Đánh bại Minnesota United FC 3-1, Seattle Sounders cùng đối thủ giành vé vào vòng 1/16

📊 Xem thống kê chi tiết trận Seattle Sounders 3-1 Minnesota United FC: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Seattle Sounders3 - 1Minnesota United FCKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Seattle Sounders tiếp đón Minnesota United FC.

13'Minnesota United FC tạo nhiều sóng gió hơn

Sau gần 15 phút đầu tiên, Seattle Sounders nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 55% - 45%, nhưng Minnesota United FC mới là đội tiếp cận khung thành hiệu quả hơn. Đội khách đã tung ra số cú dứt điểm 0 - 2 và áp đảo ở chỉ số phạt góc 0 - 3, dù cả hai bên vẫn chưa có pha dứt điểm trúng đích nào.

16'Jordan Morris mở tỷ số cho Seattle Sounders

Phút 16, Jordan Morris đưa Seattle Sounders vươn lên dẫn trước 1-0 trước Minnesota United FC ngay tại Lumen Field. Bàn thắng mở điểm sớm mang lại lợi thế lớn cho đội chủ nhà trong nỗ lực bảo toàn vị trí tại giải đấu.

25'Seattle Sounders nắm giữ hoàn toàn thế trận

Sau 25 phút thi đấu, Seattle Sounders đang làm chủ trận đấu với quyền kiểm soát bóng áp đảo 64% - 36% và dẫn trước 1-0. Dù Minnesota United FC rất nỗ lực tìm kiếm cơ hội từ các pha bóng cố định khi có phạt góc 0 - 4, các tình huống dứt điểm 2 - 2 lại cho thấy sự vượt trội về độ sắc bén của đội chủ nhà với trúng đích 2 - 0.

28'Jefferson Abel Díaz Beleño nhận thẻ vàng

Phút 28, trọng tài đã phải rút thẻ vàng cảnh cáo Jefferson Abel Díaz Beleño sau pha phạm lỗi. Trong bối cảnh đang bị dẫn 1-0 trên sân Lumen Field, Minnesota United FC gặp thêm nhiều áp lực khi quyền kiểm soát bóng vẫn nghiêng hẳn về phía đội chủ nhà.

35'Hassani Dotson nhân đôi cách biệt cho Seattle Sounders

Phút 35, Hassani Dotson lập công giúp Seattle Sounders nới rộng cách biệt lên 2-0 trước Minnesota United FC. Sự hiệu quả tuyệt đối trên hàng công đang giúp đội chủ sân Lumen Field hoàn toàn làm chủ thế trận.

38'Seattle Sounders áp đảo toàn diện

Tiến về những phút cuối hiệp một, Seattle Sounders hoàn toàn làm chủ cuộc chơi với thời lượng kiểm soát bóng áp đảo 67% - 33%. Không chỉ dẫn 2-0 về mặt tỷ số, đội chủ nhà còn áp đảo ở số lần dứt điểm với 6 - 2, trong đó có 5 cú sút trúng đích so với con số 0 tròn trĩnh của Minnesota United FC.

45'Minnesota United FC điều chỉnh nhân sự cuối hiệp một

Ở phút 45, Minnesota United FC quyết định thực hiện quyền thay người khi tung Bongokuhle Hlongwane vào sân thế chỗ Kyle Duncan. Trong bối cảnh đang bị Seattle Sounders dẫn trước 2-0 và chưa có nổi cú dứt điểm trúng đích nào, đội khách buộc phải làm mới đội hình nhằm tìm kiếm hy vọng đổi vận.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

50'Seattle Sounders nắm chắc quyền kiểm soát

Bước sang phút 50, Seattle Sounders vẫn đang làm chủ hoàn toàn thế trận khi dẫn 2-0 và áp đảo về thời lượng cầm bóng với tỷ lệ 67% - 33%. Dù Minnesota United FC rất nỗ lực đáp trả bằng số pha dứt điểm nhỉnh hơn là 6 - 8, sự khác biệt lớn lại nằm ở độ chuẩn xác khi đội chủ nhà có trúng đích 5 - 0 để duy trì cách biệt an toàn.

57'Anthony Markanich rút ngắn cách biệt 1-2 cho Minnesota

Phút 57, Anthony Markanich chớp thời cơ lập công giúp Minnesota United FC rút ngắn cách biệt xuống 1-2. Bàn thắng quan trọng này thắp lại hy vọng có điểm cho đội khách ngay tại Lumen Field.

58'Owen Gene nhận thẻ vàng vì phạm lỗi

Phút 58, Owen Gene của Minnesota United FC phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Trận đấu trên sân Lumen Field đang nóng lên rõ rệt khi đội khách vừa rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút 57 và lập tức có pha vào bóng quyết liệt.

