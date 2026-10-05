Đánh bại Liechtenstein, Gibraltar nối dài mạch trận ấn tượng

📊 Xem thống kê chi tiết trận Liechtenstein 0-2 Gibraltar: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Liechtenstein0 - 2GibraltarKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Liechtenstein tiếp đón Gibraltar.

11'F. Luque-Notaro nhận thẻ vàng cảnh cáo

Trận đấu sớm nóng lên ở phút 11 khi F. Luque-Notaro bên phía Liechtenstein phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Cả hai đội vẫn đang thi đấu giằng co với tỷ số hòa 0-0.

13'D. Borge bên phía Gibraltar nhận thẻ vàng

Phút 13, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo D. Borge bên phía Gibraltar sau tình huống phạm lỗi. Trận đấu đang diễn ra khá căng thẳng ngay từ những phút đầu khi cả hai đội đều đã phải nhận thẻ phạt dù tỷ số vẫn là 0-0.

17'Thế trận giằng co cân bằng

Sau hơn 15 phút thi đấu, trận đấu vẫn diễn ra với thế trận giằng co khi tỷ lệ kiểm soát bóng chia đều 50% - 50% cho cả hai đội. Liechtenstein đang chủ động tranh chấp quyết liệt hơn với 3 - 1 lần phạm lỗi, trong khi Gibraltar nhỉnh hơn đôi chút ở các tình huống cố định với số quả phạt góc là 0 - 1.

20'B. Lopes mở tỷ số cho Gibraltar

Phút 20, B. Lopes tận dụng chuẩn xác đường chuyền của L. Mason để ghi bàn đưa Gibraltar vươn lên dẫn trước 0-1. Pha lập công quý giá giúp đội khách vượt lên phá vỡ thế bế tắc trong thế trận giằng co.

25'M. Goppel nhận thẻ vàng thứ hai cho Liechtenstein

Phút 25, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo M. Goppel sau pha phạm lỗi bên phía Liechtenstein. Đội chủ nhà tiếp tục rơi vào thế khó khi vừa để đối thủ dẫn trước 0-1, vừa phải nhận tới hai tấm thẻ phạt từ sớm.

29'Gibraltar bảo toàn lợi thế dẫn bàn

Tiến gần tới mốc phút 29, thế trận diễn ra khá giằng co khi tỷ lệ cầm bóng chia đều 50% - 50% cho cả đôi bên. Với lợi thế dẫn trước 0-1, Gibraltar thi đấu chặt chẽ và nhỉnh hơn đôi chút về cơ hội cố định với phạt góc 0 - 1, trong khi Liechtenstein buộc phải phạm lỗi nhiều hơn (phạm lỗi 3 - 1) để ngăn chặn các đợt lên bóng của đối phương.

34'J. Weissenhofer nhận thẻ vàng cảnh cáo

Phút 34, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo J. Weissenhofer bên phía Liechtenstein sau một tình huống phạm lỗi. Đội chủ nhà đang gặp rất nhiều khó khăn khi vừa bị dẫn 0-1, vừa liên tiếp phải nhận các án phạt từ trọng tài.

41'Gibraltar bảo toàn lợi thế dẫn bàn

Tiến về những phút cuối hiệp một, Gibraltar vẫn đang duy trì lợi thế dẫn trước 0-1. Thế trận diễn ra khá giằng co khi thời lượng kiểm soát bóng được chia đều 50% - 50%, trong khi Liechtenstein buộc phải phạm lỗi tới 6 - 2 lần nhằm ngăn chặn các đợt lên bóng của đối phương.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

46'Liechtenstein làm mới đội hình sau giờ nghỉ

Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Liechtenstein quyết định làm mới nhân sự khi rút A. Hasler ra nghỉ để nhường chỗ cho S. Schlegel. Đội bóng đang nỗ lực tìm kiếm sự đột biến nhằm cải thiện thế trận sau khi bị dẫn trước.

46'Liechtenstein làm mới đội hình đầu hiệp hai

Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Liechtenstein quyết định thực hiện sự thay đổi nhân sự khi K. Kindle được tung vào sân thế chỗ J. Hofer. Động thái này nhằm giúp đội bóng tìm kiếm giải pháp cải thiện lối chơi sau khi để đối thủ dẫn trước 0-1 trong hiệp đấu đầu tiên.

