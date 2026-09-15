Đánh bại Espanyol, Rayo Vallecano vươn lên thứ 16 khiến đối thủ lỡ đà

📊 Xem thống kê chi tiết trận Rayo Vallecano 2-1 Espanyol: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Rayo Vallecano2 - 1EspanyolKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Rayo Vallecano tiếp đón Espanyol.

3'Álvaro García mở tỷ số sớm cho Rayo Vallecano

Trận đấu khởi đầu như mơ cho Rayo Vallecano khi ngay ở phút 3, Álvaro García đã tận dụng thành công đường kiến tạo từ Pedro Díaz để mở tỷ số 1-0. Bàn thắng chớp nhoáng giúp đội chủ nhà nhanh chóng tạo lợi thế lớn trước Espanyol.

13'Rayo Vallecano kiểm soát áp đảo trận đấu

Sau khi có bàn dẫn trước 1-0, Rayo Vallecano tiếp tục làm chủ hoàn toàn thế trận với tỷ lệ cầm bóng lên tới 76% - 24%. Đội chủ nhà tạo ra thế trận một chiều khi đã tung ra số pha dứt điểm 2 - 0, trong khi Espanyol chưa thể tạo ra cơ hội đáp trả và đã phải phạm lỗi 0 - 3 để ngăn chặn đối thủ.

25'Rayo Vallecano áp đảo hoàn toàn thế trận

Nửa đầu hiệp một chứng kiến sự vượt trội rõ rệt của Rayo Vallecano khi đội chủ nhà kiểm soát bóng tới 70% - 30% so với Espanyol. Lợi thế dẫn bàn 1-0 giúp Vallecano thi đấu đầy chủ động, hạn chế tối đa các pha lên bóng của đối thủ và không để Espanyol có nổi cú sút trúng đích nào (dứt điểm trúng đích 1 - 0).

26'Adrià Pedrosa nhân đôi cách biệt cho Rayo Vallecano

Phút 26, đón đường kiến tạo từ Álvaro García, Adrià Pedrosa dứt điểm chuẩn xác nâng tỷ số lên 2-0 cho Rayo Vallecano. Đội chủ nhà tiếp tục cho thấy sự áp đảo hoàn toàn khi sớm tạo ra lợi thế an toàn trước Espanyol.

38'Rayo Vallecano kiểm soát hoàn toàn thế trận

Tiến về cuối hiệp một, Rayo Vallecano tiếp tục áp đảo khi cầm bóng vượt trội 68% - 32% so với Espanyol. Đội chủ nhà tạo ra sự chênh lệch rõ rệt ở khâu tấn công với số pha dứt điểm 6 - 2 (trúng đích 2 - 0), khiến đối thủ gần như không có cơ hội tiếp cận khung thành.

45'Espanyol điều chỉnh nhân sự ở phút 45

Ngay ở phút 45, ban huấn luyện Espanyol quyết định tung Marcos Fernández vào sân để thế chỗ Roger Hinojo. Bị dẫn trước 0-2 và hoàn toàn lép vế về thế trận, đội khách buộc phải làm mới đội hình với hy vọng tìm kiếm bàn gỡ trong thời gian còn lại.

45'Espanyol thay người nhằm tìm kiếm bàn gỡ

Phút 45', Espanyol quyết định làm mới hàng công khi tung Bryan Zaragoza vào sân thế chỗ Rafel Bauzà. Đang bị Rayo Vallecano dẫn trước 2-0 và chưa có nổi cú sút trúng đích nào, đội khách buộc phải tăng cường nhân sự với hy vọng xoay chuyển tình thế trong hiệp hai.

45'Espanyol điều chỉnh nhân sự ở tuyến giữa

Phút 45, Espanyol quyết định làm mới đội hình khi tung Eduardo Expósito Jaén vào sân thay cho Gabriel Moscardo. Đang bị dẫn 0-2 và chưa có pha dứt điểm trúng đích nào, đội khách buộc phải có sự thay đổi nhằm tìm kiếm hy vọng đảo ngược tình thế.

