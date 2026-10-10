Đánh bại Parma 3-0, Inter bám đuổi ngôi đầu còn đối thủ chìm ở nhóm dưới

📊 Xem thống kê chi tiết trận Inter 3-0 Parma: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Inter3 - 0ParmaKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Inter tiếp đón Parma.

13'Petar Sučić mở tỷ số sớm cho Inter

Phút 13, Petar Sučić tỏa sáng giúp Inter vươn lên dẫn trước 1-0 trước Parma. Bàn thắng sớm ngay tại Giuseppe Meazza mang lại lợi thế lớn cho đội chủ nhà trong cuộc đua ở nhóm đầu bảng xếp hạng.

13'Thế trận giằng co trong những phút đầu

Sau 13 phút thi đấu, trận đấu diễn ra với thế trận khá cân bằng khi Parma nhỉnh hơn đôi chút về thời lượng kiểm soát bóng (52% so với 48% của Inter). Cả hai bên đều đã có những pha hãm thành đáng chú ý với tổng số cú dứt điểm là 3 - 2, nhưng sự tập trung của hàng thủ đôi bên khiến tỷ số vẫn giữ ở mức 0 - 0.

15'VAR vào cuộc xác nhận phạt đền cho Inter

Phút 15, sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài chính đã quyết định công nhận quả phạt đền dành cho Inter sau tình huống liên quan đến Pio Esposito. Cơ hội lớn mở ra cho đội chủ nhà gia tăng cách biệt khi họ đang dẫn trước 1-0 trên sân San Siro.

18'Hakan Çalhanoğlu sút phạt đền nhân đôi cách biệt

Phút 18, Hakan Çalhanoğlu thực hiện thành công quả phạt đền để nâng tỷ số lên 2-0 cho Inter. Bàn thắng thứ hai đến rất nhanh giúp đội chủ nhà tạo ra lợi thế vô cùng an toàn trước Parma ngay trong hiệp một.

25'Inter lấn lướt và duy trì thế dẫn bàn

Sau 25 phút bóng lăn, Inter đang kiểm soát tốt thế trận với lợi thế dẫn 2-0 trước Parma. Đội chủ nhà nhỉnh hơn về thời lượng giữ bóng (53% - 47%) và áp đảo rõ rệt ở khâu tấn công khi tung ra số pha dứt điểm vượt trội 6 - 2 (trúng đích 4 - 1).

31'Marcus Thuram nâng tỷ số lên 3-0 cho Inter

Phút 31, đón đường kiến tạo từ Henrikh Mkhitaryan, Marcus Thuram dứt điểm chuẩn xác nâng tỷ số lên 3-0 cho Inter. Đội chủ nhà thể hiện sức mạnh vượt trội ngay trong hiệp một và hoàn toàn kiểm soát thế trận trước Parma.

37'Inter duy trì sự vượt trội

Dù tỷ lệ cầm bóng khá cân bằng ở mức 52% - 48%, Inter vẫn hoàn toàn làm chủ cuộc chơi nhờ sự sắc bén trên hàng công. Đội chủ nhà áp đảo về số pha dứt điểm với 7 - 3 (trúng đích 5 - 1), khiến Parma gần như không có cơ hội tạo nên bất ngờ sau khi đã nhận 3 bàn thua.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 3 - 0.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

49'Inter áp đảo với cách biệt an toàn

Bước sang phút 49, Inter tiếp tục làm chủ hoàn toàn thế trận khi dẫn trước 3-0. Đội chủ nhà vượt trội về thời lượng kiểm soát bóng (56% - 44%) lẫn khả năng hãm thành với 8 - 4 pha dứt điểm, trong đó có tới 5 - 1 lần bóng đi trúng đích, khiến đối thủ gần như không có cơ hội tạo nên bất ngờ.

61'Inter đưa Bonny vào sân làm mới hàng công

Phút 61, Inter thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Ange-Yoan Bonny được tung vào sân thế chỗ Pio Esposito. Với lợi thế dẫn trước 3-0 cùng thế trận áp đảo, ban huấn luyện đội chủ sân San Siro chủ động làm mới lực lượng để duy trì sức ép trước Parma.

