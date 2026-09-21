Đánh bại Benfica 3-1, FC Porto củng cố ngôi đầu và nới rộng cách biệt

📊 Xem thống kê chi tiết trận FC Porto 3-1 Benfica: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-fc-porto-3-1-benfica-hwang-in-beom-toa-sang-fc-porto-gianh-tron-3-diem-465802.html

FC Porto3 - 1BenficaKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

FC Porto tiếp đón Benfica.

5'Gabri Veiga nhận thẻ vàng cảnh cáo sớm

Trận đại chiến vừa bắt đầu được 5 phút thì trọng tài đã phải rút thẻ vàng cảnh cáo Gabri Veiga bên phía FC Porto sau một pha phạm lỗi. Việc phải nhận thẻ từ rất sớm sẽ buộc tiền vệ này phải thi đấu thận trọng hơn trong phần còn lại của trận đấu.

13'Benfica chiếm ưu thế kiểm soát bóng

Trận đấu trôi qua những phút đầu với thế trận chủ động hơn thuộc về đội khách khi Benfica nắm quyền cầm bóng 41% - 59% trước FC Porto. Tỷ số vẫn đang là 0-0 trong bối cảnh đôi bên chơi khá chặt chẽ và không ngại va chạm với số lần phạm lỗi 2 - 1.

25'Clément Lenglet nhận thẻ vàng ở phút 25

Phút 25, trung vệ Clément Lenglet bên phía Benfica đã phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một tình huống phạm lỗi. Trận đại chiến trên sân Estádio do Dragão đang diễn ra vô cùng căng thẳng khi hai đội cạnh tranh trực tiếp ngôi đầu bảng Primeira Liga vẫn hòa 0-0.

25'Benfica chiếm ưu thế kiểm soát bóng

Trôi qua nửa đầu hiệp một, Benfica đang là đội nắm thế chủ động với tỷ lệ cầm bóng 58% so với 42% của FC Porto. Đội khách cũng vượt trội về số lần hãm thành khi tung ra 2 - 5 pha dứt điểm cùng 1 - 3 quả phạt góc, tuy nhiên tỷ số vẫn chưa được mở khi độ chuẩn xác ở những tình huống cuối cùng chưa cao.

31'Gabri Veiga mở tỷ số cho FC Porto

Phút 31, Gabri Veiga tỏa sáng đem về bàn mở tỷ số 1-0 cho FC Porto trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp Benfica. Pha lập công này giúp đội chủ sân Estádio do Dragão tạo ra bước ngoặt quan trọng trong thế trận đôi công khá cân bằng.

34'Gianluca Prestianni nhận thẻ vàng vì phản ứng

Phút 34, sức nóng của trận đấu tiếp tục dâng cao khi Gianluca Prestianni bên phía Benfica phải nhận thẻ vàng từ trọng tài do lỗi phản ứng. Sau bàn thua ít phút trước đó, các cầu thủ Benfica dường như đang gặp vấn đề về mặt tâm lý trước lối chơi áp sát của FC Porto.

35'Lenglet nhận thẻ đỏ Benfica gặp nguy

Phút 35, khó khăn chồng chất với Benfica khi trung vệ Clément Lenglet phải nhận thẻ đỏ rời sân. Vừa bị dẫn 1-0 lại phải chơi thiếu người tại Estádio do Dragão, đội khách đối diện thử thách cực lớn trước đội đầu bảng FC Porto.

38'FC Porto rút Gabri Veiga nhường chỗ cho Hwang In-Beom

Phút 38, ban huấn luyện FC Porto quyết định thực hiện sự thay đổi nhân sự khi rút Gabri Veiga rời sân để trao cơ hội cho Hwang In-Beom. Với lợi thế dẫn 1-0 cùng ưu thế chơi hơn người, đội chủ nhà đang chủ động củng cố thế trận nhằm bảo toàn vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng.

