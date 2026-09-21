Đánh bại Marseille 1-2, Paris Saint Germain đẩy kình địch lún sâu ở nhóm cầm đèn đỏ

📊 Xem thống kê chi tiết trận Marseille 1-2 Paris Saint Germain: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Marseille1 - 2Paris Saint GermainKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Marseille tiếp đón Paris Saint Germain.

12'PSG nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng

Sau hơn 10 phút bóng lăn, trận đấu diễn ra khá thận trọng khi tỷ số vẫn là 0-0. Paris Saint Germain nhỉnh hơn đôi chút về quyền kiểm soát với tỷ lệ cầm bóng 47% - 53%, đồng thời tạo ra pha dứt điểm duy nhất cho đến lúc này (0 - 1) nhưng bóng chưa đi trúng đích.

24'PSG áp đảo thế trận nhưng chưa có bàn mở tỷ số

Trôi qua nửa đầu hiệp một, Paris Saint Germain đang hoàn toàn làm chủ cuộc chơi với thời lượng kiểm soát bóng lên tới 61% so với 39% của Marseille. Đội khách liên tục gây sức ép và tung ra 0 - 5 pha dứt điểm (trúng đích 0 - 1), trong khi đội chủ nhà vẫn đang gồng mình phòng ngự và chưa có nổi một lần uy hiếp khung thành đối phương.

30'Marseille sớm điều chỉnh nhân sự ở tuyến giữa

Phút 30, Marseille thực hiện quyền thay người đầu tiên khi Angel Gomes được tung vào sân để thế chỗ cho Igor Paixão. Đội chủ nhà đang phải chịu sức ép lớn khi chỉ kiểm soát bóng 38% và đối mặt với 5 pha dứt điểm từ phía Paris Saint Germain trong thế trận hòa 0-0.

32'Timothy Weah nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 32, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Timothy Weah sau một tình huống phạm lỗi. Marseille đang chịu sức ép lớn khi chỉ cầm bóng 37% - 63% trước Paris Saint Germain trong thế trận hòa 0-0.

36'Paris Saint Germain kiểm soát thế trận

Trôi qua hơn nửa hiệp một, Paris Saint Germain áp đảo về thời lượng kiểm soát bóng với tỷ lệ 64% so với 36% của đội chủ nhà. Dù cầm bóng vượt trội và nhỉnh hơn về số pha dứt điểm (1 - 5), các chân sút đội khách vẫn chưa thể khai thông thế bế tắc khi hai bên đều mới có đúng 1 lần sút trúng đích.

39'Nuno Mendes nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 39, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Nuno Mendes của Paris Saint Germain sau một pha vào bóng phạm lỗi. Sức nóng trên sân Orange Vélodrome ngày càng gia tăng khi hai đội liên tiếp có các pha tranh chấp quyết liệt trong bối cảnh tỷ số vẫn đang là 0-0.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

49'PSG áp đảo nhưng chưa có bàn thắng

Bước sang phút 49, Paris Saint Germain tiếp tục nắm quyền kiểm soát với tỷ lệ cầm bóng 41% - 59% và liên tục bắn phá khung thành đối phương. Đội khách vượt trội hoàn toàn về số pha dứt điểm (3 - 14), buộc thủ môn Marseille phải có 3 pha cứu thua để giữ vững tỷ số 0-0.

59'Ferrán Torres vào sân tìm kiếm đột biến

Phút 59, ban huấn luyện Paris Saint Germain quyết định tăng cường sức ép tấn công khi tung Ferrán Torres vào sân thế chỗ Khvicha Kvaratskhelia. Đội khách đang áp đảo về số lần dứt điểm (4 - 18) nhưng vẫn chưa thể tìm được bàn thắng phá vỡ thế bế tắc trong bối cảnh tỷ số đang là 0-0.

61'Paris Saint Germain dồn ép tìm bàn thắng

Bước sang phút 61, trận đấu vẫn giữ tỷ số 0-0 nhưng thế trận hoàn toàn nghiêng về Paris Saint Germain. Đội khách nắm 56% quyền kiểm soát bóng và tạo ra áp lực nghẹt thở với tỷ lệ dứt điểm áp đảo 4-18 (trúng đích 1-4), liên tục đặt hàng thủ Marseille vào tình trạng báo động cao độ.

63'Marseille làm mới hàng công với Keyliane Abdallah

Phút 63, Marseille thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Amine Harit rời sân nhường chỗ cho Keyliane Abdallah. Đội chủ nhà đang nỗ lực tìm kiếm đột biến trong bối cảnh tỷ số vẫn là 0-0 và họ phải chịu sức ép lớn trước các đợt bắn phá từ phía đối phương.

65'PSG làm mới tuyến giữa với Maghnes Akliouche

Phút 65, Paris Saint Germain thực hiện sự điều chỉnh nhân sự khi Maghnes Akliouche được tung vào sân để thế chỗ Fabián Ruiz. Ban huấn luyện đội khách kỳ vọng sự thay đổi này sẽ mang lại làn gió mới cho lối chơi trong bối cảnh trận đấu diễn ra đầy căng thẳng.

