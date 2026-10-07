Đánh bại Peru 2-0, Colombia thăng hoa còn đối thủ tiếp tục bế tắc

📊 Xem thống kê chi tiết trận Colombia 2-0 Peru: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Colombia2 - 0PeruKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Colombia tiếp đón Peru.

16'Colombia áp đảo kiểm soát bóng nhưng bế tắc

Sau hơn 15 phút đầu trận, Colombia hoàn toàn làm chủ khu trung tuyến với thời lượng cầm bóng lên tới 68% - 32%. Dù vậy, đội chủ nhà vẫn chưa thể chuyển hóa ưu thế thành cơ hội khi chưa tung ra pha dứt điểm nào, trong khi Peru đã có 0 - 2 lần dứt điểm và sẵn sàng rình rập phản công.

28'Colombia giữ bóng áp đảo nhưng bế tắc

Tiến gần tới phút 28, Colombia kiểm soát bóng vượt trội với tỷ lệ 68% - 32% nhưng vẫn chưa tạo ra được đột biến. Dù cầm bóng ít hơn, Peru mới là bên có những pha hãm thành đáng chú ý khi thống kê dứt điểm đang là 0 - 2 nghiêng về đội khách.

40'Colombia áp đảo kiểm soát bóng nhưng bế tắc

Tiến về những phút cuối hiệp một, Colombia nắm hoàn toàn quyền kiểm soát tuyến giữa với thời lượng cầm bóng áp đảo 68% - 32%. Dẫu vậy, đội bóng áo vàng vẫn thi đấu khá bế tắc khi chưa tung ra được cú dứt điểm nào, trong khi Peru đã có 0 - 2 lần dứt điểm và sẵn sàng rình rập cơ hội phản công.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

46'Colombia điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai

Ngay đầu hiệp hai ở phút 46', Colombia quyết định có sự thay đổi người khi J. Rengifo được tung vào sân thế chỗ Y. Asprilla. Đội bóng áo vàng đang nỗ lực tìm kiếm sự đột biến trên mặt trận tấn công sau quãng thời gian đầu trận chưa thể phá vỡ thế bế tắc 0-0.

51'E. Noriega nhận thẻ vàng đầu hiệp hai

Phút 51, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo E. Noriega bên phía Peru sau pha phạm lỗi. Trong thế trận chịu sức ép lớn khi Colombia kiểm soát bóng áp đảo, các cầu thủ Peru buộc phải chơi quyết liệt để bảo toàn tỷ số 0-0.

53'Peru làm mới hàng công với Lapadula

Phút 53, Peru thực hiện sự thay đổi nhân sự khi G. Lapadula được tung vào sân thế chỗ A. Ugarriza. Đội bóng áo trắng-đỏ kỳ vọng sự điều chỉnh này sẽ mang lại thêm đột biến ở khâu tấn công trong bối cảnh tỷ số vẫn đang hòa 0-0.

53'Colombia áp đảo kiểm soát bóng nhưng bế tắc

Bước sang phút 53, Colombia vượt trội hoàn toàn về thời lượng kiểm soát bóng với 68% - 32% nhưng vẫn chưa tung ra được cú dứt điểm nào (0 - 2). Peru lùi sâu đội hình phòng ngự chặt chẽ và không ngần ngại phạm lỗi (4 - 4) để bẻ gãy các đợt lên bóng của đối phương, khiến tỷ số vẫn giữ ở mức 0-0.

54'Peru điều chỉnh nhân sự ở tuyến giữa

Phút 54, Peru quyết định làm mới đội hình khi rút W. Cartagena ra nghỉ và tung J. Pretell vào sân. Sự thay đổi này có thể nhằm củng cố thế trận trong bối cảnh Peru đang cầm bóng 32% trước Colombia và tỷ số vẫn đang là 0-0.

54'Peru điều chỉnh nhân sự trên hàng công

Phút 54, Peru quyết định làm mới đội hình khi tung A. Carrillo vào sân thế chỗ J. Vidales. Trong bối cảnh trận đấu vẫn đang hòa 0-0, sự thay đổi này có thể giúp Peru tạo thêm sức ép và tìm kiếm bước ngoặt.

57'S. Velasquez mở tỷ số cho Colombia

Phút 57, thế bế tắc trên sân Hard Rock Stadium cuối cùng cũng bị phá vỡ khi S. Velasquez dứt điểm chuẩn xác đưa Colombia vươn lên dẫn trước 1-0. Bàn thắng mở tỷ số đầy quan trọng giúp đại diện áo vàng cụ thể hóa ưu thế kiểm soát bóng vượt trội trước đối thủ Peru.

60'Colombia làm mới tuyến giữa với R. Rios

Phút 60, ĐT Colombia thực hiện sự thay đổi nhân sự khi R. Rios được tung vào sân để thế chỗ cho J. Arias. Ngay sau khi có được bàn mở tỷ số 1-0, đội bóng áo vàng chủ động điều chỉnh tuyến giữa nhằm duy trì thế trận kiểm soát bóng vượt trội.