38'Benfica điều chỉnh nhân sự sau thẻ đỏ

Phút 38, Benfica buộc phải có sự thay đổi người khi Alessandro Circati được tung vào sân để trám chỗ cho Heorhii Sudakov. Đội khách đang gặp vô vàn khó khăn trên sân Estádio do Dragão khi vừa bị dẫn 1-0 lại chỉ còn thi đấu với 10 người sau tấm thẻ đỏ của Clément Lenglet.

39'Benfica nỗ lực dồn ép nhưng Porto vẫn dẫn trước

Tiến về những phút cuối hiệp một, Benfica cố gắng đẩy cao đội hình nhằm tìm bàn gỡ và nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 47% - 53%. Dẫu vậy, FC Porto vẫn duy trì được thế trận phòng ngự chủ động, bảo toàn tỷ số 1-0 khi tổng số pha dứt điểm đôi bên tạo ra khá cân bằng ở mức 7 - 6.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

51'Alexander Bah gỡ hòa 1-1 cho Benfica

Phút 51, đón đường chuyền của Gianluca Prestianni, Alexander Bah dứt điểm chính xác đưa trận đấu về vạch xuất phát với tỷ số 1-1. Dù phải chơi thiếu người từ sớm, Benfica vẫn thi đấu đầy kiên cường để đưa cục diện trận đại chiến trở lại thế cân bằng.

52'Porto dứt điểm vượt trội đầu hiệp hai

Bước sang phút 52, thế trận vẫn đang giằng co nghẹt thở với tỷ số hòa 1-1. Dù Benfica nhỉnh hơn đôi chút về thời lượng kiểm soát bóng (47% - 53%), song FC Porto lại tỏ ra sắc sảo và chủ động hơn ở khâu hãm thành với tổng cộng 12 - 8 lần dứt điểm (trúng đích 3 - 1).

54'Victor Froholdt tái lập thế dẫn bàn cho FC Porto

Phút 54, nhận đường kiến tạo từ André Silva, Victor Froholdt dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 2-1 cho FC Porto. Đội chủ sân Estádio do Dragão nhanh chóng tái lập thế dẫn trước chỉ ít phút sau khi để đối thủ gỡ hòa, qua đó tiếp tục chiếm ưu thế lớn trong trận đại chiến.

60'Hwang In-Beom gia tăng cách biệt lên 3-1

Phút 60, đón đường chuyền từ André Silva, Hwang In-Beom dứt điểm chuẩn xác nâng tỷ số lên 3-1 cho FC Porto. Lợi thế hơn người sau tấm thẻ đỏ của Clément Lenglet bên phía Benfica đang giúp đội chủ sân Estádio do Dragão hoàn toàn làm chủ thế trận.

64'Porto duy trì hiệu quả tấn công vượt trội

Bước sang phút 64, FC Porto vẫn làm chủ tình hình khi dẫn trước 3-1 nhờ sự sắc bén trong khâu dứt điểm. Dù Benfica cầm bóng nhỉnh hơn với 54%, đội chủ nhà mới là bên tạo ra nhiều sóng gió với 14-10 cú dứt điểm (trúng đích 5-2).

69'FC Porto rút Martim Fernandes ra nghỉ

Phút 69, FC Porto thực hiện sự điều chỉnh nhân sự khi Francisco Moura được tung vào sân thế chỗ Martim Fernandes. Đang nắm lợi thế dẫn trước 3-1 cùng ưu thế chơi hơn người, đội chủ nhà chủ động làm mới đội hình nhằm bảo toàn thế trận chặt chẽ.

69'FC Porto điều chỉnh nhân sự khi nắm lợi thế

Phút 69, FC Porto tiến hành thay đổi đội hình khi Borja Sainz được tung vào sân thế chỗ William Gomes. Đang dẫn trước 3-1 và chơi hơn người, đội chủ sân Estádio do Dragão chủ động làm mới nhân sự nhằm duy trì thế trận vượt trội.

74'Benfica làm mới tuyến giữa với Leandro Barreiro

Phút 74, Benfica quyết định tung Leandro Barreiro vào sân để thế chỗ Fredrik Aursnes. Trong bối cảnh đang bị dẫn 1-3 và chơi thiếu người từ sớm, đội khách buộc phải làm mới nhân sự nhằm tìm kiếm hy vọng thu hẹp khoảng cách.