66'Ferrán Torres mở tỷ số cho Paris Saint Germain

Phút 66, Ferrán Torres tỏa sáng ghi bàn mở tỷ số cho Paris Saint Germain, phá vỡ thế bế tắc trên sân Orange Vélodrome. Pha lập công giúp đội khách vươn lên dẫn trước 0-1, cụ thể hóa sức ép áp đảo khi sở hữu tới 21 cú dứt điểm so với 5 lần của Marseille.

72'Angel Gomes gỡ hòa 1-1 cho Marseille

Phút 72, đón đường kiến tạo chuẩn xác từ Amine Gouiri, Angel Gomes lập công san bằng tỷ số 1-1 cho Marseille ngay tại thánh địa Orange Vélodrome. Bàn thắng giải tỏa sức ép lớn cho đội chủ nhà sau khi bị đối phương dẫn trước ít phút.

73'PSG áp đảo nhưng chưa thể vượt lên

Bước sang phút 73, Paris Saint Germain tiếp tục gia tăng sức ép với thời lượng kiểm soát bóng nhỉnh hơn (56% so với 44%). Đội khách vượt trội hoàn toàn về số pha hãm thành khi tung ra tới 23 cú dứt điểm so với 7 của Marseille, song sự xuất sắc của hàng thủ đối phương khiến tỷ số vẫn đang giằng co ở mức 1-1.

74'Marcos Aoás Corrêa tái lập thế dẫn bàn cho Paris Saint Germain

Chỉ 2 phút sau khi bị gỡ hòa, Paris Saint Germain lập tức có câu trả lời ở phút 74 khi Marcos Aoás Corrêa lập công nâng tỷ số lên 1-2. Đội khách đang tạo ra sức ép vượt trội với 25 pha dứt điểm so với 9 của Marseille và xứng đáng một lần nữa vượt lên dẫn trước.

77'Timothy Weah nhận thẻ đỏ rời sân

Phút 77, khó khăn chồng chất với Marseille khi Timothy Weah phải nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân sau khi đã dính thẻ vàng từ hiệp một. Đang bị Paris Saint Germain dẫn 1-2, việc chơi thiếu người khiến hy vọng lội ngược dòng của đội chủ sân Orange Vélodrome càng trở nên mong manh.

79'Mika Godts vào sân thay Ousmane Dembélé

Phút 79, Paris Saint Germain quyết định làm mới hàng công khi tung Mika Godts vào sân thế chỗ Ousmane Dembélé. Đang dẫn 1-2 và nắm lợi thế hơn người, đội khách có thể muốn duy trì sức ép để bảo toàn thế trận tới hết trận.

79'Lucas Beraldo vào sân gia cố hàng thủ cho PSG

Phút 79', Paris Saint Germain tiến hành thay đổi nhân sự khi Lucas Beraldo được tung vào sân thế chỗ Désiré Doue. Với lợi thế dẫn 1-2 cùng việc đối thủ Marseille vừa nhận thẻ đỏ, đội khách có thể hướng tới việc củng cố sự chắc chắn nơi hậu phương để bảo toàn chiến thắng.

81'Keyliane Abdallah nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 81, đến lượt Keyliane Abdallah bên phía Marseille phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Đội chủ nhà đang trải qua những phút cuối vô cùng căng thẳng khi vừa phải chơi thiếu người, vừa bị đối thủ dẫn trước 1-2.

84'Marseille làm mới đội hình ở những phút cuối

Phút 84, Marseille quyết định làm mới nhân sự khi rút Himad Abdelli ra nghỉ để nhường chỗ cho Kelyann Bezahaf. Đội chủ nhà nỗ lực tìm kiếm giải pháp tạo đột biến trong bối cảnh đang bị Paris Saint Germain dẫn trước 1-2 và phải chơi thiếu người.

84'Marseille làm mới hàng công ở những phút cuối

Phút 84, Marseille thực hiện sự thay đổi nhân sự trên hàng công khi Faris Moumbagna được tung vào sân thế chỗ Neal Maupay. Đang bị dẫn 1-2 và còn phải chơi thiếu người sau tấm thẻ đỏ trước đó, đội chủ nhà nỗ lực tìm kiếm giải pháp tạo đột biến trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại.

84'Marseille làm mới cánh với Ulisses Garcia

Phút 84', Marseille thực hiện quyền thay đổi nhân sự khi Ulisses Garcia được tung vào sân thay thế Emerson Palmieri. Trong tình thế đang bị Paris Saint Germain dẫn trước 1-2 và phải thi đấu thiếu người trên sân Orange Vélodrome, ban huấn luyện đội chủ nhà buộc phải làm mới hành lang biên nhằm duy trì sự vững chắc cho tuyến dưới.

