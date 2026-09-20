Đánh bại Estrela, Academico Viseu vươn lên thứ 9 trong khi chủ nhà lỡ bước

📊 Xem thống kê chi tiết trận Estrela 0-2 Academico Viseu: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Estrela0 - 2Academico ViseuKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Estrela tiếp đón Academico Viseu.

10'André Clóvis mở tỷ số sớm cho Academico Viseu

Ngay ở phút 10, André Clóvis đã cụ thể hóa pha kiến tạo của Cihan Kahraman để đưa Academico Viseu vươn lên dẫn trước 0-1. Dù cầm bóng ít hơn ở đầu trận, đội khách vẫn thể hiện sự sắc bén tối đa để khai thông thế bế tắc trên sân Estadio Jose Gomes.

14'Estrela bế tắc dù cầm bóng nhiều hơn

Sau gần 15 phút thi đấu, Estrela dù kiểm soát bóng vượt trội với tỷ lệ 64% - 36% nhưng hoàn toàn bế tắc trong khâu tấn công khi chưa thể tung ra pha dứt điểm nào. Trái lại, Academico Viseu chơi sắc sảo và hiệu quả hơn hẳn khi tận dụng tốt các cơ hội, vượt lên dẫn trước nhờ số lần dứt điểm 0 - 2 cùng 0 - 2 quả phạt góc.

24'André Clóvis nhân đôi cách biệt cho Academico Viseu

Phút 24, André Clóvis dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 0-2 cho Academico Viseu. Dù kiểm soát bóng ít hơn trên sân Estadio Jose Gomes, đội khách vẫn thể hiện sự hiệu quả đáng nể để tạo ra cách biệt an toàn.

26'Estrela nỗ lực dồn ép tìm bàn gỡ

Bị dẫn trước hai bàn, Estrela chủ động đẩy cao đội hình và kiểm soát bóng tới 62% - 38% trước Academico Viseu. Dù vượt trội về số lần dứt điểm với 4 - 2, đội chủ nhà vẫn gặp nhiều bế tắc khi mới chỉ có đúng 1 cú sút trúng đích và chưa thể rút ngắn cách biệt.

30'Thẻ vàng cho Eddy Doue

Phút 30, Eddy Doué bên phía Estrela phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một pha phạm lỗi. Đang bị Academico Viseu dẫn trước 0-2, đội chủ nhà bắt đầu cho thấy sự sốt ruột và mất bình tĩnh trong các pha tranh chấp.

38'Estrela miệt mài tấn công nhưng Academico Viseu vẫn sắc bén

Dù bị dẫn 0-2 tới phút 38, Estrela vẫn nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm bàn gỡ và nắm giữ tới 61% - 39% thời lượng cầm bóng. Đội chủ nhà nhỉnh hơn về số pha dứt điểm với 5 - 4, song Academico Viseu mới là bên cho thấy sự sắc bén khi có 2 cú sút trúng đích so với 1 của đối thủ và đang làm chủ thế trận an toàn.

45'Estrela thay người nhằm tìm kiếm hy vọng

Phút 45, Estrela thực hiện sự điều chỉnh nhân sự khi Joan Jordan được tung vào sân thế chỗ Eddy Doué. Bị dẫn 0-2 ngay trong hiệp một dù cầm bóng 56% - 44%, đội chủ nhà buộc phải làm mới đội hình với hy vọng sớm cải thiện thế trận.

45'Academico Viseu điều chỉnh nhân sự ở phút 45

Ngay trước giờ nghỉ giữa hiệp, Academico Viseu quyết định rút Gustavo Costa ra nghỉ để nhường chỗ cho Miguel Ángel Brau Blanquez. Nắm lợi thế dẫn trước 0-2, đội khách đang chủ động tính toán nhân sự nhằm duy trì cách biệt an toàn.

45+1'Gustavo Costa nhận thẻ vàng ở phút bù giờ

Ở phút 45+1', Gustavo Costa bên phía Academico Viseu phải nhận thẻ vàng cảnh cáo sau tình huống phạm lỗi. Dù vậy, đội khách vẫn khép lại hiệp một với lợi thế dẫn trước 0-2 khá an toàn trên sân Estrela.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

50'Estrela nỗ lực dồn ép tìm bàn gỡ

Bước sang phút 50, Estrela nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng rút ngắn cách biệt khi đang kiểm soát bóng 56% - 44% và vượt trội về số pha dứt điểm với 8 - 5 (trúng đích 1 - 2). Dẫu vậy, Academico Viseu vẫn đang bảo toàn lợi thế dẫn trước 0 - 2 nhờ lối chơi phòng ngự chặt chẽ và sự tập trung nơi hậu phương.

