Tiếp đón Vissel Kobe, đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng và toàn thắng cả 4 trận tại AFC Champions League Elite mùa này, CAHN nhập cuộc với sự tự tin lớn. Đại diện Việt Nam không chọn cách chơi phòng ngự thụ động mà chủ động tổ chức lên bóng, liên tục gây sức ép về phía khung thành đối phương.

CLB Công an Hà Nội nhập cuộc đầy tự tin trước Vissel Kobe (Ảnh: Thuần Thư)

Ngay phút thứ 5, CAHN đã cho thấy quyết tâm tạo bất ngờ trước đội bóng Nhật Bản. Những pha phối hợp tốc độ giúp đội chủ nhà có một số tình huống tiếp cận khu vực cấm địa của Vissel Kobe.

Phút 11, cơ hội mở tỉ số đến với đội chủ nhà. Lê Phạm Thành Long thực hiện đường chọc khe tinh tế để Stephan Mauk thoát xuống trong vòng cấm. Tiền vệ này bị Kota Watanabe kéo ngã và trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Tuy nhiên, trên chấm 11m, Alan lại dứt điểm chệch khung thành, bỏ lỡ cơ hội đưa CAHN vượt lên.

Alan bỏ lỡ tình huống 11m đáng tiếc (Ảnh: Thuần Thư)

Đội chủ nhà không vì thế mà đánh mất thế trận. Các học trò HLV Polking còn tạo ra nhiều tình huống hãm thành nguy hiểm khác khiến nhóm nhỏ CĐV Vissel Kobe trên sân Hàng Đẫy luôn trong trạng thái bất an. Nỗ lực tấn công của CLB Công an Hà Nội cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 45. Alan có đường chuyền chọc khe thông minh, đặt Stephan Mauk vào vị trí thuận lợi. Tiền vệ người Australia lập tức tung cú dứt điểm một chạm, đánh bại thủ môn Arai, đưa CAHN vượt lên dẫn 1-0.

Đây là bàn thua đầu tiên của Vissel Kobe tại AFC Champions League Elite năm nay, sau chuỗi 4 trận toàn thắng và giữ sạch lưới.

Stefan Mauk mở điểm cho Công an Hà Nội FC cuối hiệp 1...

... trong sự vui sướng của CĐV đội bóng ngành Công an (Ảnh: Thuần Thư)

CAHN rời hiệp 1 với lợi thế dẫn bàn và một chút lo lắng ở vị trí của thủ thành Nguyễn Filip, người phải rời sân nhường vị trí cho Thành Vinh ở phút 26 do chấn thương.

Bước sang hiệp 2, Vissel Kobe lập tức điều chỉnh nhân sự khi thay liền hai cầu thủ nhằm tăng cường sức tấn công. Tuy nhiên, CAHN vẫn duy trì được sự chủ động và có bàn nhân đôi cách biệt ở phút 49, sau hai nhịp đánh đầu của Brayan Perea.

Dẫu vậy, chỉ 4 phút sau đó, thủ môn Thành Vinh mắc sai lầm trong tình huống chuyền bóng lên, tạo điều kiện để Jean Patric cướp được bóng. Tiền đạo Vissel Kobe không bỏ lỡ cơ hội thuận lợi, dứt điểm tung lưới đội chủ nhà, rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2.

Lúc này, nhiều lo lắng xuất hiện nhưng CAHN nhanh chóng dập tắt điều đó bằng bàn thắng thứ ba. Phút 57, Alan chọc khe thông minh cho Perea phá bẫy việt vị rồi dứt điểm hiểm hóc tung lưới Vissel Kobe, nâng cách biệt lên 3-1.

Perea trở thành người hùng với cú đúp cho CAHN (Ảnh: Thuần Thư)

CLB Công an Hà Nội có chiến thắng lịch sử trên sân nhà ở C1 châu Á (Ảnh: Thuần Thư)

Trong những phút còn lại, đại diện Nhật Bản nỗ lực tìm kiếm bàn thắng nhưng không vượt qua bức tường phòng ngự được chỉ huy bởi một Đoàn Văn Hậu xuất sắc. Trong khi đó, CAHN tạo thêm được nhiều tình huống nguy hiểm nhưng không ghi thêm được bàn nào.

3-1, chiến thắng lịch sử trên sân nhà Hàng Đẫy dành cho CLB Công an Hà Nội ở đấu trường C1 châu Á. Nó càng ý nghĩa hơn khi diễn ra trước CLB mạnh top đầu của Nhật Bản và châu lục.

Chiến thắng này giúp thầy trò HLV Polking có 7 điểm sau 5 trận, tạm xếp thứ 10 trên BXH và tiếp tục nuôi hy vọng giành vé vào vòng trong.