61'Colombia làm mới hàng công với C. Duran

Phút 61, Colombia tiến hành thay đổi nhân sự khi C. Duran được tung vào sân để thế chỗ cho A. Gomez. Với lợi thế dẫn trước 1-0 sau bàn mở tỷ số ít phút trước, ban huấn luyện Colombia dường như muốn tiếp tục gia tăng sức ép nhằm duy trì thế trận áp đảo.

61'Colombia làm mới hàng công sau bàn mở tỷ số

Phút 61, Colombia tiến hành thay đổi nhân sự khi K. Viveros được tung vào sân thế chỗ L. Suarez. Đang dẫn trước 1-0 và kiểm soát bóng áp đảo tới 68% - 32%, đội bóng áo vàng chủ động làm mới tuyến đầu nhằm duy trì sức ép lên khung thành Peru.

61'Colombia điều chỉnh nhân sự sau bàn mở tỷ số

Phút 61, Colombia tiến hành thay đổi nhân sự khi D. Arcila được tung vào sân để thế chỗ J. E. Solis Romero. Vừa có bàn dẫn trước 1-0, đội bóng áo vàng tiếp tục làm mới đội hình nhằm duy trì thế trận kiểm soát vượt trội.

61'Colombia làm mới tuyến giữa với K. Castano

Phút 61, Colombia thực hiện sự thay đổi nhân sự khi K. Castano được tung vào sân thế chỗ G. Puerta. Đang dẫn trước 1-0 và kiểm soát bóng tới 68%, đội bóng áo vàng chủ động gia cố tuyến giữa nhằm duy trì thế trận áp đảo trước Peru.

63'Peru điều chỉnh nhân sự tuyến giữa

Phút 63, Peru tiến hành thay người khi R. Vilca được tung vào sân thế chỗ Y. Yotun. Đang bị dẫn 1-0 sau bàn thua ở phút 57, đội bóng áo trắng buộc phải làm mới đội hình nhằm tìm kiếm cơ hội gỡ hòa.

63'Peru điều chỉnh nhân sự ở hàng thủ

Phút 63, Peru thực hiện sự thay đổi người khi M. Araujo được tung vào sân thế chỗ R. Garces. Đang bị dẫn trước 0-1, ban huấn luyện Peru buộc phải làm mới đội hình để tìm kiếm sự chắc chắn và cải thiện thế trận.

65'Peru gặp khó khi M. Araujo nhận thẻ đỏ

Khó khăn thêm chồng chất với Peru khi M. Araujo bị truất quyền thi đấu ở phút 65 sau tấm thẻ đỏ trực tiếp. Trong bối cảnh đang bị Colombia dẫn 1-0 và hoàn toàn lép vế về thế trận, việc chỉ còn chơi với 10 người khiến hy vọng lội ngược dòng của Peru trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

67'Colombia áp đảo quyền kiểm soát bóng

Bước sang phút 67, Colombia vẫn làm chủ hoàn toàn khu trung tuyến với tỷ lệ cầm bóng vượt trội 68% - 32% để bảo toàn cách biệt 1-0. Dù vậy, Peru mới là bên tích cực tìm cơ hội hơn với thống kê dứt điểm 0 - 2 nghiêng về đội khách trong hiệp hai.

69'Peru điều chỉnh nhân sự sau tấm thẻ đỏ

Phút 69, Peru thực hiện sự thay đổi người khi M. Zegarra được tung vào sân thế chỗ J. Velez. Trong thế trận đang bị dẫn 1-0 và phải chơi thiếu người sau tấm thẻ đỏ ít phút trước, đây là điều chỉnh cần thiết nhằm ổn định lại đội hình.

69'Peru điều chỉnh nhân sự sau tấm thẻ đỏ

Phút 69, Peru quyết định có sự thay đổi người khi A. Barco được tung vào sân để thế chỗ P. Magallanes. Đang bị dẫn 1-0 và chỉ còn chơi với 10 người sau tấm thẻ đỏ của M. Araujo, ban huấn luyện Peru buộc phải gia cố đội hình nhằm ổn định lại thế trận.

78'Colombia làm mới nhân sự ở phút 78

Phút 78, Colombia có sự thay đổi người khi A. Angulo được tung vào sân để trám vị trí của S. Velasquez. Với lợi thế dẫn trước 1-0 cùng ưu thế chơi hơn người, đội bóng áo vàng đang chủ động điều tiết nhịp độ nhằm bảo toàn tỷ số.

80'Colombia chủ động kiểm soát bóng bảo toàn lợi thế

Bước sang phút 80, Colombia vẫn nắm thế chủ động với tỷ lệ cầm bóng vượt trội 68% - 32% nhằm bảo vệ tỷ số 1-0. Dù vậy, thế trận diễn ra khá giằng co và chặt chẽ khi đội đang dẫn trước chưa có thêm cú dứt điểm nào, trong khi Peru cũng chỉ có 0 - 2 lần dứt điểm và phạm lỗi đang cân bằng ở mức 4 - 4.