64'Estrela làm mới nhân sự tìm kiếm bàn gỡ

Phút 64, Estrela quyết định đưa Beni Souza vào sân thế chỗ cho Lovro Zvonarek. Đội chủ nhà đang phải dồn ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ trong bối cảnh vẫn bị Academico Viseu dẫn trước 0-2.

64'Estrela điều chỉnh nhân sự tìm kiếm bàn gỡ

Phút 64, bên phía Estrela có sự thay đổi người khi Kevin Hoog Jansson được tung vào sân để thế chỗ cho Santiago Serra. Đội chủ nhà đang bị dẫn trước 0-2 và nỗ lực làm mới đội hình nhằm cải thiện khả năng tấn công, khi họ mới chỉ có vỏn vẹn 1 lần dứt điểm trúng đích.

64'Estrela nỗ lực dồn ép tìm bàn gỡ

Bước sang phút 64, Estrela nỗ lực gia tăng sức ép với tỷ lệ cầm bóng 55% - 45% và tung ra tới 11 - 5 lần dứt điểm. Dẫu vậy, hiệu quả vẫn đang nghiêng về Academico Viseu khi đội khách dẫn 0 - 2 nhờ sự thực dụng vượt trội, trong bối cảnh chủ nhà mới chỉ có 1 - 2 cú sút trúng đích.

68'Joan Jordan nhận thẻ vàng vì phạm lỗi

Phút 68, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Joan Jordan bên phía Estrela sau một tình huống phạm lỗi. Đang bị dẫn trước 0-2, đội chủ nhà càng thêm bế tắc và gặp khó khăn trong nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ.

69'Academico Viseu điều chỉnh nhân sự

Phút 69, Academico Viseu có sự thay đổi người khi Alvaro Zamora được tung vào sân để thay thế cho Lorougnon Gohi. Đội khách đang duy trì lợi thế dẫn 0-2 và điều chỉnh này có thể nhằm tiếp thêm năng lượng cho những đợt phản công trong phần còn lại của trận đấu.

73'Luis Silva nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 73, Luis Silva bên phía Academico Viseu phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Dù nắm lợi thế dẫn trước 0-2, đội khách vẫn phải chơi tập trung để bảo toàn cách biệt khi Estrela không ngừng gây sức ép.

73'Messeguem nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 73, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Soufiane Messeguem bên phía Academico Viseu sau một pha phạm lỗi. Đội khách đang nỗ lực bảo toàn lợi thế dẫn trước 0-2 nhưng liên tiếp phải nhận những án phạt từ trọng tài ở nửa sau hiệp hai.

77'Estrela làm mới hàng công tìm hy vọng

Phút 77, bên phía Estrela có sự điều chỉnh nhân sự khi René Mitongo được tung vào sân thế chỗ cho Ianis Stoica. Đội chủ nhà đang nỗ lực tìm kiếm sự đột biến để xoay chuyển cục diện khi vẫn đang bị dẫn 0-2.

77'Estrela nỗ lực dồn ép nhưng bế tắc

Bước sang phút 77, Estrela nắm quyền kiểm soát bóng nhỉnh hơn với 57% - 43% và tích cực vây hãm khung thành đối phương. Tuy nhiên, sự hiệu quả lại là điều đội chủ nhà còn thiếu khi họ tung ra tới 13 - 7 cú dứt điểm nhưng số pha trúng đích chỉ là 1 - 3, khiến cách biệt hai bàn vẫn đang nghiêng về Academico Viseu.

79'Academico Viseu thay người củng cố thế trận

Phút 79, Academico Viseu quyết định làm mới hàng công khi đưa Mohamed Bouldini vào sân thế chỗ cho André Clóvis. Đang nắm lợi thế dẫn trước 0-2, sự xuất hiện của tiền đạo này hứa hẹn giúp đội khách duy trì sức ép và bảo toàn khoảng cách an toàn trong những phút cuối.

79'Academico Viseu thay người nhằm giữ vững lợi thế

Phút 79, Academico Viseu quyết định làm mới đội hình khi Alejandro Mestanza vào sân thế chỗ Cihan Kahraman. Đang dẫn trước 2-0 trên sân Estadio Jose Gomes, đội khách chủ động tính toán nhân sự để bảo toàn trọn vẹn điểm số trong những phút cuối.

84'Estrela thay đổi nhân sự ở phút 84

Phút 84, bên phía Estrela có sự điều chỉnh nhân sự khi Robson Lucas Oliveira Botelho được tung vào sân thế chỗ cho Bernardo Schappo. Đội chủ nhà đang phải dốc toàn lực tìm kiếm bàn thắng rút ngắn cách biệt khi thời gian thi đấu chính thức không còn nhiều trong bối cảnh đang bị dẫn 0-2.