59'Seattle Sounders tăng cường nhân sự trên hàng công

Phút 59, Seattle Sounders tiến hành điều chỉnh nhân sự khi Paul Arriola được tung vào sân thế chỗ Daniel Musovski. Đội chủ nhà cần thêm sự tươi mới trong lối chơi để bảo toàn lợi thế dẫn trước 2-1 khi đối thủ vừa rút ngắn cách biệt.

59'Seattle Sounders điều chỉnh nhân sự ở tuyến giữa

Phút 59, Seattle Sounders thực hiện sự thay đổi người khi Sebastian Gomez được tung vào sân để thế chỗ cho Caden Clark. Đội chủ nhà cần làm mới đội hình nhằm bảo vệ lợi thế dẫn trước 2-1 sau khi để đối phương vừa rút ngắn cách biệt.

62'Seattle Sounders nắm thế chủ động

Bước qua phút 62, Seattle Sounders vẫn kiểm soát tốt thế trận với thời lượng cầm bóng lên tới 64% - 36% và duy trì lợi thế dẫn bàn 2-1. Dù Minnesota United FC nỗ lực dứt điểm nhiều hơn (8 - 11), độ chuẩn xác lại thuộc về đội chủ nhà khi họ áp đảo về số cú sút trúng đích (6 - 1) và khiến đối phương phải có tới 4 pha cứu thua.

71'Hassani Dotson nhận thẻ vàng cảnh cáo

Phút 71, trọng tài đã phải rút thẻ vàng cảnh cáo Hassani Dotson bên phía Seattle Sounders sau một tình huống phạm lỗi. Khi cách biệt đang là 2-1 mong manh, đội chủ nhà đang phải căng mình phòng ngự trước sức ép từ đối thủ.

74'Seattle Sounders nắm thế chủ động

Bước sang phút 74, Seattle Sounders vẫn duy trì quyền kiểm soát vượt trội với thời lượng cầm bóng 62% - 38%. Dù Minnesota United nỗ lực tìm bàn gỡ và nhỉnh hơn về tổng số pha dứt điểm (9 - 12), đội chủ nhà lại sắc bén hơn hẳn khi đạt số lần trúng đích áp đảo 7 - 1, buộc thủ thành đối phương phải có tới 0 - 5 lần cứu thua để không thủng lưới thêm.

78'Minnesota United FC điều chỉnh nhân sự tìm bàn gỡ

Phút 78, Minnesota United FC quyết định tung Mauricio González Carabalí vào sân thế chỗ cho Marcus Caldeira. Đội khách đang nỗ lực làm mới mặt trận tấn công nhằm tìm kiếm bàn san bằng cách biệt khi tỷ số vẫn đang là 2-1 nghiêng về phía Seattle Sounders.

83'Paul Arriola gia tăng cách biệt lên 3-1

Phút 83, đón đường kiến tạo từ Albert Rusnák, Paul Arriola dứt điểm chuẩn xác nâng tỷ số lên 3-1 cho Seattle Sounders. Bàn thắng này giúp đội chủ sân Lumen Field tái lập cách biệt hai bàn và nắm lợi thế cực lớn trong những phút cuối trận.

84'Minnesota United FC điều chỉnh hàng công ở phút 84

Phút 84, Minnesota United FC quyết định đưa Maurice Malone vào sân thay thế cho Kelvin Yeboah. Vừa phải nhận bàn thua nâng tỷ số lên 3-1 chỉ một phút trước đó, đội khách buộc phải làm mới hàng công nhằm tìm kiếm cơ hội rút ngắn cách biệt trong những phút thi đấu ít ỏi còn lại.

84'Minnesota United FC tăng cường hàng công

Phút 84, Minnesota United FC quyết định làm mới tuyến đầu khi rút Tomás Chancalay ra nghỉ và tung Aziel Jackson vào sân. Đội khách đang bị dẫn 1-3 và nỗ lực tìm kiếm thêm bàn thắng trong những phút thi đấu ít ỏi còn lại.

84'Seattle Sounders điều chỉnh nhân sự cuối trận

Phút 84, Seattle Sounders thực hiện sự thay đổi người khi Yeimar Gomez được tung vào sân để thế chỗ Albert Rusnák. Đội chủ nhà chủ động làm mới đội hình nhằm củng cố lợi thế dẫn bàn trong những phút thi đấu chính thức còn lại.

84'Seattle Sounders điều chỉnh nhân sự cuối trận

Phút 84, Seattle Sounders tiến hành thay người khi Kalani Kossa-Rienzi được tung vào sân để thế chỗ Nouhou Tolo. Đội chủ nhà đưa ra sự điều chỉnh nhằm làm mới đội hình và củng cố thế trận sau khi vừa nâng tỷ số lên 3-1.

86'Stuar Hawkins nhận thẻ vàng ở phút 86

Phút 86, cầu thủ stuar hawkins bên phía Seattle Sounders phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một pha phạm lỗi. Dù đội nhà đang dẫn trước 3-1 và kiểm soát thế trận trên sân Lumen Field, pha bóng quyết liệt ở những phút cuối cho thấy quyết tâm bảo toàn tỷ số của đại diện Seattle Sounders.