61'Lautaro Martínez vào sân thay Marcus Thuram

Phút 61, Inter có sự thay đổi trên hàng công khi Lautaro Martínez được tung vào sân thế chỗ cho Marcus Thuram. Nắm lợi thế dẫn trước 3-0 cùng thế trận áp đảo, đội chủ nhà có điều kiện làm mới tuyến đầu nhằm duy trì sức ép lên khung thành Parma.

61'Inter rút Calhanoglu ra nghỉ dưỡng sức

Phút 61, Inter thực hiện sự thay đổi người ở tuyến giữa khi Aleksandar Stankovic được tung vào sân thế chỗ cho Hakan Çalhanoğlu. Dẫn trước an toàn 3-0, đội chủ nhà bắt đầu chủ động xoay tua lực lượng nhằm bảo toàn thể lực và duy trì thế trận áp đảo.

61'Parma điều chỉnh nhân sự trên hàng công

Phút 61, Parma quyết định làm mới đội hình khi José David Romero được tung vào sân thế chỗ Nesta Elphege. Đội khách nỗ lực tìm kiếm sự đột biến nhằm cải thiện thế trận sau khi để đối thủ dẫn trước 3-0 từ hiệp một.

61'Inter kiểm soát tốt thế trận

Bước qua phút 61, Inter tiếp tục làm chủ hoàn toàn cục diện trên sân với tỷ lệ cầm bóng 56% - 44% cùng lợi thế dẫn 3-0. Đội bóng áo sọc xanh-đen duy trì sức ép lớn khi vượt trội về số pha dứt điểm 11 - 5, trong đó có tới 6 - 1 lần trúng đích khiến hàng thủ Parma phải căng mình chống đỡ.

62'Parma điều chỉnh nhân sự khi bị dẫn ba bàn

Phút 62, Parma tiến hành thay người khi Simone Lontani được tung vào sân để trám chỗ cho Giovanni Fabbian. Đang để Inter dẫn trước 3-0, đội khách buộc phải làm mới đội hình với hy vọng tìm kiếm bàn rút ngắn cách biệt.

62'Parma điều chỉnh nhân sự ở tuyến giữa

Phút 62, Parma quyết định làm mới đội hình khi Adrián Bernabé García được tung vào sân thế chỗ Vincent Sierro. Trong bối cảnh đang bị dẫn 0-3, sự thay đổi này có thể nhằm cải thiện khả năng kiểm soát bóng và tìm kiếm bàn gỡ cho đội khách.

73'Inter rút Dimarco nghỉ ngơi ở phút 73

Phút 73, Inter tiến hành điều chỉnh nhân sự khi Luis Henrique được tung vào sân thay thế Federico Dimarco. Với lợi thế dẫn trước 3-0 cùng thế trận áp đảo, đội chủ nhà bắt đầu tính toán giữ sức cho các trụ cột bên hành lang cánh.

73'Inter đưa Djed Spence vào sân

Phút 73, Inter tiến hành điều chỉnh nhân sự khi rút Andy Diouf ra nghỉ để nhường chỗ cho Djed Spence. Với cách biệt dẫn trước 3-0 cùng thế trận áp đảo, đội chủ nhà đang chủ động tính toán để bảo toàn lợi thế trong phần còn lại của trận đấu.

74'Inter áp đảo hoàn toàn thế trận

Bước sang phút 74, Inter tiếp tục làm chủ hoàn toàn cục diện với 60% thời lượng kiểm soát bóng và tạo ra thế trận một chiều. Đội chủ nhà áp đảo về số cơ hội khi tung ra 13 - 6 pha dứt điểm, trong đó có tới 6 - 1 lần bóng đi trúng đích để duy trì vững chắc cách biệt 3-0.

78'Parma điều chỉnh nhân sự ở những phút cuối

Phút 78, Parma thực hiện sự thay đổi người khi Sascha Britschgi được tung vào sân để thay thế Franco Carboni. Trong bối cảnh đang bị Inter dẫn trước 3-0 và lép vế về thế trận, đội khách dường như muốn làm mới đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ danh dự trong khoảng thời gian còn lại.