86'Academico Viseu rút João Guilherme nghỉ ngơi

Phút 86, Academico Viseu thực hiện sự thay đổi người khi Nils Mortimer được tung vào sân thế chỗ João Guilherme. Đang nắm chắc lợi thế dẫn trước 0-2, đội khách chủ động làm mới nhân sự nhằm bảo toàn cách biệt an toàn trong những phút thi đấu cuối cùng.

89'Estrela bế tắc dù cầm bóng vượt trội

Tiến về những phút cuối trận, Estrela nỗ lực dâng cao đội hình với thời lượng kiểm soát bóng 59% - 41% cùng 15 - 7 cú dứt điểm. Dù vậy, tính hiệu quả của đội chủ nhà gần như không có khi họ chỉ có 2 - 3 lần dứt điểm trúng đích so với đối thủ, qua đó chấp nhận bị Academico Viseu dẫn trước 0-2.

KTKết thúc: Estrela 0-2 Academico Viseu

Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 2.

Cập nhật lúc 23:24 20/09/2026

Estrela đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi bước vào màn so tài với Academico Viseu trên sân vận động Estadio Jose Gomes vào lúc 21:30 ngày 20/09/2026. Đội chủ nhà hiện đứng ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng với 10 điểm, chỉ cách nhóm trên những khoảng cách rất mong manh và tràn đầy quyết tâm bảo vệ vị thế trong cuộc đua nhóm đầu.

Vị trí bảng xếp hạng và bối cảnh trước giờ bóng lăn

Trận đấu tại Estadio Jose Gomes mang ý nghĩa quan trọng với cục diện nửa trên bảng xếp hạng. Estrela đang sở hữu 10 điểm sau chuỗi trận khởi đầu vững chắc, duy trì vị trí thứ 6 và gây áp lực liên tục lên nhóm giành quyền dự cúp châu lục. Mỗi điểm số vào thời điểm này đều đóng vai trò then chốt giúp đội bóng duy trì khoảng cách và tiến gần hơn tới mục tiêu đề ra.

Ở chiều ngược lại, Academico Viseu đang xếp thứ 9 với 8 điểm. Khoảng cách giữa hai đội hiện chỉ là 2 điểm. Điều này đồng nghĩa với việc kết quả của cuộc đối đầu trực tiếp sẽ tác động mạnh mẽ đến trật tự điểm số giữa đôi bên.

Phong độ đối nghịch và thành tích đối đầu áp đảo

Estrela bước vào trận đấu với sự tự tin lớn nhờ sự ổn định về mặt phong độ. Trong 5 trận đấu gần nhất, đội chủ nhà duy trì thành tích bất bại với 2 chiến thắng và 3 trận hòa. Khả năng tích lũy điểm số đều đặn giúp Estrela luôn duy trì được nhịp độ thi đấu tích cực và sự tập trung cao độ.

Trái lại, phong độ của Academico Viseu có phần thất thường hơn. Trong 5 lần ra sân gần đây, đội bóng này giành được 2 chiến thắng, 1 trận hòa nhưng cũng phải nhận 2 thất bại. Kết quả thiếu ổn định khiến Academico Viseu chưa thể bứt phá dứt khoát lên nửa trên bảng xếp hạng.

Thống kê đối đầu cũng hoàn toàn nghiêng về phía Estrela. Trong 4 lần chạm trán gần nhất giữa hai câu lạc bộ, Estrela áp đảo với 3 chiến thắng và 1 trận hòa, trong khi Academico Viseu chưa một lần ca khúc khải hoàn. Điểm tựa lịch sử mang lại lợi thế tâm lý đáng kể cho đoàn quân chủ nhà.

Nhận định thế trận

Với lợi thế sân nhà Estadio Jose Gomes cùng điểm tựa từ thành tích đối đầu vượt trội, Estrela nhiều khả năng sẽ chủ động áp đặt lối chơi nhằm tìm kiếm thế trận có lợi. Sự ổn định đã được kiểm chứng qua chuỗi 5 trận bất bại là cơ sở để đội chủ nhà hướng tới việc kiểm soát hoàn toàn khu trung tuyến.

Trong khi đó, Academico Viseu sẽ phải thể hiện sự chặt chẽ tối đa nếu muốn giành điểm rời sân khách. Tuy nhiên, việc duy trì sự tập trung xuyên suốt trận đấu sẽ là bài toán không dễ giải trước một đối thủ đang nắm giữ nhiều lợi thế về tâm lý lẫn phong độ như Estrela.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)