46'Liechtenstein thay người ngay đầu hiệp hai

Ngay sau giờ nghỉ ở phút 46', Liechtenstein quyết định làm mới đội hình khi tung J. Ospelt vào sân thế chỗ B. Buchel. Động thái điều chỉnh nhân sự diễn ra trong bối cảnh đội bóng đang phải nỗ lực tìm kiếm sự khởi sắc.

46'Liechtenstein làm mới đội hình sau giờ nghỉ

Ngay đầu hiệp hai ở phút 46', Liechtenstein quyết định có sự thay đổi nhân sự khi A. Netzer được tung vào sân thế chỗ cho L. Kranz. Đội chủ nhà cần những làn gió mới để cải thiện thế trận sau khi bị dẫn trước 0-1 trong hiệp đấu đầu tiên.

46'Liechtenstein làm mới hàng công ngay đầu hiệp hai

Ngay sau giờ nghỉ ở phút 46, Liechtenstein quyết định có sự thay đổi nhân sự khi B. Poitner được tung vào sân thế chỗ F. Luque-Notaro. Đội chủ nhà đang nỗ lực tìm kiếm sự đột biến để xoay chuyển cục diện sau khi để đối thủ dẫn trước 0-1 trong hiệp thi đấu đầu tiên.

46'Liechtenstein thay người ngay đầu hiệp hai

Ngay sau giờ nghỉ ở phút 46', ban huấn luyện Liechtenstein quyết định làm mới đội hình khi tung F. Saglam vào sân thay thế cho A. Lo Russo. Đội chủ nhà cần tạo ra sự đột biến để tìm kiếm cơ hội lật ngược tình thế sau khi bị dẫn trước trong hiệp một.

46'Gibraltar điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai

Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Gibraltar thực hiện sự thay đổi người khi N. Pozo được tung vào sân thế chỗ G. Torrilla. Đội khách đang tạm dẫn 0-1 và toan tính làm mới đội hình để duy trì lợi thế trước Liechtenstein.

54'Gibraltar bảo toàn lợi thế dẫn bàn

Bước sang phút 54, trận đấu diễn ra ở thế giằng co khi tỷ lệ cầm bóng đang cân bằng 50% - 50%. Dù vậy, Gibraltar vẫn là bên nắm thế chủ động và nhỉnh hơn về số quả phạt góc (0 - 2), trong khi Liechtenstein phải phạm lỗi nhiều hơn (8 - 6) để ngăn chặn đối thủ và tìm đường lật ngược tình thế 0-1.

55'Thêm thẻ phạt cho Liechtenstein

Phút 55, trọng tài đã phải rút thẻ vàng cảnh cáo đối với S. Schlegel bên phía Liechtenstein sau một tình huống phạm lỗi. Đây đã là chiếc thẻ phạt thứ tư mà đội chủ nhà phải nhận từ đầu trận trong bối cảnh họ vẫn đang nỗ lực bám đuổi tỷ số.

57'D. Borge nhân đôi cách biệt cho Gibraltar

Phút 57, D. Borge tỏa sáng với pha lập công chuẩn xác, nâng tỷ số lên 0-2 cho Gibraltar. Bàn thắng này giúp đội khách nắm lợi thế cực lớn và tạo ra cách biệt an toàn trước Liechtenstein.

63'K. Ronan nhận thẻ vàng ở phút 63

Phút 63, trọng tài đã rút thẻ vàng cảnh cáo K. Ronan bên phía Gibraltar sau một tình huống phạm lỗi. Dù đang dẫn trước đối thủ với tỷ số 0-2, đội khách vẫn cần giữ cái đầu lạnh để tránh những án phạt không đáng có trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

66'Gibraltar nắm chắc lợi thế hai bàn

Bước sang phút 66, Gibraltar vẫn đang duy trì cách biệt an toàn dẫn trước 0-2 dù thời lượng kiểm soát bóng giữa hai đội là hoàn toàn cân bằng với tỷ lệ 50% - 50%. Đội chủ nhà Liechtenstein nỗ lực đẩy cao tìm bàn gỡ nhưng chưa thể tạo ra sức ép cụ thể khi tỷ số phạt góc vẫn đang là 0 - 2 nghiêng về phía đội khách, đồng thời trận đấu liên tục bị xé vụn bởi những pha va chạm với số lần phạm lỗi lên tới 13 - 9.

