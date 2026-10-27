Đánh bại đại diện Trung Quốc, Công an Hà Nội FC có cột mốc lịch sử tại C1 châu Á

CLB Công an Hà Nội làm khách trên sân CLB Cảng Thượng Hải với quyết tâm và khát khao giành điểm số, cũng như chiến thắng đầu tiên ở đấu trường AFC Champions League - C1 châu Á 2026/27, sau 2 trận thua đáng tiếc trước các đại diện Nhật Bản.

HLV Polking tung ra sân đội hình tốt nhất hiện tại với những Nguyễn Filip, Văn Hậu, Mauk, Quang Vinh, Artur, Alan, Perea, Sabater, Putros...

Thống kê cả trận cho thấy chủ nhà Cảng Thượng Hải áp đảo về quyền kiểm soát bóng (61%), tuy nhiên Công an Hà Nội lại cho thấy đấu pháp hợp lý, và cân bằng về số cú sút (15), thậm chí còn nhỉnh hơn đối thủ về số cú sút trúng đích (5 so với 4).

Trận đấu mở đầu hấp dẫn khi cả hai đội cùng nỗ lực chơi tấn công, tìm kiếm và có nhiều cơ hội dứt điểm về phía khung thành của nhau.

Phút 35, Mauk căng ngang cho Alan trước khi cầu thủ này nhả bóng lại cho Perea dứt điểm cận thành, mở tỉ số 1-0 cho Công an Hà Nội.

Perea (90) mở tỉ số cho Công an Hà Nội (Ảnh: CAHN FC)

Phút 44, Cảng Thượng Hải có bàn gỡ hòa nhờ công Ampem.

Màn đôi công tiếp tục được hai đội thể hiện trong hiệp 2, thậm chí còn hấp dẫn và hiệu quả hơn.

Phút 49, Leo Artur đi bóng khéo léo thẳng vào vòng cấm của Cảng Thượng Hải trước khi tung cú sút chìm đưa bóng đi qua hai chân trung vệ đối thủ, đánh bại thủ môn Yan Junling, nâng tỉ số lên 2-1 cho đại diện bóng đá Việt Nam.

Artur lần thứ hai đưa Công an Hà Nội vươn lên dẫn trước (Ảnh: CAHN FC)

Phút 60, Miguel Campos tung cú dứt điểm đưa bóng đi rất căng vào góc cao khung thành thủ môn Nguyễn Filip, gỡ hòa 2-2 cho Cảng Thượng Hải.

Phút 69, Leo Artur đi bóng từ cánh trái vào thẳng vòng cấm của Cảng Thượng Hải, rồi tung đường căng ngang dọn cỗ để Perea xâm nhập đệm bóng cận thành giúp Công an Hà Nội lần thứ 3 vươn lên dẫn trước.

Perea hoàn tất cú đúp vào lưới Cảng Thượng Hải (Ảnh: CAHN FC)

Phút 74, trọng tài cho chủ nhà Cảng Thượng Hải hưởng 11m sau khi xác định Adou Minh mắc lỗi.

Nguyễn Filip để người ôm gọn cú sút 11m của cầu thủ Cảng Thượng Hải song trọng tài xác định thủ môn Công an Hà Nội mắc lỗi. Tới khi đá lại phạt đền, Mateus Vital lại đưa bóng đi trúng cột dọc và tình huống đá bồi sau đó của cầu thủ Cảng Thượng Hải đi chệch cột dọc.

Bảo toàn tỉ số 3-2 trước đại diện Trung Quốc, CLB Công an Hà Nội có chiến thắng đầu tiên sau 3 lượt trận vòng bảng C1 châu Á 2026/27. Đây là trận thắng đầu tiên trong lịch sử đội bóng ngành Công an ở đấu trường lớn nhất châu Á, cũng đồng thời là đại diện Việt Nam đầu tiên thắng kể từ khi giải thay đổi thể thức năm 2024.

Kết quả này chắc chắn tạo động lực cho thầy trò HLV Polking ở 5 trận còn lại của vòng bảng C1 châu Á, cũng như tại các đấu trường khác mà đội đang góp mặt như C1 Đông Nam Á, V-League, Cúp quốc gia.