85'Paris Saint Germain duy trì sức ép lớn

Bước sang phút 85, Paris Saint Germain vẫn nắm quyền chủ động với tỷ lệ cầm bóng 41% - 59% và tiếp tục dồn ép đối thủ. Sức tấn công vượt trội của đội khách thể hiện rõ qua tổng số cú dứt điểm áp đảo 9 - 28 (trúng đích 4 - 10), buộc Marseille phải căng mình chống đỡ dù thời gian thi đấu chính thức không còn nhiều.

90'Angel Gomes nhận thẻ vàng ở phút 90

Phút 90, đến lượt Angel Gomes phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi nhằm ngăn cản đối phương. Trong thế thiếu người và đang bị dẫn 1-2, Marseille dường như không còn giữ được sự bình tĩnh ở những phút cuối trận.

KTKết thúc: Marseille 1-2 Paris Saint Germain

Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.

Cập nhật lúc 03:44 21/09/2026

Paris Saint Germain đang hướng đến mục tiêu bám sát nhóm dự cúp châu lục khi bước vào chuyến làm khách đầy thử thách trước Marseille vào lúc 01:45 ngày 21/09/2026 trên sân vận động Orange Vélodrome. Cuộc đối đầu này mang ý nghĩa quan trọng đối với toan tính đường dài của cả hai câu lạc bộ, nơi từng điểm số đều có thể tạo ra những xáo trộn đáng kể trên bảng xếp hạng.

Tình thế trên bảng xếp hạng và áp lực điểm số

Trước thềm cuộc so tài, Paris Saint Germain đang đứng ở vị trí thứ 10 với 5 điểm tích lũy. Mục tiêu trọng tâm của đội bóng thủ đô là kiên trì tích lũy điểm số nhằm giữ vững vị thế trong cuộc đua bám sát nhóm dự cúp châu lục. Tuy nhiên, khoảng cách hiện tại chưa thực sự an toàn và họ bắt buộc phải tìm kiếm kết quả tích cực để duy trì đà thăng tiến.

Ở chiều ngược lại, đội chủ nhà Marseille đang tạm thời xếp ở vị trí thứ 16 với vỏn vẹn 3 điểm. Cách biệt giữa hai đội trước giờ bóng lăn chỉ là 2 điểm. Điều này đồng nghĩa với việc kết quả trên sân Orange Vélodrome sẽ tác động trực tiếp tới vị trí của đôi bên, tạo nên sức ép lớn cho cả hai băng ghế chỉ đạo trong việc tính toán thế trận.

Phân tích phong độ thực tế của hai câu lạc bộ

Nhìn vào chuỗi 4 trận gần nhất, Marseille thể hiện sự thiếu ổn định rõ rệt. Đội bóng thành phố cảng đã phải nhận 3 trận thua liên tiếp trước khi tìm lại cảm giác chiến thắng ở trận đấu gần đây nhất. Mặc dù thắng lợi vừa qua giúp Marseille xốc lại tinh thần, sự mong manh trong lối chơi vẫn là vấn đề mà ban huấn luyện của họ phải nhanh chóng khắc phục nếu không muốn đánh mất thế chủ động trên sân nhà.

Trong khi đó, Paris Saint Germain cũng trải qua giai đoạn thi đấu chưa thực sự bùng nổ theo kỳ vọng. Trong 4 trận gần nhất, đại diện thủ đô giành được 1 chiến thắng, để thua 1 trận và trải qua 2 trận hòa liên tiếp ở những lần ra sân gần đây. Hai trận chia điểm gần nhất phản ánh rõ sự thận trọng cũng như hạn chế trong việc chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng định đoạt trận đấu, buộc họ phải có những điều chỉnh sắc bén hơn về mặt chiến thuật.

Lợi thế đối đầu và dự báo diễn biến chiến thuật

Lịch sử chạm trán gần đây đang nghiêng về phía đội khách. Cụ thể, trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội, Paris Saint Germain chiếm ưu thế khi giành tới 3 chiến thắng, hòa 1 trận và chỉ để thua Marseille đúng 1 lần. Những kết quả trong quá khứ mang lại sự tự tin đáng kể cho các cầu thủ Paris Saint Germain, bất chấp sức ép lớn từ các khán đài Orange Vélodrome.

Về mặt triển khai lối chơi, Marseille nhiều khả năng sẽ tận dụng tối đa điểm tựa sân nhà để chủ động kiểm soát nhịp độ, hạn chế tối đa các khoảng trống cho tuyến trên của đối thủ. Ngược lại, Paris Saint Germain với mục tiêu kiên định bám sát nhóm dự cúp châu lục chắc chắn sẽ ưu tiên sự chắc chắn nơi hậu tuyến trước khi tung ra các miếng đánh phản công sắc sảo. Cán cân trận đấu hứa hẹn sẽ diễn ra vô cùng giằng co và cục diện có thể chỉ được định đoạt bởi khoảnh khắc lóe sáng của các cá nhân.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)