68'Gibraltar điều chỉnh nhân sự ở tuyến giữa

Phút 68, Gibraltar thực hiện sự thay đổi người khi C. Richards được tung vào sân để thế chỗ cho L. Mason. Đang dẫn trước 0-2, đội khách chủ động bổ sung nguồn năng lượng mới nhằm duy trì thế trận an toàn trong phần còn lại của trận đấu.

68'Gibraltar tăng cường nhân sự tuyến trên

Phút 68, Gibraltar thực hiện sự thay đổi người khi J. Gomez được tung vào sân để thế chỗ cho D. Borge. Đang nắm giữ lợi thế dẫn trước 0-2, đội khách muốn bổ sung nguồn năng lượng mới nhằm duy trì thế trận an toàn trong phần còn lại của trận đấu.

70'N. Pozo nhận thẻ vàng cảnh cáo

Phút 70, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo đối với N. Pozo bên phía Gibraltar. Dù đang nắm lợi thế dẫn trước 0-2, đội khách vẫn phải hết sức thận trọng khi trận đấu liên tục bị xé vụn bởi các pha phạm lỗi từ cả hai bên.

76'Gibraltar làm mới đội hình khi dẫn 2-0

Phút 76, Gibraltar quyết định rút J. Scanlon ra nghỉ để nhường chỗ cho E. Britto. Đang nắm giữ lợi thế dẫn trước 2-0, sự điều chỉnh này nhiều khả năng nhằm bổ sung thể lực và giữ vững cách biệt an toàn trong những phút cuối.

76'Gibraltar rút cầu thủ dính thẻ vàng rời sân

Phút 76, Gibraltar có sự điều chỉnh nhân sự khi H. Stevens được tung vào sân thế chỗ K. Ronan. Đây là quyết định hợp lý nhằm bảo toàn lực lượng khi Ronan trước đó đã phải nhận một thẻ vàng, trong bối cảnh đội khách vẫn đang nắm chắc lợi thế dẫn trước 0-2.

76'Gibraltar làm mới hàng công ở phút 76

Phút 76, đội khách Gibraltar thực hiện điều chỉnh nhân sự khi L. Jessop được tung vào sân để thay thế cho J. Valarino. Với lợi thế dẫn trước 2-0 khá an toàn, sự thay đổi này giúp Gibraltar duy trì thể lực và kiểm soát tốt thế trận trong những phút còn lại.

78'Gibraltar vững vàng bảo vệ lợi thế dẫn bàn

Bước sang phút 78, Gibraltar vẫn duy trì khoảng cách an toàn 0-2 trước Liechtenstein dù thời lượng kiểm soát bóng đang ở mức cân bằng 50% - 50%. Đội chủ nhà nỗ lực tìm kiếm cơ hội nhưng liên tục bị ngắt nhịp bởi các pha tranh chấp quyết liệt, với số lần phạm lỗi lên tới 13 - 9 nghiêng về phía Liechtenstein.

81'A. Netzer nhận thẻ vàng

Phút 81, đến lượt A. Netzer bên phía Liechtenstein phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Trong thế trận đang bị dẫn 0-2, đội chủ nhà liên tục có những pha phạm lỗi không cần thiết khi trận đấu trôi về những phút cuối.

84'Gibraltar điều chỉnh nhân sự cuối trận

Phút 84, Gibraltar thực hiện sự thay đổi người khi J. Bartolo được tung vào sân để thế chỗ T. De Barr. Nắm lợi thế dẫn trước 0-2 ở những phút cuối trận, đội khách đang chủ động làm mới đội hình nhằm bảo toàn trọn vẹn chiến thắng.

88'Liechtenstein làm mới đội hình ở những phút cuối

Phút 88, Liechtenstein thực hiện quyền thay đổi nhân sự khi F. Allgauer được tung vào sân thế chỗ của E. Zund. Khi thời gian thi đấu chính thức sắp cạn và đang bị dẫn 0-2, đây có thể là nỗ lực làm mới đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ danh dự cho đội nhà.