45+2'Unai López nhận thẻ vàng cuối hiệp một

Phút 45+2', tiền vệ Unai López bên phía Rayo Vallecano phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một pha phạm lỗi. Dù vậy, đội chủ nhà vẫn khép lại hiệp một với lợi thế dẫn trước 2-0 đầy an toàn.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

50'Rayo Vallecano áp đảo thế trận

Bước sang phút 50, Rayo Vallecano tiếp tục làm chủ hoàn toàn trận đấu với thời lượng cầm bóng lên tới 66% - 34%. Đội chủ nhà tạo ra sức ép vượt trội khi tung ra số pha dứt điểm áp đảo 12 - 6, trong khi Espanyol vẫn chưa thể có nổi một cú sút trúng đích (2 - 0).

54'Roberto Fernández rút ngắn cách biệt xuống 1-2 cho Espanyol

Phút 54, hy vọng có điểm được thắp lại cho Espanyol khi Roberto Fernández Jaén tận dụng đường kiến tạo của Francisco Javier Hernandez Coarasa để dứt điểm thành bàn, rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Bàn thắng quý giá này giúp đội khách giải tỏa áp lực và hứa hẹn những phút thi đấu còn lại đầy kịch tính.

61'Rayo Vallecano điều chỉnh nhân sự ở tuyến dưới

Phút 61, Rayo Vallecano quyết định làm mới đội hình khi rút Mujaid Sadick ra nghỉ để nhường chỗ cho Óscar Valentín. Sau khi để Espanyol rút ngắn cách biệt xuống 2-1, sự thay đổi này có thể nhằm gia cố lại hệ thống phòng ngự và bảo toàn lợi thế dẫn bàn.

61'Rayo Vallecano điều chỉnh nhân sự tuyến giữa

Phút 61, Rayo Vallecano quyết định rút Unai López ra nghỉ để nhường chỗ cho Gnangoro Bouare. Đội chủ nhà đang dẫn 2-1 nhưng phải chịu sức ép lớn sau bàn rút ngắn cách biệt của Espanyol, do đó sự tươi mới ở khu trung tuyến có thể giúp họ kiểm soát lại thế trận.

62'Rayo Vallecano chủ động cầm bóng bảo toàn lợi thế

Bước sang phút 62, Rayo Vallecano vẫn nắm quyền chủ động trên sân khi kiểm soát bóng tới 62% - 38% trước Espanyol. Dù vậy, đội khách cho thấy sự nguy hiểm trong các pha đáp trả khi tạo ra tỷ lệ dứt điểm bám sát 13 - 12, thậm chí nhỉnh hơn về số cú sút trúng đích với 2 - 3.

63'Thẻ vàng cho Marcos Fernández bên phía Espanyol

Phút 63, Marcos Fernández bên phía Espanyol phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một tình huống phạm lỗi. Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ hòa khi bị dẫn 1-2, nhưng những pha tranh chấp quyết liệt quá mức có thể khiến họ gặp thêm bất lợi.

67'Georgiy Tsitaishvili nhận thẻ vàng vì phạm lỗi

Phút 67, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Georgiy Tsitaishvili bên phía Rayo Vallecano sau một tình huống phạm lỗi. Trận đấu đang diễn ra rất căng thẳng khi Rayo Vallecano nỗ lực bảo toàn cách biệt mong manh 2-1 trước sức ép từ Espanyol.

70'Pathé Ciss nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 70, trọng tài quyết định rút thẻ vàng cảnh cáo Pathé Ciss của Rayo Vallecano sau một tình huống phạm lỗi. Trận đấu đang nóng lên rõ rệt khi đội chủ nhà cố gắng bảo vệ cách biệt mong manh 2-1 trước sức ép từ Espanyol.