84'Parma làm mới hàng công trong những phút cuối

Phút 84, Parma tiến hành thay đổi nhân sự khi Matija Frigan được tung vào sân thế chỗ El Bilal Toure. Trong bối cảnh đang bị Inter dẫn trước 3-0, sự xuất hiện của Frigan có thể là nỗ lực muộn màng của đội khách nhằm tìm kiếm bàn thắng danh dự.

87'Inter áp đảo hoàn toàn thế trận

Tiến về những phút cuối, Inter hoàn toàn làm chủ cục diện với tỷ lệ cầm bóng 60% - 40% và dẫn trước 3-0. Đội chủ nhà liên tục dồn ép đối thủ khi tung ra tổng cộng 17 - 8 pha dứt điểm, trong đó vượt trội với 6 - 1 cú sút trúng đích khiến Parma chỉ biết chịu trận.

KTKết thúc: Inter 3-0 Parma

Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 0.

Cập nhật lúc 00:54 11/10/2026

Trận chạm trán giữa Inter và Parma diễn ra vào lúc 23h00 ngày 10/10/2026 trên sân vận động San Siro/Giuseppe Meazza mở ra cơ hội rõ rệt để đội chủ nhà tiếp tục bám đuổi ngôi đầu. Với vị thế hiện tại trên bảng xếp hạng cùng chuỗi kết quả thuyết phục, nửa xanh đen thành Milan có đầy đủ điểm tựa để hướng tới một kết quả trọn vẹn.

Phong độ thăng hoa củng cố mục tiêu của Inter

Đội chủ nhà bước vào vòng đấu này với tư cách là ứng viên sáng giá trong cuộc đua top đầu khi đang vững vàng ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 13 điểm. Khoảng cách này tạo động lực lớn để Inter duy trì sự tập trung tối đa nhằm không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội bứt phá nào.

Sự ổn định của Inter được thể hiện rõ nét qua kết quả thi đấu gần đây. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng này đã giành tới 4 chiến thắng và chỉ chấp nhận chia điểm đúng 1 trận. Khả năng tích lũy điểm số tối đa cùng tính liên tục trong lối chơi giúp đoàn quân áo sọc xanh đen giữ vững thế chủ động trong từng vòng đấu.

Parma chật vật ở nhóm dưới bảng xếp hạng

Trái ngược hoàn toàn với sự hưng phấn của đối thủ, Parma đang trải qua giai đoạn khó khăn khi rơi xuống vị trí thứ 15 với chỉ 4 điểm sau các lượt trận đã qua. Áp lực ở nhóm dưới khiến chuyến hành quân tới sân San Siro trở thành thử thách vô cùng nặng nề.

Thống kê 5 trận gần nhất cho thấy phong độ bất ổn của đội khách khi họ để thua 3 trận, hòa 1 trận và chỉ có được vỏn vẹn 1 chiến thắng. Sự thiếu chắc chắn trong khâu phòng ngự lẫn sự kém sắc sảo ở tuyến trên đang cản trở Parma bứt lên khỏi nhóm nửa dưới.

Thế áp đảo từ lịch sử đối đầu tại San Siro

Cán cân đối đầu trong quá khứ tiếp tục nghiêng hẳn về phía đội chủ nhà. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất giữa hai câu lạc bộ, Inter chiếm ưu thế tuyệt đối với 4 trận thắng, hòa 1 trận và hoàn toàn không để thua trận nào trước Parma.

Yếu tố địa lợi tại San Siro/Giuseppe Meazza kết hợp cùng phong độ vượt trội biến trận đấu lúc 23h00 ngày 10/10/2026 thành cơ hội chiến lược cho Inter. Nếu tiếp tục duy trì bản lĩnh trước một Parma đang sa sút, đội bóng chủ sân San Siro sẽ nắm chắc thời cơ để phả hơi nóng trực tiếp lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)