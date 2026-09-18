Đánh bại Philippines 2-0, U23 Việt Nam rộng cửa vào tứ kết ASIAD 20

Niềm vui chiến thắng của U23 Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Bước vào trận đấu sau khi bị U23 Kuwait cầm hòa ở ngày ra quân, U23 Việt Nam chủ động đẩy cao đội hình, tìm kiếm bàn thắng sớm. Với khả năng tổ chức tốt ở tuyến giữa, đội bóng áo trắng kiểm soát phần lớn thời gian thi đấu, có thời điểm tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 75%, so với 25% của đối thủ.

Tuy nhiên, U23 Philippines chủ động lùi sâu phòng ngự và sử dụng các pha phạm lỗi chiến thuật để hạn chế khả năng phối hợp của U23 Việt Nam.

Trước hàng phòng ngự được tổ chức với số đông cầu thủ của đối phương, các phương án tấn công của U23 Việt Nam chưa đạt hiệu quả. Những pha lên bóng bên cánh trái của Phi Hoàng cùng các cơ hội dành cho Ngọc Mỹ, Quốc Việt và Minh Phúc chưa thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Sau 45 phút, U23 Việt Nam có 7 cú sút, trong khi U23 Philippines chỉ có 1 pha dứt điểm, nhưng tỷ số vẫn là 0-0.

Thi đấu áp đảo nhưng U23 Việt Nam vẫn gặp khó khăn để tiếp cận khung thành đối thủ. (Ảnh: VFF)

Thế trận không thay đổi đáng kể sau giờ nghỉ khi U23 Việt Nam tiếp tục duy trì sức ép. Huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh điều chỉnh nhân sự trên hàng công khi đưa Long Vũ vào thay Phi Hoàng, đồng thời đội bóng áo trắng kết hợp các đường chuyền dài vượt tuyến với những pha phối hợp nhóm ở khu vực trung lộ nhằm kéo giãn hàng phòng ngự của U23 Philippines.

Sự điều chỉnh này giúp U23 Việt Nam tiếp tục duy trì áp lực và đến phút 75, bàn mở tỷ số đã được tạo ra từ một tình huống chuyển trạng thái nhanh. Nhận đường chuyền vượt tuyến của Đức Anh từ phần sân nhà, Thanh Nhàn bứt tốc, vượt qua sự đeo bám của hai hậu vệ Philippines trước khi lốp bóng qua đầu thủ môn Nicholas Guimaraes, đưa U23 Việt Nam vượt lên dẫn trước.

Bàn thua buộc U23 Philippines phải đẩy cao đội hình để tìm bàn gỡ, qua đó để lộ nhiều khoảng trống phía sau hàng phòng ngự. U23 Việt Nam tận dụng điều này để tổ chức các pha phản công. Phút 88, Lê Phát bứt tốc đón đường chuyền của đồng đội rồi tung cú dứt điểm đưa bóng dội xà ngang. Tiền đạo này tiếp tục theo sát tình huống và đánh đầu bồi, nâng tỷ số lên 2-0.

Trong những phút còn lại, U23 Philippines không tạo được cơ hội đáng kể trước sự tập trung của thủ môn Cao Văn Bình và hàng phòng ngự U23 Việt Nam.

Giành 3 điểm sau chiến thắng 2-0, U23 Việt Nam có 4 điểm sau hai lượt trận và tạo lợi thế trong cuộc đua giành quyền vào tứ kết ASIAD 20.

Ở lượt trận cuối cùng, mang ý nghĩa quyết định đối với vị trí dẫn đầu bảng C, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh sẽ gặp U23 Uzbekistan, đội đã thắng U23 Philippines với tỷ số 5-1 ở lượt trận đầu tiên.