74'Espanyol làm mới nhân sự tìm bàn gỡ

Phút 74, Espanyol có sự điều chỉnh trên sân khi Álex Calatrava Torrado được tung vào thay cho Francisco Javier Hernandez Coarasa. Đang bị dẫn 1-2, đội khách dồn lực tìm kiếm bàn thắng san bằng cách biệt trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

75'Rayo Vallecano kiểm soát thế trận

Bước sang phút 75, Rayo Vallecano tiếp tục duy trì lợi thế dẫn bàn 2-1 nhờ việc chủ động kiểm soát bóng với thời lượng 60% - 40%. Dù Espanyol rất nỗ lực đáp trả để cân bằng tổng số pha dứt điểm 14 - 14, đội khách vẫn chưa thể tìm được đường vào khung thành đối phương khi các cơ hội nguy hiểm đều bị hàng thủ đội chủ nhà hóa giải.

76'Rayo Vallecano rút Tsitaishvili ra nghỉ

Phút 76, Rayo Vallecano quyết định tăng cường nhân sự khi tung Francisco Pérez Martínez vào sân thay cho Georgiy Tsitaishvili, người trước đó đã phải nhận một thẻ vàng. Đội chủ nhà cần thêm sự chắc chắn và nguồn năng lượng mới để bảo toàn lợi thế dẫn 2-1 trước sức ép từ Espanyol.

76'Rayo Vallecano làm mới hàng công

Phút 76, Rayo Vallecano thực hiện sự thay đổi nhân sự trên hàng công khi Alexandre Zurawski được tung vào sân thế chỗ Sergio Camello. Đội chủ nhà đang nỗ lực duy trì lợi thế dẫn 2-1 trước sức ép từ Espanyol trong những phút cuối.

80'Gnangoro Bouare nhận thẻ vàng

Phút 80, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Gnangoro Bouare bên phía Rayo Vallecano sau một pha phạm lỗi. Đội chủ nhà đang phải căng mình bảo vệ cách biệt mong manh 2-1 trước sức ép từ Espanyol trong những phút cuối.

84'Espanyol làm mới tuyến giữa ở phút 84

Phút 84, Espanyol thực hiện sự thay đổi người khi Pol Lozano được tung vào sân để thế chỗ Urko Gonzalez. Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ hòa trong bối cảnh vẫn đang bị Rayo Vallecano dẫn trước với tỷ số 2-1.

84'Rayo Vallecano đưa Ivan Balliu vào sân

Phút 84, Rayo Vallecano thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Ivan Balliu được tung vào sân thay cho Álvaro García. Đội chủ nhà đang nỗ lực bảo vệ cách biệt mong manh 2-1 trước sức ép từ phía Espanyol trong những phút cuối trận.

88'Rayo Vallecano nỗ lực bảo toàn cách biệt

Bước sang phút 88, Rayo Vallecano vẫn đang giữ được lợi thế dẫn 2-1 trước sức ép ngày càng lớn từ phía Espanyol. Dù nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 56% - 44%, đội chủ nhà phải đối mặt với không ít sóng gió khi các vị khách đã tung ra tới 15 - 16 pha dứt điểm (trúng đích 2 - 4) hòng tìm kiếm bàn gỡ.

90+1'Thẻ vàng cho Alexandre Zurawski ở phút bù giờ

Phút 90+1', trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Alexandre Zurawski sau một tình huống phạm lỗi. Trận đấu đang trôi về những phút bù giờ căng thẳng khi Rayo Vallecano nỗ lực bảo toàn cách biệt mong manh 2-1 trước sức ép từ Espanyol.

90+8'Thẻ đỏ tai hại cho Omar El Hilali

Phút 90+8', hy vọng gỡ hòa của Espanyol gần như tan biến khi Omar El Hilali phải nhận thẻ đỏ trực tiếp vì lỗi chơi bóng bằng tay. Việc chỉ còn 10 người ở những giây bù giờ cuối cùng khiến đội khách bất lực trong nỗ lực lật ngược tỷ số 2-1 trước Rayo Vallecano.