90+2'D. Arcila định đoạt trận đấu trong phút bù giờ

Vào phút 90+2', D. Arcila đã tỏa sáng đúng lúc để mang về bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho Colombia. Pha lập công quý giá ở những phút bù giờ cuối trận giúp Colombia nhân đôi cách biệt và cầm chắc chiến thắng trước Peru.

KTKết thúc: Colombia 2-0 Peru

Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.

Cập nhật lúc 08:42 07/10/2026

Peru bước vào cuộc so tài với Colombia trong bối cảnh họ thi đấu chưa tốt khi xa nhà. Chuyến làm khách diễn ra vào lúc 06:45 ngày 07/10/2026 trên sân vận động Hard Rock Stadium hứa hẹn mang đến muôn vàn thử thách cho thầy trò đội khách, đặc biệt khi họ cần chứng minh bản lĩnh trước một đối thủ khó chịu.

Bài toán thi đấu xa nhà và phong độ thất thường của Peru

Vấn đề lớn nhất của Peru trước trận đấu này nằm ở sự ổn định khi phải rời xa tổ ấm. Những màn trình diễn trên sân khách thời gian qua cho thấy họ gặp rất nhiều trở ngại trong việc áp đặt thế trận cũng như duy trì cự ly đội hình trước sức ép từ đối phương.

Thống kê 5 trận đấu gần đây phản ánh rõ nét sự trồi sụt của Peru. Đội bóng này giành được 1 trận thắng, hòa 1 trận và phải nhận tới 3 thất bại. Dù ở lần ra sân gần nhất, họ đã nếm trải cảm giác chiến thắng để ngắt mạch trận ảm đạm, nhưng nhìn tổng thể, việc để thua 3 trong 5 trận vừa qua vẫn là dấu hiệu đáng lo ngại. Khi phải hành quân đến Hard Rock Stadium, điểm yếu tâm lý nơi đất khách có thể tiếp tục bị phơi bày nếu Peru không có những điều chỉnh kịp thời.

Colombia nỗ lực tìm lại nhịp điệu chơi bóng

Ở phía bên kia chiến tuyến, Colombia sở hữu thông số phong độ có phần nhỉnh hơn đối thủ đôi chút dù bản thân họ cũng chưa đạt được trạng thái hoàn hảo. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng này có được 2 chiến thắng, 1 trận hòa và để thua 2 trận.

Đáng chú ý, ngay sau chuỗi trận khởi sắc với 2 chiến thắng liên tiếp, Colombia đã có dấu hiệu chững lại khi hòa 1 trận và thất bại ở lần xuất quân gần nhất. Thất bại mới đây buộc ban huấn luyện Colombia phải rà soát lại các phương án vận hành, từ khả năng kiểm soát khu vực trung tuyến đến việc tận dụng cơ hội ở phần ba cuối sân. Trận đấu trên sân Hard Rock Stadium chính là thời điểm thích hợp để họ tái thiết lập sự tự tin.

Sự giằng co từ thành tích đối đầu gần đây

Dù Peru đang chịu nhiều áp lực khi xa nhà, lịch sử chạm trán gần đây lại cho thấy một bức tranh tương đối cân bằng, thậm chí có phần nghiêng nhẹ về phía họ. Trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội, Peru đã giành được 2 chiến thắng, trong khi hai bên chia điểm với 2 trận hòa và Colombia chỉ có được 1 lần ca khúc khải hoàn.

Những con số này chứng minh Peru không hề e ngại phong cách thi đấu của Colombia. Mỗi khi giáp mặt, Peru thường chủ động chơi chặt chẽ, tận dụng tối đa những khoảnh khắc sơ hở của đối phương để trừng phạt. Việc Colombia chỉ thắng 1 trong 5 lần chạm trán gần nhất cũng là lời cảnh báo đanh thép rằng họ không được phép chủ quan, bất chấp lợi thế tâm lý từ việc đối thủ thi đấu bất ổn trên sân khách.

Cục diện chặt chẽ và điểm tựa sân bãi

Xét về tương quan, cuộc đọ sức tại Hard Rock Stadium nhiều khả năng sẽ diễn ra với thế trận giằng co. Colombia nắm giữ lợi thế nhất định nhờ sự đồng đều hơn về mặt phong độ tổng thể, trong khi Peru sẽ phải nỗ lực rất lớn để vượt qua rào cản tâm lý mỗi khi thi đấu xa nhà.

Với việc cả hai bên đều từng nếm mùi thất bại ở các trận đấu gần đây, sự thận trọng chắc chắn sẽ được đặt lên hàng đầu. Đội bóng nào tận dụng tốt hơn các khoảng trống và hạn chế tối đa sai lầm cá nhân sẽ nắm trong tay cơ hội định đoạt kết quả của màn so tài này.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)