88'Liechtenstein làm mới đội hình ở những phút cuối

Phút 88, Liechtenstein tiến hành sự thay đổi nhân sự khi N. Beck được tung vào sân thế chỗ L. Meier. Trong bối cảnh đang bị dẫn 0-2 khi trận đấu trôi về những phút thi đấu chính thức cuối cùng, đội chủ nhà nỗ lực tìm kiếm nét khởi sắc cho mặt trận tấn công.

88'Liechtenstein làm mới đội hình ở phút cuối

Phút 88, Liechtenstein quyết định đưa A. Malin vào sân thế chỗ M. Goppel. Đang bị dẫn trước 0-2 và thời gian thi đấu chính thức sắp cạn kiệt, đây có lẽ là nỗ lực làm mới nhân sự muộn màng của đội chủ nhà.

90+2'Liechtenstein làm mới đội hình ở phút bù giờ

Phút 90+2, Liechtenstein thực hiện sự thay đổi người khi W. Pizzi được tung vào sân thế chỗ A. Sele. Dù vậy, thời gian còn lại là quá ít ỏi để đội chủ nhà có thể xoay chuyển tình thế khi đang bị dẫn 0-2.

90'Gibraltar nắm chắc chiến thắng ở phút cuối

Bước sang phút 90, Gibraltar đang bảo toàn cách biệt an toàn dẫn trước 0-2 trước chủ nhà Liechtenstein. Thế trận diễn ra giằng co khi thời lượng cầm bóng chia đều 50% - 50%, song sự khác biệt nằm ở độ hiệu quả ở các tình huống cố định với phạt góc 1-3 nghiêng về đội khách trong một trận cầu bị xé vụn bởi tới 15-11 lần phạm lỗi.

KTKết thúc: Liechtenstein 0-2 Gibraltar

Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 2.

Cập nhật lúc 03:38 06/10/2026

Cuộc đối đầu giữa Liechtenstein và Gibraltar diễn ra vào lúc 01h45 ngày 06/10/2026 mang ý nghĩa quan trọng đối với đội chủ nhà. Đoàn quân áo xanh đang đối diện với nhiều áp lực và xem trận đấu này là cơ hội then chốt để tìm lại niềm vui chiến thắng, qua đó xốc lại tinh thần thi đấu sau những kết quả không như ý.

Liechtenstein tìm cách ngắt chuỗi trận thất vọng

Đội chủ nhà bước vào màn so tài này với phong độ đáng báo động khi phải nhận thất bại trong cả 3 trận đấu gần nhất. Hàng thủ thiếu tập trung cùng việc chưa thể tối ưu hóa các cơ hội tấn công đã khiến họ liên tiếp rơi vào cảnh trắng tay.

Để chấm dứt chuỗi kết quả nghèo nàn này, Liechtenstein cần thể hiện sự chặt chẽ hơn trong lối chơi cũng như tận dụng tốt ưu thế sân bãi nhằm tạo ra thế trận chủ động hơn trước đối thủ.

Gibraltar duy trì sự tự tin

Trái ngược với hoàn cảnh khó khăn của đội chủ nhà, Gibraltar lại đang sở hữu tinh thần hưng phấn nhờ sự ổn định trong lối chơi. Thống kê từ 3 trận đấu gần đây cho thấy đội bóng này giành được 2 chiến thắng và có 1 trận hòa.

Sự chắc chắn trong cách tiếp cận trận đấu và khả năng chớp thời cơ tốt giúp Gibraltar trở thành thử thách không hề đơn giản đối với bất kỳ đội bóng nào muốn giành điểm số trọn vẹn từ họ.

Lịch sử đối đầu nghiêng về đội khách

Những thông số trong quá khứ cũng đang mang lại lợi thế tâm lý lớn cho đội khách. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai bên, Liechtenstein chưa có được chiến thắng nào khi phải nhận 2 thất bại và chấp nhận kết quả chia điểm ở 3 trận còn lại.

Rõ ràng, việc vượt qua Gibraltar chưa bao giờ là nhiệm vụ dễ dàng đối với Liechtenstein. Trận đấu tới dự kiến sẽ là màn đọ sức giằng co, nơi bản lĩnh và sự kiên nhẫn trong các tình huống tranh chấp khu trung tuyến sẽ định đoạt cục diện trên sân.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)