KTKết thúc: Rayo Vallecano 2-1 Espanyol

Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 02:00 16/09/2026

Espanyol đang đứng trước cơ hội lớn để tiếp tục bám sát nhóm dự cúp châu lục khi hành quân đến sân Municipal de Butarque chạm trán Rayo Vallecano vào lúc 00h00 ngày 16/09/2026. Với vị trí thứ 8 cùng 7 điểm hiện có, đội khách hiểu rằng một kết quả khả quan sẽ giúp họ củng cố vững chắc tham vọng cạnh tranh ở nửa trên bảng xếp hạng.

Espanyol nỗ lực duy trì nhịp độ cạnh tranh

Mục tiêu góp mặt ở nhóm cạnh tranh vé châu lục đang tạo động lực lớn cho Espanyol. Sau chuỗi trận gần đây với 2 chiến thắng, 1 trận hòa và nhận 2 thất bại, đội khách đã tích lũy được 7 điểm để đứng ở vị trí thứ 8. Việc giành trọn vẹn điểm số ở lần ra sân gần nhất tiếp thêm sự tự tin đáng kể cho các cầu thủ trước chuyến làm khách này.

Lối chơi của Espanyol thời gian qua thể hiện sự thực dụng cần thiết khi đối đầu với các đối thủ dưới cơ. Khả năng tận dụng cơ hội tốt giúp họ duy trì khoảng cách sít sao với các đội bóng xếp trên, đồng thời tạo tiền đề để chủ động áp đặt nhịp độ trận đấu.

Áp lực bủa vây Rayo Vallecano

Ở phía đối diện, Rayo Vallecano đang trải qua giai đoạn đầy khó khăn tại đấu trường quốc nội. Đội chủ nhà hiện xếp thứ 16 trên bảng xếp hạng với chỉ 4 điểm sau chuỗi trận thiếu ổn định. Thành tích trong 5 trận gần nhất của họ phản ánh rõ nét sự sa sút với 1 trận thắng, 1 trận hòa và phải nhận tới 3 thất bại.

Trận thua ở lần ra sân gần đây tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo cho hệ thống phòng ngự của Rayo Vallecano. Việc chỉ có 4 điểm khiến họ đối diện áp lực lớn về mặt tâm lý, đặc biệt khi phải chạm trán một đối thủ đang có phong độ và vị trí tốt hơn như Espanyol.

Lịch sử đối đầu nghiêng hẳn về đội khách

Không chỉ vượt trội về thứ hạng hiện tại, Espanyol còn nắm giữ ưu thế áp đảo trong các cuộc chạm trán trực tiếp gần đây. Trong 5 lần so tài gần nhất giữa hai bên, Espanyol chiếm ưu thế vượt trội với 4 chiến thắng, trong khi Rayo Vallecano chỉ có vỏn vẹn 1 lần hưởng niềm vui trọn vẹn và hai đội không có trận hòa nào.

Thành tích đối đầu chênh lệch này là điểm tựa tinh thần vững chắc cho đại diện xứ Catalonia. Đối với Rayo Vallecano, việc liên tục thất thế trước đối thủ trong quá khứ sẽ là rào cản tâm lý không nhỏ mà họ phải tìm cách vượt qua nếu muốn giữ lại điểm số trên sân nhà Municipal de Butarque.

Đánh giá thế trận và nhận định chung

Dựa trên sự chênh lệch về điểm số và phong độ, Espanyol được đánh giá nắm nhiều ưu thế để kiểm soát cục diện trận đấu. Đội khách sở hữu sự mạch lạc hơn trong các tình huống tổ chức tấn công và tâm lý hưng phấn nhờ vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng.

Trong khi đó, Rayo Vallecano buộc phải thi đấu thận trọng, tập trung gia cố hàng phòng ngự nhằm hạn chế khoảng trống trước các mũi nhọn của đối phương. Tuy nhiên, nếu không cải thiện được sự gắn kết trong lối chơi, đội chủ nhà rất dễ để Espanyol khai thác sơ hở và nối dài chuỗi kết quả áp đảo trong những lần chạm trán trực tiếp.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)