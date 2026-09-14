Đánh bại Parma, Como áp sát top đầu Serie A trong khi đối thủ lận đận nhóm cuối

📊 Xem thống kê chi tiết trận Como 2-1 Parma: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Como2 - 1ParmaKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Como tiếp đón Parma.

12'Parma chơi phản công sắc nét hơn

Sau hơn 10 phút bóng lăn, Como dù chiếm ưu thế kiểm soát với thời lượng cầm bóng 59% - 41% nhưng vẫn chưa tạo ra được đột biến. Ngược lại, Parma thi đấu rình rập đầy khó chịu và đã tung ra số pha dứt điểm vượt trội 0 - 2 (trúng đích 0 - 1), buộc thủ thành đội chủ nhà phải có 1 tình huống cứu thua.

23'J. Ramon mở tỷ số cho Como

Phút 23, đón đường kiến tạo thuận lợi từ N. Paz, J. Ramon dứt điểm chính xác đưa Como vươn lên dẫn trước 1-0. Bàn thắng mở điểm phản ánh đúng thế trận áp đảo khi đội chủ sân Stadio Giuseppe Sinigaglia kiểm soát bóng tới 69% thời gian thi đấu.

24'Como áp đảo hoàn toàn thế trận

Nửa đầu hiệp một chứng kiến sự vượt trội của Como với tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 69% - 31%. Đội chủ nhà liên tục gây sức ép khi vượt trội về số pha dứt điểm (5 - 2) cùng 3 - 0 phạt góc, khiến Parma phải lùi sâu phòng ngự số đông.

36'Como áp đảo toàn diện về thế trận

Bước sang phút 36, Como đang nắm quyền kiểm soát hoàn toàn cục diện trên sân khi giữ bóng tới 72% - 28% trước Parma. Không chỉ làm chủ khu trung tuyến, đội chủ nhà còn áp đảo về số cơ hội tạo ra với tỷ lệ dứt điểm 10 - 2 (trúng đích 3 - 1), liên tục dồn ép đối thủ nhằm gia tăng cách biệt sau khi dẫn 1-0.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

50'Como áp đảo Parma sau giờ nghỉ

Bước sang phút 50, Como tiếp tục làm chủ hoàn toàn thế trận khi nắm giữ tới 65% thời lượng kiểm soát bóng. Đội chủ nhà liên tục gây sức ép và vượt trội về số lần dứt điểm với tỷ lệ 13-4 (trúng đích 3-1), buộc Parma phải lùi sâu phòng ngự và chống đỡ khá vất vả.

55'Como tăng cường tuyến giữa với M. Caqueret

Phút 55, Como thực hiện quyền thay người khi rút M. Baturina ra nghỉ để nhường chỗ cho M. Caqueret. Đội chủ nhà đang dẫn 1-0 và kiểm soát tốt thế trận, việc làm mới tuyến giữa có thể giúp họ duy trì sức ép nhằm bảo toàn lợi thế mong manh.

55'Como làm mới hàng công với J. Rodriguez

Phút 55, Como quyết định làm mới nhân sự khi đưa J. Rodriguez vào sân thế chỗ A. Diao. Đang nắm lợi thế dẫn trước 1-0 cùng quyền kiểm soát bóng vượt trội, đội chủ nhà tiếp tục bổ sung năng lượng trên hàng công nhằm duy trì sức ép trước Parma.

55'Parma điều chỉnh nhân sự ở phút 55

Phút 55, Parma quyết định làm mới đội hình khi M. Frigan được tung vào sân thế chỗ E. B. Toure. Đội khách đang bị dẫn 0-1 và lép vế về mặt thế trận khi chỉ cầm bóng 36%, sự thay đổi này có thể nhằm gia tăng sức ép tìm kiếm bàn gỡ.

62'Como áp đảo toàn diện sau hơn một giờ thi đấu

Bước sang phút 62, Como vẫn làm chủ hoàn toàn cuộc chơi với thời lượng kiểm soát bóng lên tới 66% - 34%. Đội chủ nhà liên tục vây hãm khung thành đối phương khi tung ra tới 16 - 7 cú dứt điểm và áp đảo về số quả phạt góc 8 - 3, khiến Parma gần như chỉ biết căng mình phòng ngự để hạn chế bàn thua.

