơn RB Leipzig 13 bậc trên bảng xếp hạng. Chênh lệch nhỏ về điểm số nhưng khá lớn về thứ hạng cho thấy cuộc đua ở khu vực này còn rất chặt chẽ.

Điểm then chốt về mặt chiến thuật

Với RB Leipzig, yếu tố quyết định là sự ổn định. Nhìn vào chuỗi thắng, thua đan xen, đội chủ nhà cần duy trì sự tập trung trong cả 90 phút, đặc biệt ở những giai đoạn đối thủ gia tăng sức ép.

PSV Eindhoven có lợi thế về phong độ và sự tự tin. Tuy nhiên, việc đi xa khỏi sân nhà tới một Red Bull Arena đông khán giả luôn là phép thử đáng kể, và đây là yếu tố có thể làm thay đổi nhịp độ trận đấu.

Nhận định

Phong độ đang nghiêng về PSV Eindhoven, trong khi RB Leipzig có lợi thế sân nhà và động lực rất lớn để cải thiện vị thế. Một trận đấu cân bằng, nhiều toan tính được dự báo, khi cả hai đội đều cần điểm số để xác lập vị trí trong cuộc đua phía trên.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)