86'Seattle Sounders nắm chắc lợi thế

Bước sang phút 86, Seattle Sounders vẫn duy trì quyền kiểm soát bóng 58% - 42% và bảo vệ vững chắc cách biệt hai bàn. Dù đôi bên có số pha dứt điểm ngang nhau là 12 - 12, sự vượt trội về độ sắc bén thuộc về đội chủ nhà với số cú sút trúng đích lên tới 8 - 1.

90'Seattle Sounders rút Morris nghỉ ngơi

Phút 90, Seattle Sounders tiến hành thay đổi nhân sự khi Snyder Brunell được tung vào sân thế chỗ Jordan Morris. Với cách biệt dẫn trước 3-1 khi thời gian thi đấu chính thức đã cạn kiệt, đội chủ nhà đang tiến rất gần đến chiến thắng trọn vẹn trên sân Lumen Field.

KTKết thúc: Seattle Sounders 3-1 Minnesota United FC

Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 1.

Cập nhật lúc 09:34 27/09/2026

Cuộc so tài giữa Seattle Sounders và Minnesota United FC diễn ra lúc 07:30 ngày 27/09/2026 trên sân vận động Lumen Field đang thu hút sự chú ý khi đội khách rơi vào giai đoạn khó khăn. Mục tiêu bức thiết nhất của Minnesota United FC lúc này là chặn đứng chuỗi kết quả sa sút, trong khi đội chủ nhà cũng hướng tới việc bảo vệ lợi thế về mặt điểm số trên bảng xếp hạng.

Minnesota United FC đối diện áp lực cắt đứt chuỗi trận sa sút

Đội khách đang trải qua chuỗi phong độ đáng báo động trong thời gian gần đây. Cụ thể, trong 5 trận đấu gần nhất, Minnesota United FC chỉ giành được vỏn vẹn 1 trận hòa và phải nhận tới 4 thất bại. Sự sa sút liên tiếp này khiến họ chững lại trên bảng xếp hạng, hiện đứng ở vị trí thứ 14 với 29 điểm.

Hàng loạt kết quả bất lợi khiến áp lực đè nặng lên các cầu thủ Minnesota United FC trước chuyến hành quân xa nhà. Để không bị các đối thủ phía trên nới rộng cách biệt, họ buộc phải siết lại kỷ luật và tìm cách ngắt mạch thất bại ngay tại Lumen Field.

Sự ổn định và bản lĩnh sân nhà của Seattle Sounders

Bên kia chiến tuyến, Seattle Sounders thể hiện bộ mặt tương đối khó chịu. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng này giữ thành tích bất bại với 1 chiến thắng và 4 trận hòa. Dù chia điểm khá nhiều, việc liên tục tích lũy điểm số giúp Seattle Sounders duy trì vị trí thứ 10 với 32 điểm.

Lợi thế sân nhà Lumen Field tiếp tục là điểm tựa lớn đối với Seattle Sounders. Việc giữ được sự chặt chẽ trong lối chơi và tránh thất bại giúp đội bóng áo xanh luôn duy trì thế chủ động khi tiếp đón các đối thủ đang gặp trục trặc về tâm lý như Minnesota United FC.

Cục diện giằng co từ thành tích đối đầu cân bằng

Xét về lịch sử chạm trán, sự cân bằng là nét đặc trưng nổi bật giữa hai câu lạc bộ. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Seattle Sounders có 1 chiến thắng, hai đội hòa nhau 3 lần và Minnesota United FC giành 1 chiến thắng. Số trận hòa chiếm ưu thế phản ánh tính chất giằng co, thận trọng mỗi khi hai bên chạm trán nhau.

Khoảng cách hiện tại giữa hai đội trên bảng xếp hạng chỉ là 3 điểm (32 so với 29). Một kết quả thuận lợi sẽ giúp Seattle Sounders củng cố vị trí, trong khi Minnesota United FC đang khát khao điểm số hơn bao giờ hết để nhanh chóng trở lại quỹ đạo ổn định.

Nhận định xu hướng trận đấu

Với tương quan phong độ trái ngược, Seattle Sounders rõ ràng có nền tảng tâm lý vững vàng hơn nhờ chuỗi trận bất bại vừa qua. Lối chơi thực dụng và khả năng kiểm soát thế trận của đội chủ nhà sẽ tạo ra bài toán nan giải cho hàng công của đội khách.

Trong khi đó, Minnesota United FC chắc chắn sẽ ưu tiên mặt trận phòng ngự nhằm tìm kiếm một kết quả an toàn để ngắt đà rơi tự do. Sự thận trọng từ phía đội khách có thể khiến trận đấu diễn ra chặt chẽ với thế trận giằng co kéo dài.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)