74'Benfica tăng viện hàng công với Dodi Lukebakio

Phút 74, Benfica quyết định làm mới hàng công khi tung Dodi Lukebakio vào sân thế chỗ Rafa Silva. Đang bị dẫn 1-3 trong bối cảnh thiếu người từ hiệp một, đội khách nỗ lực tìm kiếm sự đột biến để níu giữ hy vọng lật ngược thế cờ trên sân Estádio do Dragão.

74'Benfica làm mới hàng công tìm kiếm cơ hội

Phút 74, Benfica quyết định rút Gianluca Prestianni ra nghỉ và đưa Andreas Schjelderup vào sân. Trong bối cảnh đang bị dẫn 1-3 và chơi thiếu người tại Estádio do Dragão, đội khách kỳ vọng sự thay đổi nhân sự này có thể mang lại làn gió mới để vớt vát điểm số.

76'FC Porto áp đảo về cơ hội

Bước sang phút 76, FC Porto đang nắm lợi thế dẫn 3-1 nhờ sự sắc bén vượt trội trên hàng công. Dù Benfica cầm bóng nhỉnh hơn với tỷ lệ 43% - 57%, đội chủ nhà mới là bên tạo ra nhiều sóng gió với số pha dứt điểm áp đảo 18 - 10 (trúng đích 7 - 2), liên tục đặt khung thành đối phương vào thế báo động.

80'Hwang In-Beom nhận thẻ vàng vì phạm lỗi

Phút 80, tiền vệ Hwang In-Beom của FC Porto phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài sau một pha phạm lỗi. Đội chủ nhà vẫn đang bảo toàn tốt lợi thế dẫn trước 3-1 khi trận đấu trôi dần về những phút cuối trên sân Estádio do Dragão.

85'FC Porto làm mới hàng công ở những phút cuối

Phút 85, FC Porto tiến hành điều chỉnh nhân sự khi Oskar Pietuszewski được tung vào sân thế chỗ Eduardo Gabriel Aquino Cossa. Với lợi thế dẫn trước 3-1 cùng ưu thế chơi hơn người, đội chủ nhà đang chủ động giảm tải và củng cố thế trận để hướng tới trọn vẹn 3 điểm trên sân Estádio do Dragão.

85'FC Porto làm mới hàng công ở những phút cuối

Phút 85, FC Porto quyết định đưa Samuel Aghehowa vào sân để thay thế André Silva. Nắm lợi thế dẫn trước 3-1 cùng ưu thế hơn người, đội chủ nhà có lẽ muốn bổ sung nguồn năng lượng mới nhằm duy trì sức ép và bảo toàn trọn vẹn điểm số trong những phút thi đấu chính thức còn lại.

85'Benfica làm mới hành lang ở những phút cuối

Phút 85, Benfica thực hiện quyền thay đổi nhân sự khi Souffian El Karouani được tung vào sân thế chỗ Samuel Dahl. Trong bối cảnh đang bị dẫn 1-3 và chơi thiếu người từ sớm, những nỗ lực điều chỉnh này là hy vọng muộn màng của đội khách nhằm tìm kiếm bàn rút ngắn cách biệt.

88'Porto áp đảo dứt điểm cuối trận

Tiến về những phút cuối, Benfica dù cầm bóng nhỉnh hơn với 43% - 57% nhưng hoàn toàn bất lực trong việc tìm kiếm bàn gỡ. Trái lại, FC Porto tỏ ra cực kỳ nguy hiểm với thế trận phản công sắc bén, vượt trội ở chỉ số dứt điểm 20 - 11 (trúng đích 7 - 3) để giữ vững lợi thế dẫn trước 3-1.

90+2'Pietuszewski nhận thẻ vàng vì tranh cãi

Phút 90+2', trọng tài đã phải rút thẻ vàng cảnh cáo Oskar Pietuszewski của FC Porto sau hành vi tranh cãi trên sân. Căng thẳng leo thang ở những phút bù giờ khiến cầu thủ đôi bên không giữ được sự bình tĩnh.