64'Como làm mới hàng công với A. Douvikas

Phút 64, Como quyết định làm mới hàng công khi rút M. Kean ra nghỉ và tung A. Douvikas vào sân. Đang dẫn 1-0 cùng thế trận áp đảo với 67% thời lượng cầm bóng, đội chủ nhà muốn gia tăng áp lực nhằm tìm kiếm thêm bàn thắng kết liễu trận đấu.

64'Parma làm mới hàng công với D. Romero

Phút 64, Parma có sự điều chỉnh nhân sự khi D. Romero được tung vào sân thế chỗ N. Elphege. Trong bối cảnh đang bị Como dẫn 1-0 và chịu lép vế về thế trận, đội khách cần luồng gió mới để tìm kiếm bàn gỡ.

64'Parma điều chỉnh nhân sự ở tuyến giữa

Phút 64, Parma thực hiện sự thay đổi người khi A. Bernabe được tung vào sân để trám vị trí của V. Sierro. Trong bối cảnh đang bị dẫn 1-0 và chỉ kiểm soát bóng 33%, đội khách buộc phải làm mới đội hình nhằm tìm kiếm cơ hội lật ngược tình thế.

74'Como áp đảo thế trận và kiểm soát bóng

Bước sang phút 74, Como vẫn nắm giữ hoàn toàn quyền chủ động khi duy trì tỷ lệ cầm bóng vượt trội 65% - 35% trước Parma. Đội chủ nhà liên tục gây sức ép với 17 - 10 pha dứt điểm cùng 9 - 4 quả phạt góc để bảo toàn lợi thế mong manh 1-0.

76'M. Caqueret nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 76, tiền vệ M. Caqueret bên phía Como phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống vào bóng thô bạo. Đội chủ nhà vẫn đang tạm dẫn 1-0 và nỗ lực bảo toàn lợi thế mong manh khi trận đấu bước vào những phút căng thẳng.

80'Parma điều chỉnh nhân sự ở tuyến giữa

Phút 80, Parma thực hiện sự thay đổi người khi G. Fabbian được tung vào sân thế chỗ của S. Lontani. Trong bối cảnh đang bị Como dẫn 1-0 và chỉ kiểm soát bóng 36%, đội khách rất cần làn gió mới để tìm kiếm bàn gỡ trong những phút thi đấu ít ỏi còn lại.

80'Parma điều chỉnh nhân sự ở phút 80

Phút 80, Parma quyết định làm mới hàng công khi tung P. Almqvist vào sân thay thế cho S. Britschgi. Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ hòa trong bối cảnh vẫn bị Como dẫn 1-0 khi thời gian trận đấu trôi về những phút cuối.

80'Como rút N. Paz để làm mới đội hình

Phút 80, Como quyết định có sự thay đổi nhân sự khi S. Ricci được tung vào sân thế chỗ cho N. Paz. Đội chủ nhà đang nỗ lực bảo toàn lợi thế dẫn trước 1-0 trong bối cảnh Parma cố gắng tìm kiếm cơ hội ở những phút cuối trận.

80'Como làm mới tuyến giữa ở phút 80

Phút 80, Como quyết định rút L. Da Cunha ra nghỉ để nhường chỗ cho L. Milla. Đội chủ nhà đang bảo toàn lợi thế dẫn 1-0 và nếu giữ nguyên tỷ số này, Como tạm vươn lên vị trí thứ 6 với 7 điểm dù bảng đấu vẫn chưa chốt suất đi tiếp.

83'Kaiki lập công nhân đôi cách biệt cho Como

Phút 83, Kaiki tỏa sáng mang về bàn thắng quý giá giúp Como dẫn trước 2-0. Pha lập công xuất hiện trong bối cảnh đội chủ nhà lấn lướt hoàn toàn về thế trận, giúp Como tiến rất gần tới chiến thắng trọn vẹn trên sân nhà.

88'Como áp đảo toàn diện ở những phút cuối

Tiến gần tới hồi còi mãn cuộc ở phút 88, Como hoàn toàn làm chủ cuộc chơi với cách biệt dẫn trước 2-0. Đội chủ nhà áp đảo về quyền kiểm soát bóng khi giữ tới 65% - 35% và liên tục bắn phá với 25 - 11 lần dứt điểm (trúng đích 6 - 3), không cho Parma có cơ hội tạo nên bất ngờ.

90+2'D. Romero nhen nhóm hy vọng cho Parma

Phút 90+2, D. Romero dứt điểm chuẩn xác sau đường kiến tạo của P. Almqvist để rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Parma. Bàn thắng muộn màng mang lại chút hy vọng có điểm cho đội khách trong những phút bù giờ ít ỏi còn lại.

KTKết thúc: Como 2-1 Parma

Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 01:24 15/09/2026

Cuộc so tài giữa Como và Parma diễn ra lúc 23h30 ngày 14/09/2026 trên sân vận động Stadio Giuseppe Sinigaglia đang thu hút sự chú ý lớn. Đội chủ nhà Como bước vào vòng đấu này với tư thế của một ứng viên đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, trong khi Parma phải nỗ lực tìm kiếm kết quả tích cực để cải thiện tình cảnh ở nhóm cuối bảng xếp hạng.

Bối cảnh và cuộc đua ở nhóm dẫn đầu

Como đang tạo dựng một vị thế rất vững vàng sau những vòng đấu đã qua. Với 7 điểm có được, đội bóng chủ sân Giuseppe Sinigaglia hiện đứng ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng, duy trì khoảng cách rất sít sao với các đội bóng trong nhóm dự cúp châu lục. Sự tự tin cùng tính kỷ luật đang giúp Como từng bước khẳng định tham vọng cạnh tranh sòng phẳng ở nửa trên bảng tổng sắp.

Trái ngược hoàn toàn với tinh thần phấn chấn của đối thủ, Parma đang trải qua giai đoạn khởi đầu đầy trắc trở. Đội khách hiện đứng ở vị trí thứ 17 với vỏn vẹn 1 điểm. Sự chênh lệch tới 11 bậc và 6 điểm giữa hai đội phản ánh rõ nét sự khác biệt về quỹ đạo phát triển lẫn sự ổn định trong giai đoạn đầu mùa giải.

Tương phản về phong độ thi đấu

Phong độ gần đây của hai câu lạc bộ tiếp tục khắc họa sự tương phản rõ rệt. Trong 3 trận đấu gần nhất, Como thể hiện sự chắc chắn khi giữ thành tích bất bại với 2 trận thắng và 1 trận hòa. Khả năng tích lũy điểm số đều đặn giúp đoàn quân của đội chủ nhà duy trì được nhịp điệu thi đấu ổn định và tâm lý hưng phấn.

Ở bên kia chiến tuyến, Parma lại chưa tìm thấy công thức để giành lấy trọn vẹn điểm số. Trong 3 trận ra sân gần nhất, đội bóng này chỉ có được 1 trận hòa và phải nhận tới 2 trận thua. Sự chệch choạc trong việc duy trì áp lực cũng như sự thiếu hiệu quả ở những thời khắc then chốt khiến Parma liên tục đánh mất những điểm số quan trọng.

Cán cân đối đầu nghiêng về Como

Không chỉ vượt trội về phong độ và vị trí bảng xếp hạng, lịch sử đối đầu gần đây cũng đang ủng hộ hoàn toàn đội chủ nhà. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Como áp đảo khi giành 2 chiến thắng và hòa 3 trận, trong khi Parma không có nổi một lần được hưởng niềm vui trọn vẹn.

Điểm tựa từ thành tích đối đầu bất bại cùng lợi thế sân nhà Stadio Giuseppe Sinigaglia đem lại ưu thế tâm lý đáng kể cho Como. Trong khi đó, Parma chịu sức ép phải thay đổi cách tiếp cận nếu muốn phá vỡ chuỗi trận không thắng trước đối thủ khó chịu này.

Nhận định thế trận trên sân Giuseppe Sinigaglia

Dựa trên phong độ ổn định và mục tiêu bảo vệ vị trí trong nhóm cạnh tranh cúp châu lục, Como nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát nhịp độ ngay từ những phút đầu. Lối chơi gắn kết cùng sự tự tin cao độ cho phép đội chủ nhà linh hoạt áp đặt thế trận, từ việc kiểm soát bóng khu trung tuyến đến các pha chuyển trạng thái sắc nét.

Với Parma, việc phải thi đấu trên sân khách trước một đối thủ đang vào phom buộc họ phải ưu tiên sự an toàn nơi hậu phương. Dù vậy, trước một Como đang hừng hực khí thế bám đuổi các vị trí phía trên, Parma sẽ đối diện thử thách vô cùng lớn trong mục tiêu tìm kiếm điểm số rời Giuseppe Sinigaglia.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)