90+3'Tomás Araújo nhận thẻ vàng vì phản ứng

Phút 90+3, trung vệ Tomás Araújo của Benfica phải nhận thẻ vàng từ trọng tài do lỗi phản ứng. Đang bị dẫn trước 1-3 trong những phút bù giờ cuối cùng, sự ức chế tâm lý thể hiện rõ bên phía các cầu thủ đội khách.

90+3'Alexander Bah nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng

Phút 90+3', sức ép tâm lý khi bị dẫn 1-3 khiến Alexander Bah bên phía Benfica không giữ được bình tĩnh và phải nhận thẻ vàng vì lỗi tranh cãi. Trận đấu trôi về những phút bù giờ cuối cùng trong sự bất lực của đội khách khi cách biệt hai bàn vẫn được FC Porto bảo toàn.

KTKết thúc: FC Porto 3-1 Benfica

Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 1.

Cập nhật lúc 04:30 21/09/2026

Cuộc đối đầu giữa FC Porto và Benfica diễn ra lúc 02:30 ngày 21/09/2026 trên sân vận động Estádio do Dragão đang thu hút sự chú ý đặc biệt khi cả hai câu lạc bộ đều đang chia sẻ những vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng. Khoảng cách mong manh chỉ 2 điểm giữa hai đội bóng khiến kết quả màn so tài này tác động trực tiếp tới cục diện cuộc đua vô địch.

Phong độ tuyệt đối của hai ứng viên hàng đầu

Bước vào màn so tài thượng đỉnh này, FC Porto đang tạm thời nắm giữ vị trí số một trên bảng xếp hạng với 18 điểm. Đội chủ sân Estádio do Dragão thể hiện sức mạnh áp đảo bằng chuỗi phong độ xuất sắc với trọn vẹn 5 chiến thắng trong 5 trận đấu gần nhất. Sự ổn định này giúp đội bóng áo sọc xanh trắng duy trì được lợi thế điểm số quan trọng trước các đối thủ bám đuổi.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Benfica cũng cho thấy họ không hề kém cạnh trên đường đua danh hiệu. Đội khách hiện xếp ngay sau ở vị trí thứ 2 với 16 điểm và cũng sở hữu thành tích toàn thắng cả 5 trận gần đây. Việc cả hai câu lạc bộ đều duy trì mạch toàn thắng tạo nên một thế trận cân bằng tuyệt đối về mặt phong độ trước giờ bóng lăn.

Lịch sử đối đầu nghiêng nhẹ về phía đội khách

Xét về thành tích chạm trán trong quá khứ, Benfica đang nắm giữ chút ưu thế nhỏ trước đối thủ. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội, Benfica giành được 2 chiến thắng, trong khi FC Porto có 1 lần ca khúc khải hoàn và hai bên chia điểm trong 2 trận hòa còn lại.

Sự cân bằng trong những lần đối đầu trước đây cho thấy sự hiểu nhau rất rõ về chiến thuật lẫn con người giữa hai câu lạc bộ. Dù FC Porto có lợi thế sân nhà Estádio do Dragão, những kết quả tích cực trong quá khứ sẽ tiếp thêm sự tự tin đáng kể cho Benfica trong chuyến làm khách quan trọng này.

Nhận định thế trận tại Estádio do Dragão

Với tính chất tác động trực tiếp đến vị trí đầu bảng xếp hạng, màn chạm trán nhiều khả năng sẽ diễn ra với tốc độ cao và đầy chặt chẽ. FC Porto với lợi thế sân bãi cùng mục tiêu nới rộng khoảng cách lên thành 5 điểm chắc chắn sẽ chủ động thiết lập thế trận vững chắc.

Trong khi đó, Benfica chỉ kém đội đầu bảng đúng 2 điểm, đồng nghĩa với việc một chiến thắng ngay trên sân khách sẽ giúp họ vượt lên chiếm lấy ngôi đầu. Với phong độ thăng hoa của cả hai bên sau chuỗi toàn thắng ấn tượng, cuộc so tài hứa hẹn sẽ được định đoạt bởi sự chính xác trong từng khoảnh khắc chiến thuật trên sân.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)